Cerimônia de entrega do Recall de Marcas da Rede Gazeta será online

Depois do lançamento em formato inédito, o Recall de Marcas da Rede Gazeta se prepara para inovar mais uma vez. Assim como a apresentação dos resultados da pesquisa, realizada pelo Instituto Futura, a cerimônia da 28ª edição do prêmio que celebra as marcas mais lembradas do Espírito Santo também será online, respeitando as orientações de distanciamento social da pandemia.
A atração fica por conta do projeto Rockestra Live Concert, da Orquestra Camerata Sesi, comandada pelo maestro Leonardo David. O repertório vai unir música clássica com muito rock'n'roll, recheado de sucessos nacionais e internacionais, agradando fãs de todos os estilos. A transmissão de entrega dos prêmios está marcada para o próximo dia 15 de agosto e será realizada do Teatro do Sesi, em Vitória, seguindo todas as recomendações de saúde.