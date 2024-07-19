Os fones de ouvido com melhor custo-benefício no Prime Day

De JBL até AirPods e EchoBuds, conheça uma lista completa com opções para todos os gostos. Crédito: Divulgação

Prime Day 2024 é uma das datas mais aguardadas do ano pelos consumidores que buscam grandes descontos e oportunidades imperdíveis, indo do dia 16 até o 21 de Julho. Entre os produtos mais desejados estão os fones de ouvido , essenciais para quem gosta de ouvir música, jogar ou até mesmo trabalhar em um ambiente mais tranquilo, não deixando de fora aqueles que embalam o treino físico com as melhores playlists.

E se você se encaixa nessa descrição, não pode perder este artigo completo do Clube, com uma lista dos fones recomendados e informações que vão te ajudar a fazer a melhor escolha. E não se esqueça: para aproveitar todas as ofertas citadas, basta ter uma assinatura ativa na Amazon Prime , que conta também com frete grátis para milhões de produtos, além de acesso ao Prime Video , Prime Reading e Prime Gaming.

Qual é o melhor tipo de fone de ouvido?

Antes de mergulharmos nas recomendações, é importante entender os diferentes tipos de fones de ouvido e suas funcionalidades para compreender qual é o melhor para você. Assim, os principais são:

01 Auriculares (Earbuds) São mais simples e compactos, se apoiando na parte externa do canal auditivo. São práticos para ouvir música em movimento no dia a dia e costumam ter um bom custo-benefício. 02 Intra-auriculares (In-ear) Diferentemente dos Earbuds, esses se encaixam diretamente no canal auditivo, proporcionando um melhor isolamento sonoro e encaixe firme. Também são adequados para atividades físicas e uso casual. 03 Supra-auriculares (On-ear) Esse tipo de fone de ouvido fica sobre a orelha (on-ear) e oferece uma experiência sonora mais rica. Costumam apresentar um bom custo-benefício, praticidade e leveza, sendo muitas vezes menores do que os over-ear e em geral apresentando recursos que permitem que sejam dobrados e transportados com mais facilidade. Nesse sentido, são muito indicados tanto para uso diário quanto para atividades ao ar livre. 04 Circumaurais (Over-ear) Ao contrário dos On-ear, os Over-ear se diferem por cobrir toda a orelha, proporcionando um isolamento acústico sem igual. São os mais indicados se a seu maior objetivo for a qualidade sonora e conforto. Além disso, são muito utilizados por profissionais que trabalham com o som, gamers que procuram uma experiência imersiva na jogatina ou ainda para viajar.

Quais fones de ouvido valem a pena no Prime Day?

Fone de Ouvido Bluetooth Sem Fio TWS Air Pro GO 2.0

Confira a tecnologia TWS, um som nítido e graves profundos com até 20h de bateria. Crédito: Divulgação

Além de um ótimo custo-benefício, este fone intra-auricular em oferta no Prime Day é projetado para oferecer som nítido com graves profundos, proporcionando uma experiência de áudio envolvente e de qualidade. Graças à tecnologia TWS (True Wireless Stereo), temos como produto final fones de ouvido completamente sem fio que se conectam entre si e ao dispositivo, garantindo uma conexão estável e sincronizada com qualquer dispositivo Bluetooth 5.2. Com até 20 horas de música e chamadas, você pode curtir sua playlist favorita por muito mais tempo. É ideal para quem busca praticidade e qualidade no uso diário. De: R$149,92 Por: R$99,90 (33%OFF)

Fone de Ouvido Bluetooth QCY HT05 Melobuds ANC, Cancelamento de Ruido Ativo

Conheça a performance do Melobuds enquanto aproveita descontos. Crédito: Divulgação

Um dos fones mais vendidos e procurados no momento, que oferece imersão total e sem ruídos. Com cancelamento de ruído ativo de até 40dB e seis microfones com tecnologia Qualcomm cVc, esses fones eliminam 90% dos ruídos de fundo, garantindo chamadas claras e música imersiva, mesmo em ambientes barulhentos. A tecnologia Bluetooth 5.2 proporciona emparelhamento rápido e conexões estáveis. Com até 30 horas de reprodução (7 horas com uma carga e 30 horas totais com ANC desligado), esses fones são indicados tanto para uso diário quanto para longas jornadas. Personalize sua experiência com o aplicativo e aproveite a qualidade de som em qualquer situação, seja para trabalho ou lazer. De: R$199,00 Por: R$166,80 (16%OFF)

