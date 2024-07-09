12 perfumes femininos ideais para o inverno

Das marcas brasileiras às árabes, descubra fragrâncias ideais para usar no inverno. Crédito: Divulgação

inverno é uma estação que convida ao aconchego e ao uso de fragrâncias que aquecem e confortam, mesclando também um ar de mistério e sensualidade feminina. Desse modo, perfumes ideais para esta estação são aqueles que se destacam em meio ao frio, oferecendo uma sensação envolvente e duradoura. Assim, conheça os tipos de perfumes mais adequados para o inverno, conceitos essenciais, dicas e indicações do Clube

Que tipo de perfume usar no inverno?

intensas e encorpadas, que se destacam melhor Durante esta estação, é ideal optar por fragrâncias mais, que se destacam melhor no clima frio . E são principalmente os perfumes orientais que brilham nesse quesito. Oferecendo notas amadeiradas, especiarias e baunilha, são perfeitos para criar uma sensação de calor e sofisticação.

Assim, é interessante buscar por fragrâncias com notas de âmbar, patchouli, sândalo (que é conhecido como um dos aromas mais quentes da perfumaria) e musk. Além disso, aromas florais intensos também são excelentes escolhas, sendo outro grande destaque. Nesse quesito, a dica do Clube é procurar por notas de flores brancas, como o jasmim.

O que são as notas em um perfume?

As notas de um perfume são os diferentes aromas que se revelam ao longo do tempo após a aplicação. Elas são conhecidas como a pirâmide olfativa, dividida em três categorias: notas de saída (ou cabeça/topo), notas de coração (ou meio/corpo) e notas de fundo (ou base).

01 Notas de Saída São os aromas percebidos imediatamente após a aplicação do perfume. Elas são leves e voláteis e desaparecem mais rápido. Exemplos incluem notas cítricas e refrescantes. 02 Notas de Coração São as que se desenvolvem após as notas de saída evaporarem e formam o corpo e identidade do perfume. Elas são mais "encorpadas" e duradouras, como florais e especiarias. 03 Notas de Fundo São as notas que ficam por mais tempo. Sendo feitas com moléculas de alto peso e pouca volatilidade, são mais persistentes e fixadoras e podem durar horas na pele. Normalmente incluem notas amadeiradas, resinosas e de baunilha.

O que é EDP e EDT?

No mundo dos perfumes, é comum encontrar categorias para definir as concentrações de essências em uma determinada composição. Dessa forma, existem três grandes tipos: o Eau de Parfum (EDP), que apresenta, em média, de 15 a 20% de concentração, o Eau de Toilette (EDT), entre 5 a 15%, e o Eau de Cologne, entre 2 a 4%.

Recomendações do Clube

Perfumes importados

Good Girl - Perfume Feminino - Eau de Parfum, Carolina Herrera

Sinta o poder e a sensualidade com este perfume intenso e marcante. Crédito: Divulgação

Uma fragrância marcante que combina perfeitamente com o inverno, trazendo uma sensação de conforto e elegância. Este perfume oriental floral mistura notas de topo de amêndoa e café, notas de corpo de jasmim sambac e tuberosa e um fundo quente de fava tonka e cacau, criando uma essência poderosa e sensual. Sendo muito procurada nessa estação, é ideal também para noites de balada e ocasiões especiais.

Al Wataniah Sabah Al Ward Edp 100Ml, Al Wataniah

Desperte mistério e desejo com um toque oriental floral. Crédito: Divulgação

Este é um dos perfumes árabes mais vendidos. Sendo uma fragrância oriental floral, tem notas de tangerina e pimenta rosa no topo, seguidas por cacau, flor de laranjeira e jasmim sambac no coração, e um fundo de baunilha, cumaru e patchouli.

La Vie Est Belle Lancôme Eau de Parfum

Conheça um dos perfumes florais mais vendidos. Crédito: Divulgação

La Vie Est Belle, de Lancôme, é simplesmente o Eau De Parfum mais vendido da Amazon. Com uma fragrância floral oriental gourmand, notas de pêra e cassis na saída, íris, jasmim e flor de laranjeira no coração, e patchouli, fava tonka, baunilha e pralinê no fundo, este perfume é perfeito para a estação fria.

Al Wataniah Durrat Al Aroos Edp 85Ml, Al Wataniah

Exalte a feminilidade com uma fragrância vibrante e sofisticada. Crédito: Divulgação

Esta é uma fragrância oriental almiscarada, em alta no mercado por conta de sua qualidade e custo-benefício. Com notas de cabeça de almíscar branco e óleo de cypriol, um coração de baunilha, cardamomo e açafrão, e um fundo de cumaru e madeira guaiac, este perfume árabe é um escolha incrível para o inverno.

