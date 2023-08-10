4 livros para conhecer a literatura nacional contemporânea

Rica e diversa, a literatura brasileira tem muitos autores importantes, fontes da representação da nossa identidade cultural e marcados no Brasil e no mundo ao mostrar a realidade do país. Nomes como Machado de Assis, Júlia Lopes de Almeida, Graciliano Ramos, José de Alencar, Rachel de Queiroz e Jorge Amado são ótimos exemplos da pluralidade literária brasileira.
Nos dias atuais, a cena literária continua em constante evolução, com escritores emergindo a cada ano ao trazer novas perspectivas e inquietações para as narrativas. Essas produções não configuram um movimento literário por si só, mas são classificadas como literatura contemporânea por nascer na atualidade.
Aqui estão algumas sugestões de livros contemporâneos para quem deseja se desfrutar da nova literatura brasileira:
01
Torto Arado, de Itamar Vieira Junior
Um texto épico e lírico, realista e mágico, para além de sua trama, um poderoso elemento de insubordinação social. Nas profundezas do sertão baiano, as irmãs Bibiana e Belonísia encontram uma velha e misteriosa faca na mala guardada sob a cama da avó. Quando um acidente se desenrola, suas vidas ficam para sempre ligadas, a tal ponto que uma precisa ser a voz da outra. Numa trama conduzida com maestria e com uma prosa melodiosa, o romance conta uma história de vida e morte, de combate e redenção. DISPONÍVEL EM E-BOOK E AUDIOBOOK.
02
A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa, de Rai Soares
Mais do que um livro de histórias curtas, em A mulher que pariu um peixe e outros contos fantásticos de Severa Rosa a escritora maranhense Rai Soares entrega narrativas memorialísticas a partir de lembranças das histórias contadas por sua avó e do desejo consciente de expressar aprendizados. Nos contos figuram mulheres negras e ameríndias com suas experiências de moradoras de uma cidade do interior do estado do Maranhão, em uma época em que ainda não havia chegado luz elétrica nem água encanada, e o alimento era plantado e colhido no quintal de casa. DISPONÍVEL EM E-BOOK.
03
Amores improváveis, de Edney Silvestre
No fim do século XIX, em uma cidade à beira da mata e rodeada por fazendas de café, a adolescente Emiliana Vivacqua, filha de imigrantes sardos, desperta para a sensualidade ao conhecer o lavrador e criador de porcos Felício Theodoro, descendente de africanos, índios Puris e europeus, um homem casado e pai de três flhos. Em Amores improváveis, o jornalista e escritor Edney Silvestre conta a história de quatro irmãs e seus amores. DISPONÍVEL EM E-BOOK E AUDIOBOOK.
04
Madame Xanadu, de Aureliano
Quem é Madame Xanadu? Fascinado pela figura de uma drag queen chamada Madame Xanadu, o jornalista João resolve investigar a história dela. Para isso, busca a ajuda das pessoas que conviveram com a Madame mesmo antes de ela se tornar uma das personagens mais marcantes da cidade de Natal. Enquanto acompanhamos a investigação de João, consumida por uma melancolia inexplicável, Madame segue o plano de acabar com a própria vida. Em uma narrativa envolvente e emocionante, recheada de maravilhosas ilustrações autorais, Aureliano convida o leitor a juntar as peças do quebra-cabeças que é Madame Xanadu na tentativa de desvendá-la. DISPONÍVEL EM E-BOOK E AUDIOBOOK.
Esses são apenas alguns exemplos da nova literatura brasileira, e há muitos outros escritores que estão publicando regularmente. Explore no aplicativo Skeelo! Ler essas obras é uma excelente maneira de entender o Brasil contemporâneo.
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