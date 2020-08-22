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Renata Rasseli

Galeria do ES estreia na principal feira de arte da América Latina

A Matias Brotas vai representar o Estado na SP Arte Viewing Room,  de 24 a 30 de agosto, em formato online

Públicado em 

22 ago 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Obra Inside – A, de Suzana Queiroga, da Galeria Matias Brotas
Obra Inside – A, de Suzana Queiroga, da Galeria Matias Brotas Crédito: Jaime Acioli
Sob a batuta da dupla Lara Brotas e Sandra Matias, a Galeria Matias Brotas vai representar o Estado na SP Arte Viewing Room, que será realizada em formato online, de 24 a 30 de agosto. O evento é considerado a maior feira de arte contemporânea da América Latina. 
Sandra Matias e Lara Brotas
Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: divulgação
Durante o evento,  o público poderá explorar projetos expositivos exclusivos, concebidos por mais de 130 renomadas galerias de arte e design do país e do exterior. Através de uma plataforma arrojada e inteligente, os visitantes podem ler, ouvir e assistir a curiosidades sobre os artistas e as obras exibidas. A possibilidade de solicitar mais informações e começar uma conversa com a galeria estará a apenas um clique.
Segundo Lara,  a Matias Brotas apresentará na feira uma seleção de trabalhos recentes e inéditos dos artistas que integram o seu acervo, como Mai-Britt Wolthers e Suzana Queiroga.

TESTE PARA COVID NO ANTIGO AEROPORTO DE VITÓRIA

Para atender a alta demanda pela procura por exames do COVID-19, principalmente por assintomáticos ou pessoas que querem saber se já tiveram contato com o vírus, os empresários Edson Mezadri Vieira e Rodrigo Mesquita se uniram para oferecer aos capixabas a possibilidade de realizarem de forma rápida, eficiente e segura os exames de detecção do vírus e abriram no antigo Aeroporto de Vitória o drive thru do Teste Covid capixaba, que funciona de segunda a sábado. Com coordenação técnica do biomédico Nacim Mimessi Netto e parceria com o renomado Marcos Daniel Laboratório, o local ganhou estrutura especial para a realização de três tipos de exames, PCR, sorológico IgG e IgM, e o teste rápido de sangue que sai o resultado em até 6 horas.
“A ideia surgiu, não só para atender a demanda por esses tipos de exame, mas principalmente para oferecer de forma itinerante e laboratorial maior segurança e conveniência aos capixabas através de uma estrutura montada para atender e examinar os clientes sem que este precise sair do carro, respeitando, assim, o distanciamento social”, explica Edson Mezadri Vieira, um dos empresários e sócios do Teste Covid Capixaba.

ÓLEOS TERAPÊUTICOS

Flávia Firmino
Flávia Firmino Crédito: Divulgação
Uma das realizadoras do eventos Noivas, Flavia Firmino se reinventou na pandemia e virou consultora de óleos essenciais. "Os óleos essenciais conquistaram os brasileiros com seus benefícios terapêuticos"

ACADÊMICA DE CONTABILIDADE

Neyla Tardin, professora da Fucape Business School, acaba de se tornar a mais nova acadêmica da Academia Capixaba de Ciências Contábeis (Acacicon). A recém-chegada da instituição é doutora em Contabilidade e Administração e tem como desafio contribuir para a valorização dos profissionais da área no campo científico, técnico e social. A solenidade de intitulação aconteceu durante o encontro Quintas do Saber Capixaba, promovido pela Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), no formato de webinar.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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