Conheça 12 acessórios de celular para comprar em 2024

Confira acessórios para tirar fotos e usar na sua rotina. Crédito: Divulgação

Os smartphones evoluíram muito nos últimos anos, e com eles, surgiram diversos acessórios que podem melhorar ainda mais a experiência do usuário. Nesse sentido, eles são uma necessidade para ter o máximo de funcionalidade e segurança. Se você está pensando em adquirir novos itens para o seu celular, seja para tirar fotos e vídeos ou apenas ter mais conforto, confira esta lista com 12 acessórios úteis e interessantes:

Recomendações do Clube

Kit de Lentes de Câmera 10 em 1

Melhore as fotos do seu celular com um kit completo. Crédito: Divulgação

Para os amantes da fotografia, esse kit de câmeras 10 em 1 é um acessório indispensável. Ele inclui lente grande angular, macro, olho de peixe, telefoto, e vários filtros e até lente caleidoscópio, permitindo que você explore diferentes perspectivas e efeitos em suas fotos. A lente olho de peixe de 198° amplia seu campo de visão, enquanto a lente macro captura detalhes minuciosos do seu dia.

Carregador Turbo Compativel c/Iphone

Veja um item de carregamento rápido para Iphones. Crédito: Divulgação

Homologado pela ANATEL, com tecnologia PD Fast que carrega seu telefone até 3 vezes mais rápido, e um circuito inteligente que evita que a bateria fique viciada, este é um ótimo carregador de iphone para ter na bolsa em todas as horas. Além disso, ele oferece um cabo reforçado de 1m de comprimento que protege contra quebras e danos, tendo ainda tecnologia que previne sobreaquecimentos.

Carregador Samsung Fast Charge

Carregue seu celular com rapidez e facilidade. Crédito: Divulgação

Mantenha seu smartphone sempre carregado com este carregador fast charge tipo C. Compacto e eficiente, vem com um cabo preto que proporciona um carregamento rápido e seguro. Sua tecnologia garante que seu dispositivo esteja pronto para o uso em menos tempo, evitando surpresas de bateria baixa durante o dia.

Alça para Celular Ajustável

Conheça um acessório indispensável para a proteção do seu celular. Crédito: Divulgação

Perfeita para quem busca praticidade no dia a dia, essa alça é uma ótima escolha de acessório. Com ajuste regulável e mosquetão com base giratória, é ideal para facilitar a sua rotina e ainda manter seu smartphone mais seguro.

Carregador Portátil Baseus

Tenha bateria para o dia todo com esse powerbank robusto. Crédito: Divulgação

Outro acessório de celular que faz a diferença é um bom power bank. Este é muito recomendado para quem precisa de uma grande capacidade de carga em movimento. Com 30.000mAh e a possibilidade de carregar vários dispositivos simultaneamente, é perfeito para longas viagens ou dias agitados, sendo um verdadeiro salva-vidas digital.

Suporte de Mesa para Celular 360 Graus Ajustável

Grave vídeos, tire fotos ou veja seus filmes e séries favoritos sem preocupações. Crédito: Divulgação

Esse suporte articulado é um acessório versátil que proporciona uma visualização confortável e ergonômica do seu celular. Com uma garra anatômica para segurança, regulagem de altura e articulação de 360 graus, é ideal para uso em mesa e para gravar ou assistir vídeos e ainda fazer videochamadas.

Baseus Bowie MA10 ANC Fone de Ouvido Bluetooth

Conheça um fone muito bem avaliado com cancelamento de ruído. Crédito: Divulgação

Essa é uma marca que tem ganhado espaço no mercado pela qualidade de seus materiais, principalmente quando se trata de fones de ouvido. Esse dispositivo em específico tem cancelamento de ruído ativo de 48dB e uma impressionante duração de bateria de 140 horas, sendo perfeito para quem busca uma imersão sonora e conforto durante longas sessões de uso.

Braçadeira de Borracha Sintética Suporte Braço Celular

Deixe seu smartphone sempre protegido. Crédito: Divulgação

Indicada para quem pratica exercícios físicos e precisa de um suporte seguro e confortável para o celular. Feita de nylon resistente à água e com cinto ajustável, é perfeita para manter seu celular acessível durante atividades físicas.

Caneta stylus para telas touch

Escreva e desenhe com um traço leve e preciso. Crédito: Divulgação

Esta caneta universal é compatível com diversas telas touch, desde tablets a smartphones, de marcas como Apple até Xiaomi e Samsung. Além de fornecer uma alta precisão adequada tanto para escrita quanto para desenho, ela dispensa a necessidade de carregamento e emparelhamento.

Carregador Sem Fio 3 em 1

Otimize o seu dia a dia com este carregador. Crédito: Divulgação

Este é um acessório para quem quer ter a possibilidade de carregar diversos dispositivos por vez. Compatível com a maioria dos smartphones, Apple Watch e AirPods, ela permite carregar esses dispositivos simultaneamente com alta velocidade e segurança, tornando a sua rotina muito mais prática e eficiente.

