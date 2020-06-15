Reveja o lançamento virtual do Recall de Marcas 2020

A Rede Gazeta lançou, nesta terça-feira (16), a 28ª edição do Recall de Marcas para o mercado capixaba. O evento teve um formato inédito ao longo dessas quase três décadas: foi realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia provocada pelo novo coronavírus. A transmissão foi acompanhada ao vivo pelo site A Gazeta.