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Beleza e saúde

Ano novo, pele nova: 6 protetores solares mais vendidos para cuidar da pele

O Clube indica os produtos para se proteger do sol e começar o ano com uma pele radiante.

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 13:59

Públicado em 

27 dez 2023 às 13:59
Clube A Gazeta

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O uso contínuo de protetor pode transformar a sua pele Crédito: Google
A proximidade da virada traz consigo a promessa de renovação, novos votos e metas para o ciclo que se inicia. Por outro lado, o início do verão e as altas temperaturas que temos enfrentado alertam para os danos que os raios solares podem causar ao longo prazo. Por isso, talvez 2024 seja o melhor momento para renovar seus votos de autocuidado e se atentar, em especial, à sua pele.
Em meio à variedade de produtos disponíveis, destaca-se um aliado indispensável: o protetor solar. Nesse contexto, e muitas vezes combinado com uma gama de nutrientes e vitaminas, ele assume um papel crucial na preservação da saúde e beleza da pele, agindo como uma barreira protetora.
Para tornar essa jornada mais acessível e eficiente, o Clube selecionou os protetores solares mais vendidos. Esses produtos não apenas oferecem proteção contra os raios UV prejudiciais, mas também proporcionam uma experiência de cuidado com a pele que se destaca.

01

Neutrogena Sun Fresh Corporal

O primeiro da lista do Clube é um protetor solar fator 50, que entrega alta proteção invisível, textura ultraleve e não deixa resíduos na superfície da pele. É também sem perfume e tem agentes antioxidantes, prevenindo o fotoenvelhecimento e manchas causadas pelo sol. E mais: tem alta hidratação, rápida absorção e é muito resistente à água e ao suor, deixando sua pele protegida, saudável e sequinha. ACESSE

02

Protetor Solar Facial ISDIN

Tanto para aproveitar uma praia nas férias quanto para uso diário, este produto tem FPS 60, efeito matte e textura fluida ultraleve. Além de reduzir a oleosidade em 65% e proteger contra os raios UVA e UVB. Acima de tudo, não irrita os olhos, têm ótima tolerância, toque seco e é sea friendly. COMPRE AQUI

03

NIVEA SUN Protetor Solar Facial

Por trás de seu toque seco, neste protetor da Nivea existe uma tecnologia Antissinais, FPS 70, controle de brilho e prevenção do envelhecimento precoce. Também é resistente à água e muito indicado para uso diário. CONFIRA

04

NIVEA Protetor Labial

Não é nenhuma surpresa que seus lábios também precisam de cuidados neste verão. Por isso, um importante aliado é o protetor labial da Nivea: ele hidrata e regenera os lábios ressecados e machucados com Vitamina E, Pantenol e óleos naturais. Ele proporciona reparação intensiva e alívio imediato. Com seu FPS 15, ele protege contra os raios UV, enquanto os óleos de abacate e jojoba nutrem profundamente. ACESSE O SITE

05

Minesol Oil Control, da Neostrata

Se o que procura é uma fotoproteção profissional, este é o produto. Ele é sem perfume, Antienvelhecimento, Antioxidante, controla a oleosidade e tem proteção ultravioleta, com FPS 70. COMPRE AQUI

06

Neutrogena Sun Fresh Protetor Solar Facial

Para finalizar, o protetor solar Sun Fresh Derm Care possui textura ultraleve e seca, que te protege contra os raios UVA, UVB, e ajuda contra a luz visível. Também atua no controle de oleosidade da sua pele por 12 horas e tem complexo antioxidante rejuvenescedor. CONFIRA
Investir em um bom protetor solar é uma escolha inteligente para manter a saúde e a beleza da sua pele a longo prazo. Os produtos mencionados pelo Clube são algumas das opções mais vendidas no mercado, seja por oferecerem uma proposta única, terem ótimas avaliações ou simplesmente se destacarem no meio. Entretanto, é essencial ressaltar que é preciso escolher um protetor solar que atenda às necessidades específicas da sua pele, por isso, se atente às indicações.
Ao incorporar o protetor solar na sua rotina diária, você está dando um passo significativo em direção a uma pele saudável e protegida neste novo capítulo que se inicia. Aproveite as dicas do Clube e acesse o site para garantir seu recomeço.

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