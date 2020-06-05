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Renata Rasseli

Rede Gazeta lança o Recall de Marcas 2020 em evento virtual

No próximo dia 16, às 16h, a transmissão do lançamento do prêmio vai contar com uma palestra de Antonio Fadiga

Públicado em 

05 jun 2020 às 10:00
Renata Rasseli

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Renata Rasseli

Antônio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro
Antônio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro, fará palestra virtual no lançamento do 28º Recall de Marcas de A GAZETA Crédito: Divulgação
Respeitando as medidas de isolamento social, a Rede Gazeta se reinventa para o lançamento da 28ª edição do Recall de Marcas. No próximo dia 16, às 16h, o evento será totalmente virtual para os convidados. Além de apresentar os resultados da pesquisa realizada pelo Instituto Futura, a transmissão vai contar com uma palestra de Antonio Fadiga, CEO das unidades da Artplan em São Paulo e Rio de Janeiro. A agência de publicidade, a maior do mercado com capital 100% nacional, faz parte do Grupo Artplan, liderado pelo presidente executivo Rodolfo Medina, que também acumula o cargo de VP de marketing e parcerias do Rock in Rio.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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