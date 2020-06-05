Rede Gazeta lança o Recall de Marcas 2020 em evento virtual

Respeitando as medidas de isolamento social, a Rede Gazeta se reinventa para o lançamento da 28ª edição do Recall de Marcas. No próximo dia 16, às 16h, o evento será totalmente virtual para os convidados. Além de apresentar os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Futura, a transmissão vai contar com uma palestra de Antonio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro. A agência de publicidade, a maior do mercado com capital 100% nacional, faz parte do Grupo Artplan, liderado pelo presidente executivo Rodolfo Medina, que também acumula o cargo de VP de marketing e parcerias do Rock in Rio.