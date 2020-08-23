Arquitetos do ES vão participar da Expo Dubai 2021

Dubai Crédito: shutterstock

A Expo Dubai 2020, que seria realizada em outubro próximo, acontecerá apenas em 2021, por conta da pandemia do novo coronavírus. E arquitetos e decoradores capixabas já têm presença confirmada no evento. Carlos Marianelli, diretor da Compose, será o responsável por levar profissionais do Estado à exposição mundial. “É importante participar dos eventos de arquitetura e decoração para trazermos ao Estado as principais tendências. Com a pandemia de Covid-19 muitas feiras foram adiadas, mas mantivemos nosso programa de relacionamento para fortalecer a arquitetura capixaba”.

Com o tema “Conectando Mentes, Criando o Futuro”, o evento estima receber 25 milhões de visitas durante os seis meses de duração. Destes, por volta de 70% virá de fora dos Emirados. Cada dia contará com cerca de 60 eventos de música, tecnologia, criatividade e cultura. A exposição foi criada para ser um grande encontro entre os países, suas culturas e economias.

ANIVERSÁRIO

Ada Mota e a aniversariante Maita Mota: celebrando idade nova entre poucos e bons Crédito: Mônica Zorzanelli

MULHERES DE NEGÓCIOS

A vice-governadora, Jaqueline Morais, e a diretora e fundadora do Indesp, Luiza Lopes, são as convidadas da 180º edição do Café de Negócios da Associação dos Empresários da Serra (Ases), no formato de live, dia 26 de agosto. O tema será "Competências e atitudes requeridas aos negócios para o Novo Normal" com mediação da superintendente executiva da Associação, Fabricia Avancini. Às 17h no canal do Youtube da Ases.

ALMOÇO

Cledina Freire e Nelma Freire: celebrando Maita! Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPREENDIMENTO COLABORATIVO

Valtair Torezani avisa que Jardim Camburi ganhará um empreendimento colaborativo. “O bairro mais populoso de Vitória merece algo à altura e moldado de acordo com os desejos dos compradores. Os detalhes do imóvel serão escolhidos por meio de uma pesquisa. Queremos construir o apartamento dos sonhos das pessoas, para que ele seja único e com diferenciais inovadores, como mais áreas de lazer ao ar livre e espaços pensados para o atual momento”, explica o diretor-presidente da Argo Construtora.

POCKET PARTY

Elissa Ammar e Maurício Frota: no almoço de aniversário de Maita Mota Crédito: Mônica Zorzanelli

ENOTURISMO

Carmen Gomes e Antenor Pereira já confirmaram presença na primeira Confraria Wine Viagens, quando visitarão as principais vinícolas do Rio Grande do Sul. A viagem acontecerá de 08 a 12 de outubro e é exclusiva para amantes do vinho que queiram conhecer um pouco mais dos melhores rótulos nacionais. Também estarão presentes os sommeliers Flávio Azevedo e Tatiane Gomes, que darão um curso de degustação; Júnior Roveda, que fará os registros visuais da viagem; e Tennessee Marx, organizador da confraria.

FESTA