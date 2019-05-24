Redes sociais, luz natural e drones: os elementos da nova fotografia

Festa é sinônimo de alegria, descontração, união, lindas decorações e muitos sorrisos espontâneos, não é mesmo? Mas o que seriam desses momentos se eles não pudessem ser eternizados? Parte fundamental de qualquer evento, a fotografia só tem ganhado status com o passar dos anos. É ela a responsável por trazer tudo à tona novamente para ser curtido e compartilhado. Só que o mercado da fotografia é mutante. Muda de acordo com a evolução das tecnologias, das redes sociais e em função das tendências - quase sempre vindas dessas mesmas redes. E quais as tendêncais em fotografia quando o assunto é festa: imediatismo, já que todo mundo quer foto durante a festa pra postar na hora nas redes sociais, luz natural, uma vez que eventos ao ar livre estão super em alta e imagens vindas as alturas - ou melhor, dos drones.

. Crédito: KD Imagem

E os fotógrafos, claro, tiveram que se adaptar e seguir esse mercado, que está cada vez mais rápido, mas sem deixar a sensibilidade, a delicadeza e a emoção de lado. “Antes, o fotógrafo era só fotógrafo. Hoje ele é fotógrafo, editor, designer... Tem que conhecer e trabalhar com diversos programas de edição, e ainda saber atuar nas mídias sociais. Por outro lado, conseguir esses profissionais está mais fácil, com a internet”, diz a fotógrafa Marisa Kissimoto.





Ela e o marido, Ademar Gusmão, comandam a KD Imagem e explicam que uma das mudanças principais com o advento das redes sociais é o imediatismo, e a velocidade com a qual os fotógrafos são cobrados de entregar as fotos. “O imediatismo é intenso, e é preciso saber qual plataforma está bombando no momento. Não podemos ficar de fora de nada”, complementou ela.

. Crédito: Cacá Lima

Sobre as redes, algumas adaptações também têm que serem feitas, como por exemplo o formato dos vídeos, que, hoje, também são demandados na vertical. “Hoje os vídeos são bem mais curtos e na vertical, para que sejam postados no Instagram”, acrescentou o fotógrafo Cacá Lima.

Antenado nesse imediatismo, já que as pessoas pediam as fotos para postar na hora, Cacá idealizou um aplicativo que leva o seu nome. “Durante o evento, as pessoas podem acessar e baixar as fotos tiradas na festa, na mesma hora. Assim, ela vai ter fotos com qualidade profissional, com acesso imediato através do aplicativo. Esse app é muito utilizado, tem cerca de 500 mil fotos em seu banco de dados, e já estou fazendo uma versão nova”, revelou.





. Crédito: Camila Baptistin

Os vídeos não ficam de fora da rapidez das redes sociais, e têm um bônus. Hoje são feitos com menos tempo de duração e adaptáveis aos formatos do Instagram, por exemplo. “É uma tendência, esses vídeos mais curtos são como um teaser ou um trailer, mas isso não modifica a necessidade dos filmes completos. Eles servem, inclusive, como elemento de divulgação, criando expectativa maior entre os familiares e amigos em relação ao filme completo”, disse o cinegrafista Arthur Magalhães.

A fotógrafa Camila Baptistin inclui a luz natural nas tendências de fotografias de festa. Segundo ela, como os casamentos ao ar livre estão super em alta, a luz natural é o elemento indispensável. “Muitos noivos estão casando em outra cidade, o que acaba gerando até 3 dias de festa. E como geralmentes esses eventos são ao ar livre, a luz natural é o que dá o tom na foto”.

. Crédito: Eduardo Gaurink Filmes

DRONES

Os drones também têm dado o tom das festas. Há pouco tempo atrás eles eram vistos apenas em filmes que falavam de futuro, mas esse futuro já começou, e eles estão sendo vistos cada vez mais em fotos e vídeos profissionais. “Os drones vieram mesmo pra ficar. Os cinegrafistas usam mais, porém muitos dizem que a grande tendência é fotografia e filmagem se tornarem uma coisa só e, assim que a tecnologia permitir, a fotografia seria tirada dos frames de vídeos. Dessa forma, o profissional terá que dominar as duas linguagens”, diz Marisa.

Ela ainda esclareceu que, apesar de disponíveis no mercado, esses equipamentos ainda são caros, e demandam técnica em seu manuseio, por isso é preciso contratar alguém especializado. “É necessário o bom senso. Saber quais as áreas apropriadas, para não colocar ninguém em risco, pois o drone pode causar acidentes”, complementou Marisa.