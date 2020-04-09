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Coronavírus

Preta Gil vai à Rocinha participar de doação de álcool gel

A cantora se curou da Covid-19 e passou a se mobilizar na prevenção da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 14:50

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 14:50

Preta Gil pós isolamento médico
Preta Gil pós isolamento médico Crédito: Reprodução/ Instagram @pretagil
A cantora Preta Gil compartilhou nos stories de seu Instagram nesta quarta-feira, 8, momentos em que participou de uma doação de kits com álcool em gel e produtos de higiene na Rocinha, na área de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro, por conta da pandemia do novo coronavírus.
"Estou muito feliz em poder ajudar a comunidade do meu bairro e saber de perto quais são as necessidades mais urgentes da comunidade e voltar aqui e engajar junto com vocês para ajudar", afirmou. Segundo a cantora, seriam distribuídos mil kits para mil moradores, doados por uma marca de cosméticos, totalizando cerca de 8 mil produtos.
"A gente tem que ajudar também com o gás. Tem muitas famílias que estão sem emprego, sem remuneração, com seus negócios fechados e precisam de gás para cozinhar essas cestas básicas. Quero fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprarem (gás)", disse Preta, sobre seus planos futuros.
Em 14 de março, Preta Gil revelou ter testado positivo para a covid-19. Em 29 do mesmo mês, ela anunciou estar curada.

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