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28ª edição

Reveja o lançamento virtual do Recall de Marcas 2020

Com o tema 'Atitude é a melhor marca', esta é a 28ª edição do evento que, este ano, adotou um formato on-line
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2020 às 15:29

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 15:29

Antonio Fadiga
Antonio Fadiga fez palestra para o mercado capixaba em live nesta terça-feira (16). Crédito: Divulgação
A Rede Gazeta lançou, nesta terça-feira (16), a 28ª edição do Recall de Marcas para o mercado capixaba. O evento teve um formato inédito ao longo dessas quase três décadas: foi realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus. A transmissão foi acompanhada ao vivo pelo site A Gazeta.
Com o tema "Atitude é a melhor marca", o lançamento contou com a palestra de Antonio Fadiga, CEO da Artplan no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

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