5 livros para desmistificar a ansiedade

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Um outro olhar sobre a ansiedade, Antonio Virgílio | Lura

Sinopse: “A ansiedade costuma jogar pedras em seu caminho. Você não vê as pedras, tropeça nelas e logo em seguida tropeça de novo. O ansioso não aprende a se desviar das pedras. Em outras palavras: comete o mesmo erro de modo compulsivo.” Assim o autor dá início aos comentários sobre o processo de ansiedade em que muitas pessoas vivem, e a maioria delas nem sequer toma consciência do fato. Mas o autor vai além. Empregando linguagem coloquial, de fácil entendimento pelo público leigo, Antonio Virgílio esclarece também diversos outros conceitos ligados à vida emocional, tais como conflitos, neurose, eu idealizado e eu real, inibição, medos, projeção e tantos outros. O livro não dá receitas de sucesso, nem contém fórmulas infalíveis. Convida à reflexão: o autoconhecimento é a estrada que conduz à autorrealização.

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Fazendo as pazes com a ansiedade, Blenda Marcelletti De Oliveira | Nacional

Sinopse: Considerada por muita gente como o “mal do século”, a ansiedade é um dos temas mais discutidos na mídia e em sessões de terapia. Vista como uma angústia cujos efeitos são nocivos em sua maioria, ela é temida, evitada e maldita. Mas será que a ansiedade é realmente tão maléfica como a pintam? Trazendo exemplos do cotidiano e pensamentos de estudiosos que se debruçaram sobre o assunto, aliados à sua ampla experiência no consultório clínico, a psicóloga Blenda Marcelletti de Oliveira faz um panorama histórico e filosófico da ansiedade para mostrar que ela não só pode ser benéfica como é necessária e, sobretudo, um sentimento do qual não podemos — nem devemos — escapar. A pressão para parecermos sempre felizes nas redes sociais, a dificuldade em lidar com as imperfeições do amor e a luta para encontrar a vocação profissional são alguns dos tópicos discutidos por ela neste livro. Embora sua intenção não seja adentrar nos campos da medicina ou psiquiatria, em Fazendo as pazes com a ansiedade Blenda nos ajuda a entender a fronteira entre uma ansiedade natural, intrínseca ao ser humano, e outra mais patológica, capaz de nos tornar disfuncionais mesmo nas atividades mais cotidianas.

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Ansiedade – Histórias reais sobre como conviver com o transtorno, Thalía Magalhães | Escreva

Sinopse: O aperto no peito, as noites de insônia, a angústia e o choro preso na garganta em momentos aleatórios do dia, o medo que domina. Esses sintomas que chegam devagar e, de repente, te impedem de seguir com a rotina normalmente até chegar a um ponto de achar que está tendo um infarto por causa da taquicardia e a falta de ar. São os sintomas mais comuns do transtorno de ansiedade. Essa que nos últimos tempos tem atingido a população mundial, mas principalmente a brasileira. De acordo com uma pesquisa feita em 2020, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 80% do povo brasileiro apresentaram sintomas graves de ansiedade, enquanto na Itália e China o percentual é de 30%. Este livro conta histórias de pessoas diagnosticadas com diferentes tipos de transtorno de ansiedade, diferentes lugares e idades com a intenção de mostrar que com as ferramentas necessárias é possível ter uma vida saudável, apesar dos percalços que essa patologia causa. A obra tem o prefácio do neurologista e escritor Leandro Teles e comentários de Bianca Oliveira - jornalista autora do podcast Coisas sobre você.

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Mentes Ansiosas – O medo e a ansiedade nossos de cada dia, Ana Beatriz Barbosa Silva | Globo

Sinopse: Nesta nova edição revista, atualizada e ampliada de "Mentes ansiosas – o medo e a ansiedade nossos de cada dia", a psiquiatra e best-seller Ana Beatriz Barbosa Silva aborda as diferentes manifestações da ansiedade. Medo, estresse e ansiedade, segundo ela, são fatores comuns e até necessários para uma vida mentalmente saudável. O problema, contudo, começa quando eles se agravam a ponto de se apresentarem em suas versões adoecidas: transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, entre outros. Através de sua linguagem objetiva e acessível, a autora analisa as causas, desdobramentos e possíveis formas de lidar com essas doenças.

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Ansiedade: o fim da escravidão, Juliano Pimentel | Citadel