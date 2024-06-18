Descubra o hidratante ideal para a sua pele no inverno

Conheça itens para fazer seu skincare no inverno. Crédito: Divulgação

Com a chegada do inverno , os cuidados com a pele, que devem ser parte de uma rotina diária, se tornam ainda mais essenciais. Isso porque as baixas temperaturas e o clima seco podem causar o temido ressecamento, ou ainda descamação e até irritações. Para manter a pele saudável e hidratada, é fundamental entender qual é o seu tipo de pele e quais produtos escolher.

Assim, o Clube vai abordar não só hidratantes perfeitos para enfrentar o inverno, mas também fornecer conhecimentos e dicas essenciais.

Quais são os tipos de pele?

Existem quatro tipos principais de pele: normal, oleosa , seca e mista. Cada um deles possui características específicas quanto à textura, opacidade, tamanho dos poros e outros traços, podendo ser afetada por fatores como umidade, temperatura, cuidados e idade.

A pele normal costuma ter textura saudável e aveludada, com poros menores e pouco visíveis, boa elasticidade e menor propensão à manchas e espinhas.

oleosa apresenta poros mais dilatados devido à Já a peleapresenta poros mais dilatados devido à oleosidade excessiva, sendo mais propensa à cravos, acne e espinhas, podendo ser efeito de alterações ambientais ou hormonais. Nesse caso, indica-se o uso de produtos mais leves, de "toque seco" e não comedogênicos.

Por sua vez, a pele seca também entra na categoria afetada por mudanças hormonais, genéticas ou ambientais, como por exemplo a mudança para uma estação mais fria. Esse tipo de pele se caracteriza por ter poucos poros visíveis, pouca luminosidade e vermelhidão, além de ser propensa a descamação, fissuras e rugas. Nesse sentido, ela requer produtos mais pesados e densos, normalmente à base de ativos como a vitamina E, que ajudam a reter a umidade.

Enquanto na pele mista, essas duas últimas categorias se misturam, podendo apresentar mais oleosidade na zona T por exemplo, e ser mais seca em outras áreas, também sendo suscetível a rugas e descamações.

Da esquerda para a direita: imagens ilustrativas de pele mista, oleosa, seca em processo de descamação e normal. Crédito: Divulgação

O que faz a pele ficar ressecada no inverno?

Durante o inverno, a pele fica mais propensa ao ressecamento devido às baixas temperaturas e falta de umidade no ar, que afetam a integridade da barreira cutânea e a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, responsável pela hidratação, a deixando suscetível a descamações e dermatites.

O que procurar em um bom hidratante para a estação?

reter a hidratação. Procure produtos com componentes como ácido hialurônico, glicerina, ceramidas, manteiga de karité e óleos naturais: esses ingredientes formam uma barreira protetora na pele, evitando a perda de água. Em geral, um bom hidratante para o inverno deve conter ingredientes que não apenas adicionem umidade, mas também ajudem a. Procure produtos com componentes como ácido hialurônico, glicerina, ceramidas, manteiga de karité e óleos naturais: esses ingredientes formam uma barreira protetora na pele, evitando a perda de água.

Melhores hidratantes para cada tipo de pele

Pele normal

Cetaphil Gel Creme Rápida Absorção 226g

Hidratação leve e eficaz para uma pele sempre suave. Crédito: Divulgação

Com uma pele normal, não são exigidos cuidados específicos como o toque seco para a pele oleosa ou uma hidratação mais profunda para a pele ressecada. Entretanto, ainda é necessário se atentar aos cuidados, em especial no inverno. Nesse sentido, um dos produtos indicados pelo Clube é este hidratante, ideal para todos os tipos de pele, mas especialmente a normal.

Sua fórmula inclui aloe vera, alantoína, glicerina, vitamina B3 e pantenol, promovendo uma sensação leve, refrescante e não-pegajosa. Ele também reduz a aspereza da pele, é não comedogênico, hipoalergênico e livre de parabenos e fragrâncias, proporcionando a hidratação necessária nas baixas temperaturas.

Creamy Skincare Sérum Hidratante 30ml

Faça seu skincare com uma hidratação profunda de dia e noite. Crédito: Divulgação

Um queridinho dos hidratantes é este, que oferece uma hidratação intensa através de três tipos de ácidos hialurônicos e ácido poliglutâmico. Com textura aquosa e de rápida absorção, é adequado para uso diário e noturno, mantendo a pele firme e macia sem resíduos oleosos. Este sérum é ideal para todos os tipos de pele, garantindo uma pele equilibrada e suave.

La Roche-Posay Toleriane Sensitive 40ml

Proteção e conforto na sua rotina. Crédito: Divulgação

Um creme hidratante facial perfeito para peles normais e sensíveis. Ele acalma, protege e hidrata, aliviando sensações de formigamento, ressecamento e vermelhidão. Livre de álcool e fragrância, este creme é seguro para toda a família, incluindo crianças e bebês, e reforça a barreira protetora natural da pele.

Pele oleosa

BIODERMA Hydrabio Sérum Facial Hidratante e Fortalecedor 40ml

Experimente uma hidratação intensa e duradoura com textura leve. Crédito: Divulgação

Esse é um facial ultra leve perfeito para peles oleosas, que oferece hidratação imediata e continua até 24 horas. Formulado com ácido hialurônico e tecnologia Aquagenium, fortalece e protege a pele, ativando sua capacidade natural de hidratação e retenção de água. É também livre de álcool e possui uma fragrância suave.

Cetaphil Water Gel Hidratante Com Ácido Hialurônico Cetaphil Optimal Hydration

Refrescante e hidratante, ideal para pele oleosa. Crédito: Divulgação

Este gel aquoso da proporciona hidratação imediata e com duração de até 72 horas, aliviando o repuxamento e a aspereza da pele sensível. Com ácido hialurônico e ácido poliglutâmico, fortalece a barreira cutânea e melhora a qualidade da pele e é indicada para todos os tipos de pele, em especial mista e oleosa, por sua textura ultraleve, livre de óleos e sem perfume. Sua tecnologia de liberação controlada garante hidratação prolongada e uma pele mais saudável.

Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost Water Gel FPS25 40g

Hidratação profunda com proteção solar ampla. Crédito: Divulgação

Outro hidratante muito indicado para peles oleosas, oferece não só proteção por até 48 horas como também FPS 25, protegendo contra os raios UVA e UVB. Sua fórmula com vitamina C tem ação antioxidante e sua textura em gel aquoso não deixa a pele oleosa, sendo dermatologicamente testado, hipoalergênico e oil-free.

Pele seca

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5+ Cuidado Multirreparador Calmante

Repare sua pele ressecada com esse hidratante potente. Crédito: Divulgação

Um cuidado multirreparador calmante que hidrata, acalma e protege a pele. Um queridinho entre os hidratantes e recomendado pelo Clube, tem uma fórmula que acelera e melhora a reparação da barreira da pele, com um bálsamo cremoso não oleoso ideal para peles secas, proporcionando alívio, hidratação profunda e conforto duradouro.

Creamy Skincare Intensive Repair Cream 40g

Hidratação rica e alívio imediato. Crédito: Divulgação

Muito indicado também para peles sensíveis, este hidratante oferece alívio imediato, tratando vermelhidão recorrente e irritações. Com uma fórmula rica e emoliente, proporciona hidratação de longa duração e previne o ressecamento. Contém um peptídeo neurocosmético que reduz substâncias inflamatórias e melhorando a aparência da pele.

