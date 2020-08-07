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Renata Rasseli

Preta Gil vai celebrar aniversário com painéis assinados por capixaba

A empresária Rachel Pires  produziu  painéis e pisos festivos para a festa da cantora, que será em sua casa, no Rio de Janeiro

Públicado em 

07 ago 2020 às 11:58
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Painel e piso da festa de Preta Gil assinados por Rachel Pires
Painel e piso da festa de Preta Gil assinados por Rachel Pires Crédito: Divulgação
A cantora Preta Gil decidiu celebrar seu aniversário de 46 anos, neste sábado (8),  em sua casa, no Rio de Janeiro, devido à pandemia do coronavírus, e convidou a empresária Rachel Pires para produzir os painéis e pisos festivos. A decoração será assinada pela expert Letícia Melgaço.
Preta Gil, cantora
Preta Gil, cantora Crédito: Instagram
A cantora resolveu mudar completamente o visual para marcar a chegada dos 46 anos. Em vídeo publicado em uma rede social, ela disse não querer mais esconder os cabelos brancos, e sim dar novo significado ao envelhecimento. 
A empresária Rachel Pires
A empresária Rachel Pires Crédito: Julia Gabriela

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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