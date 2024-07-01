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Conheça leituras leves para curtir as férias de julho

Os primeiros seis meses do ano passaram voando e já estamos com um pezinho nas férias de meio do ano. Que tal pensar em leituras suaves para curtir esse momento? Veja dicas

Públicado em 

01 jul 2024 às 10:34
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Curta suas férias com livros selecionados. Crédito: Divulgação
As férias são o momento certo para descansar, relaxar, curtir a família e aproveitar novas experiências. No meio do ano, o recesso escolar permite que alunos e professores tenham dias mais tranquilos e muitas famílias aproveitam a época para entrar em férias com os filhos também.
Pensando nos dias de descanso das famílias, o Skeelo trouxe uma seleção de leituras leves para curtir as férias. As indicações vão desde romances fofos até livros de desenvolvimento pessoal, que visam a alegria e a leveza da vida. Todos os livros estão disponíveis no app do Skeelo e na Loja Skeelo. Confira!
Férias em Taipei, de Abigail Hing Wen | Globo
Relaxe e desfrute das férias com essas obras. Crédito: Divulgação
Sinopse: Os estudos sempre vieram em primeiro lugar para os pais de Everett Wang. Por isso, os Wang acreditam que, agora que Ever está prestes a ingressar na faculdade, é o momento perfeito para enviá-la para um programa educacional de verão em Taiwan.
Cedendo aos desejos dos pais, Ever se vê no meio de um grupo de jovens inteligentes e dedicados. No entanto, ao contrário do que os pais da garota imaginavam, o programa é, na verdade, um mercado de encontros para jovens apelidado de “Barco do Amor”.
Longe das rígidas regras estabelecidas pelos pais, Ever experimenta a liberdade pela primeira vez ― e é simplesmente incrível. Mas o verão não é eterno, e logo ela terá que voltar para casa e para o futuro que os pais planejaram para ela. Resta saber se o gostinho da liberdade vai virar lembrança ou se o Barco do Amor vai injetá-la com a coragem necessária para seguir os próprios sonhos e se tornar o que sempre sonhou.
Meu Amor Travesso, de Kathy Strobos | Tektime
Férias perfeitas pedem livros como este. Crédito: Divulgação
Sinopse: Uma comédia romântica alegre, que atrai opostos e de queima lenta, ambientada na cidade de Nova York. Miranda Langbroek é uma artista emocional. William Haruki Matsumura é um contador reservado. Quando eles se unirem para resolver quem roubou sua pintura, eles encontrarão o amor?
Feliz pra caramba, de Aimee Oliveira | Pormenor
Desconecte e mergulhe nessas histórias. Crédito: Divulgação
Sinopse: Seu Felizardo é um viúvo rabugento que não poderia estar se sentindo mais avesso ao significado do seu nome. Seu conforto e felicidade provinham dona Albertina, sua finada esposa, que levara tudo consigo quando se fora.
A última coisa que ele precisa durante o seu processo de luto é que Felícia, sua filha, invada sua casa e pisoteie todo o processo. Pior ainda se ela trouxer Felipe, seu neto de sete anos, para sapatear em cima, não só de sua paz, mas também de tudo o que visse pela frente, pois o menino não para quieto. Mas é exatamente isso que acontece.
Rapidamente, o caos é instaurado na residência do seu Felizardo e ele só pode contar com seu vizinho de baixo para ajudá-lo a aguentar o tranco da convivência em família e fingir que está feliz pra caramba com esse novo arranjo familiar.
As quatro estações: Inverno, de Ralph Waldo Emerson, John Townsend e Nathaniel Hawthorne | Skeelo
Transforme suas férias com uma leitura aconchegante. Crédito: Divulgação
Sinopse: No segundo volume da coleção As Quatro Estações, o leitor será transportado para cenários alvos de neve através de breves narrativas que o farão refletir sobre a esperança e sobre o ciclo da vida e da natureza. Perfeito para os aconchegantes dias de inverno.
99 dias, de Katie Cotugno | Globo
Leia histórias para se apaixonar nas férias. Crédito: Divulgação
