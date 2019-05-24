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Especial 11 anos Revista.AG

Redes sociais, luz natural e drones: os elementos da nova fotografia

São essas as tendências quando o assunto é fotografia para festas. Quem adianta são três profissionais desse segmento que estão entre os mais badalados do Estado
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

24 mai 2019 às 18:31

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 18:31

Festa é sinônimo de alegria, descontração, união, lindas decorações e muitos sorrisos espontâneos, não é mesmo? Mas o que seriam desses momentos se eles não pudessem ser eternizados? Parte fundamental de qualquer evento, a fotografia só tem ganhado status com o passar dos anos. É ela a responsável por trazer tudo à tona novamente para ser curtido e compartilhado. Só que o mercado da fotografia é mutante. Muda de acordo com a evolução das tecnologias, das redes sociais e em função das tendências - quase sempre vindas dessas mesmas redes. E quais as tendêncais em fotografia quando o assunto é festa: imediatismo, já que todo mundo quer foto durante a festa pra postar na hora nas redes sociais, luz natural, uma vez que eventos ao ar livre estão super em alta e imagens vindas as alturas - ou melhor, dos drones.
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. Crédito: KD Imagem
E os fotógrafos, claro, tiveram que se adaptar e seguir esse mercado, que está cada vez mais rápido, mas sem deixar a sensibilidade, a delicadeza e a emoção de lado. “Antes, o fotógrafo era só fotógrafo. Hoje ele é fotógrafo, editor, designer... Tem que conhecer e trabalhar com diversos programas de edição, e ainda saber atuar nas mídias sociais. Por outro lado, conseguir esses profissionais está mais fácil, com a internet”, diz a fotógrafa Marisa Kissimoto.
 
Ela e o marido, Ademar Gusmão, comandam a KD Imagem e explicam que uma das mudanças principais com o advento das redes sociais é o imediatismo, e a velocidade com a qual os fotógrafos são cobrados de entregar as fotos. “O imediatismo é intenso, e é preciso saber qual plataforma está bombando no momento. Não podemos ficar de fora de nada”, complementou ela.
. Crédito: Cacá Lima
Sobre as redes, algumas adaptações também têm que serem feitas, como por exemplo o formato dos vídeos, que, hoje, também são demandados na vertical. “Hoje os vídeos são bem mais curtos e na vertical, para que sejam postados no Instagram”, acrescentou o fotógrafo Cacá Lima.
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Antenado nesse imediatismo, já que as pessoas pediam as fotos para postar na hora, Cacá idealizou um aplicativo que leva o seu nome. “Durante o evento, as pessoas podem acessar e baixar as fotos tiradas na festa, na mesma hora. Assim, ela vai ter fotos com qualidade profissional, com acesso imediato através do aplicativo. Esse app é muito utilizado, tem cerca de 500 mil fotos em seu banco de dados, e já estou fazendo uma versão nova”, revelou.
 
. Crédito: Camila Baptistin
Os vídeos não ficam de fora da rapidez das redes sociais, e têm um bônus. Hoje são feitos com menos tempo de duração e adaptáveis aos formatos do Instagram, por exemplo. “É uma tendência, esses vídeos mais curtos são como um teaser ou um trailer, mas isso não modifica a necessidade dos filmes completos. Eles servem, inclusive, como elemento de divulgação, criando expectativa maior entre os familiares e amigos em relação ao filme completo”, disse o cinegrafista Arthur Magalhães.
A fotógrafa Camila Baptistin inclui a luz natural nas tendências de fotografias de festa. Segundo ela, como os casamentos ao ar livre estão super em alta, a luz natural é o elemento indispensável. “Muitos noivos estão casando em outra cidade, o que acaba gerando até 3 dias de festa. E como geralmentes esses eventos são ao ar livre, a luz natural é o que dá o tom na foto”.
. Crédito: Eduardo Gaurink Filmes
DRONES
Os drones também têm dado o tom das festas. Há pouco tempo atrás eles eram vistos apenas em filmes que falavam de futuro, mas esse futuro já começou, e eles estão sendo vistos cada vez mais em fotos e vídeos profissionais. “Os drones vieram mesmo pra ficar. Os cinegrafistas usam mais, porém muitos dizem que a grande tendência é fotografia e filmagem se tornarem uma coisa só e, assim que a tecnologia permitir, a fotografia seria tirada dos frames de vídeos. Dessa forma, o profissional terá que dominar as duas linguagens”, diz Marisa.
Ela ainda esclareceu que, apesar de disponíveis no mercado, esses equipamentos ainda são caros, e demandam técnica em seu manuseio, por isso é preciso contratar alguém especializado. “É necessário o bom senso. Saber quais as áreas apropriadas, para não colocar ninguém em risco, pois o drone pode causar acidentes”, complementou Marisa.
Cacá também usa seu olhar sobre as imagens que faz com o drone, mas contrata uma equipe para controlar o equipamento. “Assim consigo fazer toda a direção fotográfica”, explica.

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