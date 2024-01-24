10 livros indispensáveis para ler na praia

Estimule o hábito da leitura em 2024 Crédito: Freepik

O verão enfim deu as caras e assim, o Clube não poderia deixar de incentivar o hábito de leitura em 2024 e ainda oferecer o que, particularmente, é uma das melhores experiências possíveis: uma boa leitura na praia. O som das ondas e uma água de coco gelada ilustram um momento de paz, tranquilidade e reconexão consigo mesmo.

Assim como Elena Ferrante retrata no livro A amiga genial (e em sua continuação História do novo sobrenome), esse cenário é não só um pano de fundo para os acontecimentos que se desenrolam nas obras, mas também, tanto na literatura quanto na realidade, um lugar que pode dizer muito sobre as possibilidades, a natureza da cultura, as relações e a essência humana. E principalmente a natureza capixaba, tão intrinsecamente ligada ao mar.

Por isso, além de ótimas leituras (inclusive para serem feitas ao se deitar na areia), também servem para refletir acerca do significado de tudo isso. Dessa forma, o Clube separou um pouco mais sobre esse livros e também algumas narrativas leves e curtas, nacionais e internacionais que servem a quaisquer propósitos você tenha: seja desfrutar de um tempo com boas risadas ou refletir e marcar diversas frases nos livros. (Ou dependendo, os dois!) Confira:

01 Livro do avesso: O pensamento de Edite - Elisa Lucinda Atriz, poeta, cantora, professora e escritora capixaba: essa é Elisa Lucinda. Um grande nome do cenário e que o Clube te convida a conhecer. O "Livro do avesso" é uma sugestão de destaque na nossa lista para leituras de praia porque, além de ser curtinho (156 páginas), é também escrito em forma de prosa poética, inspira gostosas risadas e emociona o leitor. É perfeito para ler enquanto sente os pés afundando na areia. Confira. 02 Quinze Dias - Vitor Martins Em 208 páginas, Vitor Martins te leva ao perfeito cenário de verão adolescente: as férias, a piscina, a insegurança, a descoberta, o crescimento e o amor. Com muitas referências pop, é um livro leve, indispensável para aproveitar a estação e ainda aumentar sua lista de livros nacionais. Compre aqui. 03 O Auto da Compadecida - Ariano Suassuna Um dos preferidos do Clube. O Auto da Compadecida é um clássico da literatura nacional que arranca altas gargalhadas enquanto faz críticas incisivas sobre a sociedade, trazendo elementos da cultura nordestina e do cordel. Tudo isso numa linguagem coloquial muito bem elaborada (visto que foi escrita voltada para o teatro). 04 A Amiga Genial - Elena Ferrante Este é o primeiro livro da tetralogia napolitana, série de obras que ficaram muito famosas no mundo dos livros (e com razão). A Amiga Genial é muito bem escrito e discute a relação de Lila e Lenu, duas meninas nascidas em uma vizinhança humilde em Nápoles, da infância até a adolescência. Não tem um enredo tão leve quanto se espera de uma leitura na praia, mas se utiliza desse espaço e da experiência dessas duas garotas, descrevendo o momento em que avistam o mar pela primeira vez. 05 História do Novo Sobrenome - Elena Ferrante Em sua continuação, a maior parte do livro te transporta a praia de Ischia. Leva o leitor a sentir todas as sensações tão típicas do verão, explorar mais da essência das relações de amizade femininas, do crescimento, do amor e da realidade que bate quando questões da vida adulta se mostram. Mas a cereja do bolo continua sendo a escrita majestosa de Elena Ferrante que te faz, por vezes, fechar o livro e refletir. Acesse aqui. 06 Jamais peço desculpas por me derramar: Poemas de Temporal e Mansidão, de Ryane Leão Com envolventes metáforas referentes a água, este livro de poemas combina muito bem com o cenário do vaivém das ondas, além de ser relativamente curto (160 páginas) e ter as mais lindas ilustrações. Confira. 07 Uma farsa de amor na Espanha - Elena Armas Ler um livro é viajar sem sair do lugar. E dessa vez, Elena Armas leva o leitor ao queridinho enredo do enemies to lovers (inimigos a amantes) e fake dating (namoro de mentira), com uma pontada que foge ao cenário norte-americano enquanto incorpora falas em espanhol e uma trama que te prende. Uma comédia romântica leve e necessária. Compre aqui. 08 Conectadas - Clara Alves Outro queridinho nacional, Conectadas tem temática LGBTQIAPN+ e toda a emoção e processo de autodescoberta que engloba a vida adolescente com esse recorte. Um diferencial que torna muito interessante é também a abordagem do mundo virtual ao real enquanto as duas tentam (ou não) se encontrar. Veja agora. 09 A vida invisível de Eurídice Gusmão - Martha Batalha Neste livro, Martha Batalha leva o leitor ao Rio de Janeiro, na década de 40 e através da ficção, dá a visibilidade as mulheres que na época não tiveram essa oportunidade. Também dialoga muito bem com o último tema do ENEM e traz grandes reflexões em um livro de apenas 192 páginas. Confira. 10 Leitura de Verão - Emily Henry Não seria possível falar de livros para a praia sem pelo citar essa sensação do tiktok. Em um cenário praiano, o livro aborda temas como o amor, felicidade e vida adulta de maneira leve, sendo uma "lufada de ar fresco" muito bem-vinda. Compre já

À medida que você se entrega às páginas e se deixa embalar pelas ondas, esperamos que encontre todo o entretenimento, reflexão e autodescoberta que as novas dicas e oportunidades proporcionam. Que este verão seja marcado não apenas por histórias cativantes, mas também pela sensação única de estar em sintonia com as palavras. Apreciem a leitura!