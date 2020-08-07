Preta Gil vai celebrar aniversário com painéis assinados por capixaba

A cantora Preta Gil decidiu celebrar seu aniversário de 46 anos, neste sábado (8), em sua casa, no Rio de Janeiro, devido à pandemia do coronavírus, e convidou a empresária Rachel Pires para produzir os painéis e pisos festivos. A decoração será assinada pela expert Letícia Melgaço.
A cantora resolveu mudar completamente o visual para marcar a chegada dos 46 anos. Em vídeo publicado em uma rede social, ela disse não querer mais esconder os cabelos brancos, e sim dar novo significado ao envelhecimento.