JBL, Fone de Ouvido, Quantum 350 Wireless, Headset Gamer, Over Ear

Confira um headset gamer com microfone e alto desempenho. Crédito: Divulgação

Este é o headset gamer para quem busca desempenho, conforto e liberdade de movimento. Com conexão sem fio 2.4GHz, você pode se movimentar livremente sem perder nenhum detalhe. Vem com microfone removível e é compatível com várias plataformas, incluindo PS5, PS4, Nintendo Switch e Mac. Sendo um headset com fone over-ear, ele entrega um som de qualidade, com alta performance, custo-benefício e versatilidade. Sua tecnologia elimina atrasos e quedas de áudio e tem sensibilidade de 115 dB. De: R$491,25 Por: R$373,35 (24%OFF)

JBL, Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Buds TWS - Preto

Confira som JBL Deep Bass e 32h de bateria com resistência IP54. Crédito: Divulgação

Outra ótima escolha para alta qualidade e conveniência. Com tecnologia JBL Deep Bass, esses fones oferecem graves poderosos e até 32 horas de bateria (8 horas nos fones + 24 no estojo). Os controles touch e a resistência à poeira e respingos (IP54) tornam estes fones mais duráveis e ideais para uso diário e exercícios leves. A tecnologia Smart Ambient permite ajustar o som ambiente, garantindo segurança em suas atividades ao ar livre. Compatíveis com o aplicativo JBL Headphones, você pode personalizar sua experiência auditiva com facilidade. De: R$235,45 Por: R$200,00 (15%OFF)

Fone de Ouvido Bluetooth QCY H3 ANC, Cancelamento de Ruído Ativo Headphone Bluetooth 5.4

Receba estilo, cancelamento de ruído ativo além e até 70h de reprodução. Crédito: Divulgação

Esses fones over-ear oferecem cancelamento de ruído ativo de até 43dB, ideal para ambientes barulhentos. Com 70 horas de reprodução contínua sem ANC (ou Cancelamento de Ruído Ativo) e 35 horas com ANC ativado, você terá música para todo o dia. Os botões físicos proporcionam controle fácil de volume, faixas e chamadas, enquanto a conexão Bluetooth 5.4 e a opção de cabo garantem versatilidade. Com almofadas de couro de proteína e espuma viscoelástica, esses fones são confortáveis para longas sessões de uso, perfeitos para trabalho ou lazer. De: R$239,00 Por: R$189,99 (21%OFF)

Fone De Ouvido Sound Beats I2GO Intra-Auricular Com Microfone

Melhore sua experiência com graves potentes nesse fone. Crédito: Divulgação

A combinação perfeita de qualidade de som e acessibilidade. Sendo o fone mais econômico da lista, essa é a opção mais em conta para quem busca um aliado no uso diário. Com uma potência de 103 dB e drivers de 10mm, esses fones intra-auriculares proporcionam graves potentes e som nítido. Equipado com controle de chamada e volume embutidos, você pode gerenciar suas funções do smartphone sem tocar no aparelho. Perfeito para ouvir música ou atender chamadas com clareza. De: R$49,90 Por: R$29,90 (40%OFF)

Headset com fio USB Logitech H390

Tenha chamadas claras e áudio digital com conexão USB. Crédito: Divulgação

Indicado para profissionais que necessitam de chamadas claras e áudio de alta qualidade. Com conexão USB-A plug-and-play, este headset proporciona fácil instalação e uso. Os controles integrados permitem ajustar o volume ou silenciar chamadas sem interromper suas atividades. Equipado com drivers ajustados por laser, o H390 oferece áudio digital aprimorado, utilizado para reuniões, música e jogos. O microfone com redução de ruído garante comunicação clara, essencial para ambientes de trabalho. De: R$249,90 Por: R$198,00 (21%OFF)

Echo Buds (2ª Geração): Fones de ouvido sem fio com cancelamento de ruído ativo e Alexa

Conheça os fones integrados com Alexa. Crédito: Divulgação

Som dinâmico e cancelamento de ruído ativo (ANC) em um design compacto e confortável. Com speakers premium, esses fones intra-auriculares oferecem som nítido e equilibrado, enquanto o ANC limita o ruído de fundo. Personalize sua experiência de áudio e aproveite até 5 horas de música por carga e até 15 horas com o estojo de recarga. Com integração ao aplicativo Alexa, você pode controlar músicas, chamadas e muito mais com sua voz. Compatíveis com iOS e Android, os Echo Buds são a escolha perfeita para quem busca conveniência e qualidade sonora. De: R$899,00 Por: R$448,00 (50%OFF)

