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Renata Rasseli

Cerimônia de entrega do Recall de Marcas da Rede Gazeta será online

A live será no dia 15 de agosto, com Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, e transmissão do Teatro do Sesi

Públicado em 

17 jul 2020 às 10:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019
Troféus do Prêmio Recall de Marcas da Rede Gazeta 2019 Crédito: Divulgação
Depois do lançamento em formato inédito, o Recall de Marcas da Rede Gazeta se prepara para inovar mais uma vez. Assim como a apresentação dos resultados da pesquisa, realizada pelo Instituto Futura, a cerimônia da 28ª edição do prêmio que celebra as marcas mais lembradas do Espírito Santo também será online, respeitando as orientações de distanciamento social da pandemia.
A atração fica por conta do projeto Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, comandada pelo maestro Leonardo David. O repertório vai unir música clássica com muito rock'n'roll, recheado de sucessos nacionais e internacionais, agradando fãs de todos os estilos. A transmissão de entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 15 de agosto e será realizada do Teatro do Sesi, em Vitória, seguindo todas as recomendações de saúde.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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