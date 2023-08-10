4 livros para conhecer a literatura nacional contemporânea

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Torto Arado, de Itamar Vieira Junior

Um texto épico e lírico, realista e mágico, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Quando um acidente se desenrola, suas vidas ficam para sempre ligadas, a tal ponto que uma precisa ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. DISPONÍVEL EM E-BOOK E AUDIOBOOK.

02

A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa, de Rai Soares

Mais do que um livro de histórias curtas, em A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa a escritora maranhense Rai Soares entrega narrativas memorialísticas a partir de lembranças das histórias contadas por sua avó e do desejo consciente de expressar aprendizados. Nos contos figuram mulheres negras e ameríndias com suas experiências de moradoras de uma cidade do interior do estado do Maranhão, em uma época em que ainda não havia chegado luz elétrica nem água encanada, e o alimento era plantado e colhido no quintal de casa. DISPONÍVEL EM E-BOOK.

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Amores improváveis, de Edney Silvestre

No fim do século XIX, em uma cidade à beira da mata e rodeada por fazendas de café, a adolescente Emiliana Vivacqua, filha de imigrantes sardos, desperta para a sensualidade ao conhecer o lavrador e criador de porcos Felício Theodoro, descendente de africanos, índios Puris e europeus, um homem casado e pai de três flhos. Em Amores improváveis, o jornalista e escritor Edney Silvestre conta a história de quatro irmãs e seus amores. DISPONÍVEL EM E-BOOK E AUDIOBOOK.

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Madame Xanadu, de Aureliano