Estabilizador Gimbal H4 3 Eixos para Smartphone

Inove nas suas fotos e vídeos com o Gimbal. Crédito: Divulgação

No quesito Gimbal, o ideal é procurar um com bateria de longa duração e recursos como comunicação Bluetooth para otimizar sua experiência de filmagem. Nesse sentido, esta é a nossa indicação: ela tem bateria de 2200mAh, tem três modos de uso e um suporte ajustável, além de ser compatível com a maioria dos smartphones.

Kit Ventosa de Succção para Celular

Conheça um acessório em alta para gravar vídeos. Crédito: Divulgação

Esse é um acessório em alta nas redes sociais nos últimos dias. Em específico neste kit, temos 2 adesivos de ventosas, feitas de silicone reforçado, sendo muito resistentes e de fácil instalação. Ele adere a diferentes superfícies, como vidro, espelhos e até azulejos, sendo um aliado impressionante para tirar fotos, gravar vídeos ou assistir filmes e séries.

Capinhas e películas para proteger o seu celular

Um bom case e uma boa película protegem seu celular contra danos em quedas e impactos, além de manter seu design e funcionalidade por mais tempo.

Capinha Colorida Compatível Com iPhone 14

Proteja o seu iPhone com capa anti-impacto. Crédito: Divulgação

Essa capinha para iPhone 14 combina proteção com estilo. Feita de poliuretano termoplástico (TPU), é anti-impacto e oferece alta resistência a óleos, graxas e abrasões. Disponível em diversas cores, como rosa, azul, amarelo e verde, a capinha proporciona uma proteção confiável enquanto mantém o design elegante do seu iPhone.

Película De Vidro 3D iPhone

Conheça uma película com alta resistência para o seu iPhone. Crédito: Divulgação

Essa é uma película de vidro 3D que oferece uma proteção completa com vidro temperado de alta qualidade, cobrindo toda a tela do dispositivo. Ele é resistente e também mantém a sensibilidade ao toque e a clareza da imagem. Acompanhada de uma película para a lente da câmera, que é ultrafina e não interfere na qualidade das fotos, a proteção é ideal para quem deseja um cuidado completo. A película de lente é resistente a impactos, riscos e oleosidade, garantindo que a câmera continue funcionando perfeitamente.

Kit Capa Anti Impacto e Película De Vidro 3D 9D Para Redmi Note 13 4G

Garanta o máximo de proteção contra impactos. Crédito: Divulgação

Proteja seu Redmi Note 13 4G com este kit. O conjunto inclui uma capinha com tecnologia de absorção de choque superior e película de vidro 3D 9D, que oferece resistência contra arranhões e riscos. O kit vem com todos os acessórios necessários para uma instalação fácil e precisa.

Película De Vidro Privacidade 3D Anti Spy (Redmi Note 11 Pro/Note 11 Pro Max)

Tenha segurança e privacidade na sua rotina. Crédito: Divulgação

Essa é uma película compatível com Xiaomi Redmi Note 11 Pro e Note 11 Pro Max, cobrindo toda a tela e oferecendo proteção contra riscos e impactos. Além de proteger contra danos, a película se diferencia pela sua função anti spy, permitindo que apenas você visualize o conteúdo da tela, enquanto outras pessoas ao seu redor veem uma tela preta.

Capa Capinha Case Compatível Samsung Galaxy A54 5G

Proteja seu celular com eficiência e elegância. Crédito: Divulgação

Feita de silicone aveludado de alta qualidade e oferecendo um excelente custo-benefício, esta capinha é uma ótima escolha. Disponível em diversas cores, esta capa não só protege o dispositivo, mas também inclui uma proteção adicional para a câmera, preservando a integridade das lentes. Seu material suave ao toque proporciona um ajuste confortável e seguro, enquanto o design estilizado destaca a beleza original do seu smartphone.

Kit Capa Capinha Para Samsung Galaxy A15 + Película De Vidro

Conheça um kit com proteção completa para o seu celular. Crédito: Divulgação

Este Kit oferece uma proteção completa para seu celular. A capinha transparente anti-impacto proporciona uma alta resistência contra quedas e arranhões. A película de cerâmica 9D flexível cobre toda a tela, garantindo proteção contra danos e riscos, sem comprometer a sensibilidade ao toque. O conjunto inclui também uma flanela descartável para facilitar a limpeza antes da aplicação da película.

Como escolher acessórios para celulares

Ao escolher esses itens, alguns aspectos em específico podem fazer a diferença. São eles:

01 Compatibilidade Principalmente no caso de itens como carregadores e canetas touchscreen, é essencial se certificar de que o acessório escolhido é compatível com o modelo e a marca do seu celular. 02 Funcionalidade Escolha acessórios que atendam às suas necessidades específicas, como proteção, carregamento rápido ou ainda ajudar a tirar fotos com mais facilidade. 03 Qualidade Opte por produtos bem avaliados que utilizem materiais de qualidade, assim você investe na durabilidade e bom desempenho do seu acessório.

A escolha dos acessórios certos pode transformar a experiência de uso do seu celular, oferecendo maior praticidade, proteção e estilo. Ao investir em acessórios modernos e de qualidade, você garante que seu dispositivo esteja sempre preparado para acompanhar seu ritmo de vida.

A Gazeta integra o Saiba mais