Cerimônia de entrega do Recall de Marcas da Rede Gazeta será online

A atração fica por conta do projeto Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, comandada pelo maestro Leonardo David. O repertório vai unir música clássica com muito rock'n'roll, recheado de sucessos nacionais e internacionais, agradando fãs de todos os estilos. A transmissão de entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 15 de agosto e será realizada do Teatro do Sesi, em Vitória, seguindo todas as recomendações de saúde.