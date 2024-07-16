Lançamentos da Prime Video em Julho que você não pode perder

Veja uma lista com filmes e séries imperdíveis em Julho. Crédito: Divulgação

O mês de Julho está recheado de novidades imperdíveis na Prime Video. De séries emocionantes a filmes que prometem prender sua atenção, a plataforma traz uma variedade de conteúdos para todos os gostos. Dai a oportunidade perfeita para relaxar e ter tempo de qualidade

Se você é fã de séries e filmes, pegue sua pipoca e apague as luzes: é hora de maratonar os lançamentos desse catálogo. Conheça algumas das opções incríveis em uma lista compilada pelo Clube , com com as estreias anunciadas no streaming:

Filmes

Uma Astronauta Quase Perfeita (04/07)

Conheça a comédia estrelada por Emma Roberts. Crédito: Divulgação

Emma Roberts, conhecida por seus papéis em "Garota Mimada" e "Scream Queens", estrela esta comédia emocionante. Ela interpreta Tiffany "Rex" Simpson, uma bartender com o sonho de se tornar astronauta. Quando sua melhor amiga adultera sua inscrição, Tiffany acaba sendo aceita em um programa de treinamento de astronautas. Com direção de Liz W. Garcia, o elenco ainda conta com Tom Hopper, Poppy Liu e Gabrielle Union.

Não! Não Olhe! (08/07)

Embarque em uma jornada de suspense e ficção científica com o aclamado diretor Jordan Peele. Crédito: Divulgação

Dirigido por Jordan Peele, Não! Não Olhe! mistura terror psicológico com ficção científica. O filme acompanha os irmãos OJ e Emerald Haywood, interpretados por Daniel Kaluuya e Keke Palmer, que tentam desvendar estranhos eventos no céu acima de seu rancho na Califórnia. Steven Yeun também integra o elenco, prometendo uma experiência de arrepiar.

Guerra sem Regras (25/07)

Prepare-se para uma história de guerra inspirada em fatos. Crédito: Divulgação

Inspirado em histórias reais e dirigido por Guy Ritchie, o filme segue uma unidade de combate ultrassecreta que utiliza métodos não convencionais para enfrentar os nazistas. Henry Cavill, Eiza González, Alan Ritchson e Henry Golding estão entre os destaques do elenco desta produção repleta de ação e tensão.

Aprendiz de Espiã (18/07)

Ria e se emocione com a dupla inusitada de Dave Bautista e Chloe Coleman. Crédito: Divulgação

Nesta comédia dirigida por Peter Segal, Dave Bautista interpreta JJ, um agente durão da CIA que se vê às voltas com Sophie, uma menina de 9 anos, interpretada por Chloe Coleman. Quando Sophie descobre a operação de vigilância em seu apartamento, ela convence JJ a ensiná-la a ser uma espiã. O elenco também inclui Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley e Ken Jeong.

Patos! (04/07)

Acompanhe uma família de patos em uma viagem encantadora. Crédito: Divulgação

Uma família de patos parte em uma aventura de um lago na Inglaterra até a Jamaica. A trama, que destaca a importância da união familiar, segue Mack e Pam Mallard enquanto exploram o mundo com seus filhos. A jornada promete muitas surpresas e lições emocionantes.

Uma Prova de Coragem (10/07)

Deixe-se tocar pela inspiradora história de um corredor e seu melhor amigo. Crédito: Divulgação

Mark Wahlberg estrela este drama inspirado na história real do ex-atleta sueco Mikael Lindnord. Ele interpreta Michael Light, um corredor que forma um vínculo especial com um cachorro de rua durante uma trilha de trekking de 40 quilômetros. Dirigido por Simon Cellan, o filme é uma comovente história de superação e amizade.

Cirque du Soleil: Sem Proteção (25/07)

Veja os bastidores emocionantes do Cirque Du Soleil. Crédito: Divulgação

Este documentário dirigido por Dawn Porter oferece um olhar íntimo nos bastidores do Cirque Du Soleil enquanto se prepara para retomar suas apresentações após um longo período de fechamento. Com acesso exclusivo, o filme captura os desafios e triunfos dos artistas e da equipe durante a preparação para a reabertura em Las Vegas.

Séries

Festa da Salsicha: Comilândia (11/07)

Reencontre seus personagens favoritos em uma série irreverente. Crédito: Divulgação

O spin-off da animação "Festa da Salsicha" traz de volta os personagens Frank, Brenda, Barry e Sammy enquanto enfrentam novos desafios e aventuras em sua sociedade alimentícia. Com as vozes de Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz e Edward Norton, a série promete humor ácido e irreverente. Classificação: 18 anos.

Toda Família Tem (12/07)

Divirta-se com essa série brasileira imperdível. Crédito: Divulgação

Esta série brasileira de comédia acompanha Pê, um jovem privilegiado que precisa se ajustar à nova realidade ao se mudar para a casa da avó no Rio de Janeiro . Com direção de Cris D’Amato e Yasmin Thayná, a série explora as dinâmicas familiares e os desafios de crescer em um ambiente totalmente novo.

The Chosen (17/07)

Conheça séries envolventes em Julho. Crédito: Divulgação

Criada por Dallas Jenkins, a série narra a vida de Jesus Cristo através dos olhos de seus seguidores mais próximos. Com Jonathan Roumie no papel de Jesus, a produção apresenta uma nova perspectiva sobre os eventos bíblicos, destacando as interações humanas e os ensinamentos do Messias.

Betty, a Feia - A história Continua (13/07)

Descubra o que aconteceu com Betty e sua família 20 anos após a novela clássica. Crédito: Divulgação

A série retorna cerca de 20 anos após os eventos da novela clássica. Ana María Orozco reprisa seu papel como Betty, agora enfrentando novos desafios ao lado de Armando e sua filha adolescente. A trama promete muitas reviravoltas e humor, mantendo o espírito da produção original.

Entrevista com o Vampiro - 2ª Temporada (22/07)

Acompanhe a 2ª temporada da série aclamada pelo público. Crédito: Divulgação

Nesta nova temporada, Louis continua narrando sua vida ao lado do vampiro Lestat para o jornalista Daniel Molloy. Ambientada na Nova Orleans de 1900, a série explora as complexidades e os horrores da vida eterna, com um elenco talentoso e uma atmosfera sombria.

Prime Video é repleto de opções que se renovam a cada mês, desde comédias românticas até suspenses de roer as unhas. Para ficar sempre atualizado e se divertir com séries e filmes incríveis, não deixe de assinar a Amazon Prime e conferir o catálogo completo: