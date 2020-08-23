Arquitetos do ES vão participar da Expo Dubai 2021

A Expo Dubai 2020, que seria realizada em outubro próximo, acontecerá apenas em 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus. E arquitetos e decoradores capixabas já têm presença confirmada no evento. Carlos Marianelli, diretor da Compose, será o responsável por levar profissionais do Estado à exposição mundial. “É importante participar dos eventos de arquitetura e decoração para trazermos ao Estado as principais tendências. Com a pandemia de Covid-19 muitas feiras foram adiadas, mas mantivemos nosso programa de relacionamento para fortalecer a arquitetura capixaba”.
Com o tema “Conectando Mentes, Criando o Futuro”, o evento estima receber 25 milhões de visitas durante os seis meses de duração. Destes, por volta de 70% virá de fora dos Emirados. Cada dia contará com cerca de 60 eventos de música, tecnologia, criatividade e cultura. A exposição foi criada para ser um grande encontro entre os países, suas culturas e economias.
ANIVERSÁRIO
MULHERES DE NEGÓCIOS
A vice-governadora, Jaqueline Morais, e a diretora e fundadora do Indesp, Luiza Lopes, são as convidadas da 180º edição do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases), no formato de live, dia 26 de agosto. O tema será "Competências e atitudes requeridas aos negócios para o Novo Normal" com mediação da superintendente executiva da Associação, Fabricia Avancini. Às 17h no canal do Youtube da Ases.
ALMOÇO
EMPREENDIMENTO COLABORATIVO
Valtair Torezani avisa que Jardim Camburi ganhará um empreendimento colaborativo. “O bairro mais populoso de Vitória merece algo à altura e moldado de acordo com os desejos dos compradores. Os detalhes do imóvel serão escolhidos por meio de uma pesquisa. Queremos construir o apartamento dos sonhos das pessoas, para que ele seja único e com diferenciais inovadores, como mais áreas de lazer ao ar livre e espaços pensados para o atual momento”, explica o diretor-presidente da Argo Construtora.
POCKET PARTY
ENOTURISMO
Carmen Gomes e Antenor Pereira já confirmaram presença na primeira Confraria Wine Viagens, quando visitarão as principais vinícolas do Rio Grande do Sul. A viagem acontecerá de 08 a 12 de outubro e é exclusiva para amantes do vinho que queiram conhecer um pouco mais dos melhores rótulos nacionais. Também estarão presentes os sommeliers Flávio Azevedo e Tatiane Gomes, que darão um curso de degustação; Júnior Roveda, que fará os registros visuais da viagem; e Tennessee Marx, organizador da confraria.