10 livros indispensáveis para ler na praia

01
Livro do avesso: O pensamento de Edite - Elisa Lucinda
02
Quinze Dias - Vitor Martins
03
O Auto da Compadecida - Ariano Suassuna
04
A Amiga Genial - Elena Ferrante
05
História do Novo Sobrenome - Elena Ferrante
06
Jamais peço desculpas por me derramar: Poemas de Temporal e Mansidão, de Ryane Leão
07
Uma farsa de amor na Espanha - Elena Armas
08
Conectadas - Clara Alves
09
A vida invisível de Eurídice Gusmão - Martha Batalha
10
Leitura de Verão - Emily Henry
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