Sinopse: No último ano, Molly Barlow fez algo terrível: traiu o namorado, Patrick Donnelly, com o irmão dele, Gabe Donnelly. Como se não bastasse a culpa que carrega, sua mãe fez o favor de escrever um livro contando a sua história, que deveria ser um segredo entre elas. O livro se tornou um best-seller e, graças a ele, toda a cidade descobriu o que Molly fez.
Massacrada por todos, Molly decide viver um ano fora e fugir da espiral de ódio e fofoca que suscitou em Star Lake. De volta à cidade nas férias de verão, ela precisa acertar as contas com aqueles que lhe fizeram mal e tentar resgatar os laços com quem era especial.
Agora, Molly terá que enfrentar 99 dias terríveis antes de poder ir embora para a faculdade; 99 dias sendo a pessoa mais odiada na cidade; 99 dias para consertar o estrago que fez; 99 dias para descobrir quem ela realmente ama.
Para uma vida mais leve, de Anna Oliveira | Pormenor
Confira a obra e se surpreenda. Crédito: Divulgação
Sinopse: Ao equilibrar as expectativas com nossos próprios desejos, encontramos a verdadeira liberdade de sermos autênticos e vivermos de acordo com nossos valores.
Lições de um estoico, de Mark Matousek | Citadel
Entre no clima do recesso com essa leitura. Crédito: Divulgação
Sinopse: Neste livro sábio e esclarecedor, o premiado autor Mark Matousek revela como a sabedoria atemporal de Ralph Waldo Emerson pode nos ajudar com os problemas que enfrentamos hoje.
O filósofo nos incentiva a abandonar convenções e banalidades, a nos explorar em profundidade, a dizer a verdade sobre o que encontramos lá e a despertar para nosso maior potencial.
Amor de viagem, de Amanda Branco | Editora Viseu
Leia uma história envolvente no seu tempo livre. Crédito: Divulgação
Sinopse: Helena sempre sonhou em conhecer o mundo. No entanto, desiludida com o rumo da sua vida, parou de acreditar na magia e em seus sonhos. Prometeu a si mesma que, de agora em diante, vai se tornar apenas uma pessoa séria e robótica, do trabalho para casa e de casa para o trabalho.
Ela bem que tentou manter a promessa, mas um encontro com um senhor carregando um bloquinho mudou tudo. O bloquinho era mágico, uma espécie de portal. Apesar de não acreditar no começo, Helena resolveu se jogar nessa nova aventura e acabou conhecendo muito mais do que esperava.
A coragem de ser quem você é, de Walter Riso | Editora Planeta
Veja uma leitura para se redescobrir. Crédito: Divulgação
Sinopse: Para resgatar sua verdadeira individualidade, você precisa exercer, antes de tudo, sua liberdade interior – ou seja, dizer, pensar e agir segundo seus próprios valores e princípios. Não tem tem sentido falar sobre superação ou melhorar como pessoa se ainda se está está atado a certos padrões e condicionamentos que o impedem de ter a lucidez necessária para promover mudanças e fazer sua própria revolução psicológica.
Partindo dessa premissa básica e incluindo uma análise temática, reflexões sobre pontos específicos ("Para pensar no assunto"), exercícios e casos clínicos, como um manual, A coragem de ser quem você é (mesmo que não goste tanto disso), do renomado psicólogo e escritor best-seller Walter Riso, vai ajudá-lo a abandonar certas crenças introjetadas pela aprendizagem social e que limitam as possibilidades de se apoderar de si mesmo, sem máscaras e sem o peso da necessidade de aprovação, a fim de ajudá-lo a se rebelar e alcançar a coragem suficiente para ser quem você é.
As férias da minha vida, de Thalia N. Rodrigues | Editora Viseu
Conheça essa obra apaixonante. Crédito: Divulgação
Sinopse: Uma atriz e um dançarino nos palcos de Paris. O espetáculo do dia: o amor deles! A vida corrida de Hope Miller estava acabando com ela. Com apenas dezessete anos já tinha completado o sonho de muitos, sendo atriz de seu próprio projeto e entrando no mundo da música, ela realmente não tinha nada do que reclamar.
Apenas de estar sobrecarregada com tudo isso, e sendo atormentada por um amor que só lhe fez mal. Em uma noite, ela toma uma decisão: Vai tirar férias dos seus problemas. Mal sabia ela que aquelas seriam as férias da sua vida.
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