Lait Creme Concentre - LCC - Bisnaga 75 ml Embryolisse

Nutrição versátil para uma pele impecável. Crédito: Divulgação

Versátil e eficaz, é muito popular também entre maquiadores. Enriquecido com manteiga de karité, que nutre, hidrata, retém a hidratação e suaviza a pele, sendo adequado para todos os tipos de pele, em especial as secas e sensíveis. Pode ser usado como hidratante diurno e noturno, primer de maquiagem ou máscara de nutrição.

Pele mista

Mantecorp Skincare Hidratante Epidrat Calm, Branco, 120ml

Conforto imediato para peles mistas. Crédito: Divulgação

Recomendado para peles sensíveis e/ou intolerantes, é formulado com o Complexo Sens C, que promove conforto imediato e hidratação, minimizando sintomas como descamação, ressecamento e vermelhidão. É livre de fragrância, corantes e parabenos, ideal para pele mista.

Creamy Skincare Calming Cream 40g

Alívio rápido e hidratação leve para pele sensibilizada. Crédito: Divulgação

A pele mista em geral necessita de produtos que hidratem sem deixar de ter um toque seco. Este em especial acalma imediatamente a pele sensível ou sensibilizada, reduzindo vermelhidão, descamação e coceira. Sua fórmula leve e não oleosa é rapidamente absorvida, deixando a pele suave e macia. Enriquecido com Hypskin, protege contra danos externos e melhora a resistência da pele.

Creme Calmante Multirreparador 17,5% Mix de Ativos Principia CM-01

Conheça a regeneração e proteção com uma fórmula calmante. Crédito: Divulgação

Hidratação, alívio de irritações e regeneração da pele. Este hidratante contém pantenol, glicerina, esqualeno, manteiga de karité, bisabolol e vitamina E, oferecendo benefícios como redução de inflamações, fortalecimento da barreira protetora e diminuição de vermelhidão e assaduras, hidratando e retendo os nutrientes na pele, sendo ideal para todos os tipos de pele, em especial a pele mista.

Que tipo de rotina de hidratação devo seguir?

Além de manter uma hidratação oral através da ingestão de água para manter sua pele saudável, em média, para uma pele normal, indica-se uso de hidratantes duas vezes por dia, preferencialmente de manhã, para que a pele suporte as intempéries do dia, e à noite, quando costuma ter mais aderência. Variando para três vezes ao dia em caso de peles secas.

5 dicas para manter sua pele saudável

01 Opte por água morna ou fria Um dos grandes inimigos de uma pele saudável é justamente o banho quente . Isso porque ele tende a remover os óleos e barreiras naturais da pele. Quando tomados com muita frequência, podem resultar em uma pele ressecada e danificada. Por isso, se possível, opte por temperaturas mais amenas e frias na hora do banho. 02 Hidrate-se Outra particularidade do inverno é que a tendência é tomarmos menos água. E isso tem um impacto direto na saúde da nossa pele, nesse sentido, não deixe de hidratar sua pele com hidratantes e tomar água. 03 Tenha uma rotina de esfoliação A esfoliação é um processo que ajuda a remover as células mortas da pele, permitindo que o hidratante tenha melhor aderência. 04 Se atente à alimentação Assim como é necessário se manter hidratado para ter uma pele saudável, é preciso também ter uma alimentação balanceada . No inverno, as pessoas costumam optar por alimentos mais pesados e gordurosos, o que também impacta a saúde da pele. 05 Aplique hidratantes após o banho O melhor momento para aplicar hidratante é logo após o banho, enquanto a pele ainda está úmida (mas não molhada). Isso ajuda a selar a umidade e manter sua pele hidratada e cheirosa por mais tempo.

Cuidar da pele no inverno requer uma atenção extra, já que diversos fatores podem contribuir para quadros como o ressecamento. No entanto, com os produtos certos e uma rotina adequada, é possível manter sua pele macia e hidratada durante toda a estação. Entenda melhor qual é o seu tipo de pele e experimente diferentes hidratantes para perceber qual funciona melhor para você, não deixando de consultar seu dermatologista em caso de qualquer dúvida.