A ansiedade tem se tornado o terror dos tempos atuais, criando uma espiral de desconforto e dor em mais pessoas do que se pode imaginar. No entanto, a ansiedade ainda segue sendo um certo tabu. Todos os dias o número de diagnóstico aumenta, e mesmo assim o número de pessoas ao nosso redor que reconhecemos como pacientes de TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) é ínfimo. Por que será que isso acontece?
A ansiedade é um tema que ainda gera medo e preocupação, e poucos são os indivíduos que sabem lidar com esse transtorno. Por isso, com a ajuda do Skeelo, indicamos 5 livros para desmistificar a ansiedade. Confira!
01
Um outro olhar sobre a ansiedade, Antonio Virgílio | Lura
Sinopse: “A ansiedade costuma jogar pedras em seu caminho. Você não vê as pedras, tropeça nelas e logo em seguida tropeça de novo. O ansioso não aprende a se desviar das pedras. Em outras palavras: comete o mesmo erro de modo compulsivo.” Assim o autor dá início aos comentários sobre o processo de ansiedade em que muitas pessoas vivem, e a maioria delas nem sequer toma consciência do fato. Mas o autor vai além. Empregando linguagem coloquial, de fácil entendimento pelo público leigo, Antonio Virgílio esclarece também diversos outros conceitos ligados à vida emocional, tais como conflitos, neurose, eu idealizado e eu real, inibição, medos, projeção e tantos outros. O livro não dá receitas de sucesso, nem contém fórmulas infalíveis. Convida à reflexão: o autoconhecimento é a estrada que conduz à autorrealização.
02
Fazendo as pazes com a ansiedade, Blenda Marcelletti De Oliveira | Nacional
Sinopse: Considerada por muita gente como o “mal do século”, a ansiedade é um dos temas mais discutidos na mídia e em sessões de terapia. Vista como uma angústia cujos efeitos são nocivos em sua maioria, ela é temida, evitada e maldita. Mas será que a ansiedade é realmente tão maléfica como a pintam? Trazendo exemplos do cotidiano e pensamentos de estudiosos que se debruçaram sobre o assunto, aliados à sua ampla experiência no consultório clínico, a psicóloga Blenda Marcelletti de Oliveira faz um panorama histórico e filosófico da ansiedade para mostrar que ela não só pode ser benéfica como é necessária e, sobretudo, um sentimento do qual não podemos — nem devemos — escapar. A pressão para parecermos sempre felizes nas redes sociais, a dificuldade em lidar com as imperfeições do amor e a luta para encontrar a vocação profissional são alguns dos tópicos discutidos por ela neste livro. Embora sua intenção não seja adentrar nos campos da medicina ou psiquiatria, em Fazendo as pazes com a ansiedade Blenda nos ajuda a entender a fronteira entre uma ansiedade natural, intrínseca ao ser humano, e outra mais patológica, capaz de nos tornar disfuncionais mesmo nas atividades mais cotidianas.
03
Ansiedade – Histórias reais sobre como conviver com o transtorno, Thalía Magalhães | Escreva
Sinopse: O aperto no peito, as noites de insônia, a angústia e o choro preso na garganta em momentos aleatórios do dia, o medo que domina. Esses sintomas que chegam devagar e, de repente, te impedem de seguir com a rotina normalmente até chegar a um ponto de achar que está tendo um infarto por causa da taquicardia e a falta de ar. São os sintomas mais comuns do transtorno de ansiedade. Essa que nos últimos tempos tem atingido a população mundial, mas principalmente a brasileira. De acordo com uma pesquisa feita em 2020, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 80% do povo brasileiro apresentaram sintomas graves de ansiedade, enquanto na Itália e China o percentual é de 30%. Este livro conta histórias de pessoas diagnosticadas com diferentes tipos de transtorno de ansiedade, diferentes lugares e idades com a intenção de mostrar que com as ferramentas necessárias é possível ter uma vida saudável, apesar dos percalços que essa patologia causa. A obra tem o prefácio do neurologista e escritor Leandro Teles e comentários de Bianca Oliveira - jornalista autora do podcast Coisas sobre você.
04
Mentes Ansiosas – O medo e a ansiedade nossos de cada dia, Ana Beatriz Barbosa Silva | Globo
Sinopse: Nesta nova edição revista, atualizada e ampliada de "Mentes ansiosas – o medo e a ansiedade nossos de cada dia", a psiquiatra e best-seller Ana Beatriz Barbosa Silva aborda as diferentes manifestações da ansiedade. Medo, estresse e ansiedade, segundo ela, são fatores comuns e até necessários para uma vida mentalmente saudável. O problema, contudo, começa quando eles se agravam a ponto de se apresentarem em suas versões adoecidas: transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, entre outros. Através de sua linguagem objetiva e acessível, a autora analisa as causas, desdobramentos e possíveis formas de lidar com essas doenças.
05
Ansiedade: o fim da escravidão, Juliano Pimentel | Citadel
Sinopse: Em Ansiedade: o fim da escravidão, você finalmente vai entender por que vive como um escravo da sua mente, que insiste em estar desconectada do seu corpo; por que sua energia parece cada vez mais estar sendo drenada ao longo dia; por que você adoece mesmo quando tem certeza de que está fazendo de tudo para não encarar uma doença. Se você chegou a este livro, é provável que já tenha se sentindo ansiosa ou ansioso em algum momento da vida, ou está sofrendo com isso exatamente agora. A ansiedade até certo ponto pode ser considerada natural e esperada, em especial porque em determinado grau é benéfica no sentido de gerar movimento produtivo na vida do indivíduo. Mas você já parou para analisar o que é considerado aceitável do ponto de vista da saúde? Como anda o seu sono? O seu intestino está em dia? Você anda perdendo os cabelos a cada dia mais, não? Sem contar a agitação, a fadiga e a sensação de frustração e impotência diante de um mundo cada vez mais colapsado por ameaças como uma pandemia.
Antes que você comece a sentir mais ansiedade ainda, já lhe asseguro que à medida que avançar na leitura deste livro, você encontrará a resposta de como é possível reassumir os rumos da sua própria vida e viver livre da ansiedade patológica.