212 Sexy Carolina Herrera Eau de Parfum

Celebre a sua sensualidade na nova estação com uma fragrância única. Crédito: Divulgação

212 Sexy, de Carolina Herrera, é um famoso perfume oriental floral, que celebra a sensualidade de forma irresistível. Com notas de tangerina e pimenta rosa no topo, gardênia e acorde de algodão doce no coração, e sândalo e baunilha no fundo, esta fragrância é perfeita para mulheres ativas e criativas. Ideal para o inverno e ocasiões especiais, 212 Sexy destaca-se pela sua profundidade e sofisticação.

Fantasy Eau de Parfum 100 Ml, Britney Spears

Conheça uma fragrância importada com ótimo custo-benefício para o inverno. Crédito: Divulgação

Fantasy, de Britney Spears, é um perfume floral frutado gourmand com um ótimo custo-benefício e que exala sensualidade e romance. Com notas de lichia vermelha, marmelo e kiwi no topo, este perfume é muito indicado para baladas e ocasiões de outono/inverno, combinando doçura e charme.

Perfumes nacionais

Deo Parfum Essencial Clássico Feminino, 100ml

Descubra a essência nacional que provoca os sentidos. Crédito: Divulgação

Um perfume nacional muito indicado para o inverno, provocando os sentidos com sua combinação única de flores brancas e notas adocicadas de fava tonka, frutas roxas e café arábica. Enriquecido com Ishpink, um ingrediente da biodiversidade Amazônica, este perfume é ideal para mulheres que buscam uma essência que guarda os segredos da força feminina. Misturando mistério e sedução, aquece os dias frios com sua presença envolvente.

Floratta Desodorante Colonia Love Flower, 75 ml

Experimente uma fragrância ousada e romântica. Crédito: Divulgação

Esta é uma fragrância floral amadeirada inspirada na ousadia e romantismo. Ele posui notas de topo de cocktail de cítricos, pêssego e cassis, notas de coração de magnólia, gardênia e rosa, e um fundo de musk branco e sândalo, muito indicados na estação. Aplique nas áreas de maior circulação sanguínea para um efeito prolongado.

Eudora Eau De Parfum 75ml

Traga elegância e sofisticação para os dias frios. Crédito: Divulgação

Este Eau De Parfum é uma fragrância chipre amadeirada que traz a elegância para os dias frios. Com notas de bergamota, mandarina e damasco no topo, gardênia e frésia no coração, e patchouli, baunilha e âmbar no fundo, o "Eudora Roxinho", como é conhecido, é ideal para complementar qualquer produção com um brilho único.

Lily Eau de Parfum 75ml - O Boticário

Combine delicadeza e força com uma experiência olfativa única. Crédito: Divulgação

Uma dos perfumes mais vendidos da marca, que combina delicadeza e força com uma fragrância floral amadeirada. Com notas de topo de bergamota e pimenta rosa, um coração de flor de laranjeira do Marrocos e osmanthus, e um fundo de sândalo e patchouli, este perfume tem uma alta fixação e uma assinatura marcante. Ideal para mulheres empoderadas, é uma escolha sofisticada.

Una Blush Deo Parfum Feminino 75ml

Exale sofisticação com uma fragrância marcante e elegante. Crédito: Divulgação

Essa edição exclusiva exala sofisticação e elegância com sua combinação de flor de laranjeira e breu branco. Com notas de saída de bergamota e gengibre, um coração de muguet e flor de laranjeira, e um fundo de vanilla, âmbar e sândalo, este é um perfume floral intenso marcante.

Kit Eudora Kiss Me More

Hidrate e perfume sua pele com essa fragrância. Crédito: Divulgação

Este é um kit muito bem pensado para uma maior fixação, deixando um aroma incrível. O perfume apresenta uma fragrância oriental gourmand frutal que encanta e seduz. Aliado a uma loção hidratante desodorante corporal, é ideal para deixar a pele hidratada e perfumada para o inverno, encontros românticos ou ocasiões especiais. A combinação de notas frutais e orientais torna esta fragrância irresistível e envolvente.

Como combinar perfumes e hidratantes?

Essa é uma prática importante que pode intensificar a fragrância e prolongar sua duração, fixando por mais tempo. O truque é escolher hidratantes com aromas que complementem ou não interfiram com o perfume que você está usando.

Por exemplo, se você está usando um perfume com notas amadeiradas, um hidratante com um aroma suave de baunilha ou sândalo pode criar uma ótima combinação. Além disso, hidratar a pele antes de aplicar o perfume ajuda a fixar a fragrância por mais tempo, já que a pele bem hidratada retém melhor os aromas.

Escolher o perfume certo para o inverno pode transformar a sua experiência durante a estação fria. Assim, perfumes com notas quentes e encorpadas são os mais indicados pelo Clube. Entender mais sobre perfumaria, a começar pelas notas de saída, coração, fundo e como combinar e fixar fragrâncias pode te ajudar a encontrar seu perfume ideal e ainda prolongar seu efeito. Experimente diferentes opções e descubra qual funciona melhor, aproveitando todas as nossas dicas.