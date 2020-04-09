Preta Gil vai à Rocinha participar de doação de álcool gel

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Hoje fui até a favela Rocinha que fica ao lado da minha casa, aqui no bairro de São Conrado, entregar mais de 8 mil produtos de higiene pessoal, inclusive álcool em gel fabricados pela @salonlinebrasil somente para doação!!! Fiquei muito emocionada de ter sido ponte pra essa doação, conversei com muita gente e as necessidades da comunidade são muitas, mas sem dúvidas ajudamos um pouquinho!!! Obrigada @g10favelas por nos ajudar com a logística das entregas!!! #venciocoronavirus #solidariedade