AirPods com estojo de recarga (2a geração)

Conforto e integração Apple com ativação automática. Crédito: Divulgação

Esses são os AirPods com melhor custo-benefício no momento, contando ainda com uma promoção exclusiva no Prime Day. Com ajuste universal, eles garantem conforto durante todo o dia. A ativação e ligação automáticas, além da configuração simples em todos os dispositivos Apple, facilitam o uso. Controle música e chamadas diretamente dos seus AirPods e compartilhe áudio facilmente entre dois pares. Uma escolha premium para quem busca conveniência e integração perfeita com o ecossistema Apple. De: R$1.110,00 Por: R$939,00 (15%OFF)

JBL, Fone de Ouvido On ear, Tune 520BT

Una custo-benefício e qualidade com JBL Pure Bass e até 57h de bateria. Crédito: Divulgação

Com tecnologia Bluetooth, esses fones on-ear proporcionam até 57 horas de diversão sem fio. Baixe o aplicativo JBL Headphones para personalizar o som de acordo com seu gosto. Os botões convenientes permitem controlar o som e atender chamadas com facilidade, enquanto o Voice Aware ajuda a ouvir sua própria voz durante as chamadas. Perfeito para quem busca uma experiência auditiva de alta qualidade e longa duração. De: R$299,00 Por: R$237,90 (20%OFF)

Fone de Ouvido Sem Fio, Bluetooth, Wave Flex TWS - Branco

Experimente o Som JBL Deep Bass e 32h de bateria com controle touch. Crédito: Divulgação

Este fone oferece som JBL Deep Bass e até 32 horas de bateria (8 horas nos fones + 24 no estojo). Com controle touch, resistência à poeira e respingos (IP54), e a tecnologia Smart Ambient, esses fones são ideais para atividades diárias e exercícios. O acesso ao aplicativo JBL Headphones permite personalizar sua experiência auditiva, garantindo um som de alta qualidade e conveniência em qualquer situação. De: R$399,00 Por: R$299,99 (25%OFF)

Fone de Ouvido Esportivo, Endurance Run 2, In ear

Conheça a firmeza e som potente com resistência IPX5. Crédito: Divulgação

O fone de ouvido perfeito para atividades físicas intensas. Com tecnologias TwistLock e FlexSoft, esses fones são ergonômicos, leves e nunca caem, garantindo firmeza durante qualquer movimento. Com classificação IPX5, eles são à prova de suor e resistentes a condições climáticas adversas. O driver de 8,2 mm oferece som potente com graves profundos, proporcionando a motivação necessária para seus exercícios diários. Conecte-se ao mundo com qualidade sonora. De: R$111,50 Por: R$83,99 (25%OFF)

Como fazer os fones de ouvido durarem mais tempo?

01 Armazene de forma adequada Guardá-los em um estojo ou bolsa quando não estiverem em uso atua na proteção desse aparelho da poeira, do peso de outros objetos e possíveis impactos, aumentando sua vida útil. 02 Realize a limpeza do aparelho Sempre que necessário, limpe com um pano macio e seco, evitando o acúmulo de sujeira e cera. 03 Manuseie com cuidado Principalmente se você utiliza muito seus fones, é importante que se atente ao manuseio. Se for com fio, evite puxar os cabos e os enrole corretamente, prevenindo possíveis nós e rompimentos. 04 Se atente ao carregamento Se seu fone for sem fio, não deixe de seguir as instruções de carregamento do fabricante para evitar sobrecargas. 05 Evite exposição ao calor Essa é uma dica essencial para evitar que as altas temperaturas danifiquem os componentes internos do seu fone.

Essa é uma excelente oportunidade para adquirir fones de ouvido de alta qualidade a preços mais acessíveis. Ao entender os diferentes tipos de fones e suas funcionalidades, você pode escolher o modelo que melhor atende às suas necessidades. Lembre-se de avaliar a qualidade do som, o conforto e a durabilidade, além de adotar cuidados para prolongar a vida útil dos seus fones. Aproveite as ofertas e faça a melhor escolha para sua experiência.