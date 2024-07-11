Volta às aulas: o que comprar de material escolar?

De lápis a mochila, o que comprar antes de voltar às aulas? Crédito: Divulgação

Lidar com crianças em fase escolar é sempre uma caixinha de surpresas. É comum que os pequenos percam alguns de seus materiais ou que eles simplesmente acabem pelo uso constante. A organização dos itens escolares, saber o que falta e o que se tem em abundância é extremamente importante para garantir que o retorno às aulas seja tranquilo e sem imprevistos.

Por que revisar os materiais escolares é importante?

organização dos materiais escolares não apenas facilita a rotina dos estudantes, como a dos pais também! Além disso contribui para um ambiente de estudo mais eficiente. Contar os lápis, conferir os cadernos e verificar se todos os itens necessários estão disponíveis evita surpresas desagradáveis no retorno às aulas. não apenas facilita a rotina dos estudantes, como a dos pais também! Além disso contribui para um ambiente de estudo mais eficiente. Contar os lápis, conferir os cadernos e verificar se todos os itens necessários estão disponíveisno retorno às aulas.

Nós sabemos que alguns materiais precisam ser trocados com mais frequência do que outros, devido ao uso constante, como lápis de colorir, borrachas perdidas ou cadernos no final. Então, manter um controle dos materiais escolares ajuda a identificar o que precisa ser reposto e o que ainda está em bom estado.

Lista de materiais indispensáveis para a volta às aulas

Caso perceba que está faltando algo, trouxemos uma lista ideal para quem precisa repor materiais antes da volta às aulas:

Uma variedade de itens a repor Crédito: Divulgação

07 itens que não podem faltar no material escolar

Lápis Grafite Nº 2B Triangular, Faber-Castell

Lápis ideal para escrita Crédito: Divulgação

Ideal para escrever e desenhar, o lápis grafite 2B triangular da Faber-Castell oferece um traço macio e preciso. Seu formato triangular facilita a pegada, proporcionando conforto durante o uso.

Borracha Branca, Faber-Castell, 2 unidades

Para apagar sem fazer sujeira Crédito: Divulgação

Itens indispensável em qualquer estojo, as borrachas acabam sendo as primeiras a se perderem durante, sendo comum a necessidade de recompra-las, essa opção da Faber-Castell é eficaz em apagar grafite sem deixar resíduos.

Kit C/5 Caneta Esferográfica Preta, Trilux, Ponta Média 1.0mm

Ponta fina para garantir precisão na escrita Crédito: Divulgação

As canetas esferográficas pretas Trilux são perfeitas para as anotações. Com ponta média de 1.0mm, garantem uma escrita suave e contínua, enquanto o corpo transparente permite monitorar o nível de tinta.

Canetinha Hidrográfica 24 Cores

Canetinhas proporcionam cores mais vivas Crédito: Divulgação

As canetinhas hidrográficas de 24 cores da Faber-Castell são uma ótima opção para as atividades artísticas e trabalhos escolares. Suas cores vibrantes estimulam a criatividade e tornam os projetos mais divertidos

Caderno de 01 Matéria Capa Dura 2020 Happy 80 Folhas - Pacote com 4, Tilibra

Caderno de 80 folhas e capa dura Crédito: Divulgação

Os cadernos de uma matéria da Tilibra são ideais para organizar as anotações de cada disciplina. Com capa dura e 80 folhas, são resistentes e duráveis, garantindo um semestre inteiro de uso eficiente.

Mochila ACO Masculina

Mochila de tecido reforçado e anti furto Crédito: Divulgação

Ideal para estudantes e profissionais, esta mochila oferece segurança e durabilidade com seu design reforçado e tecido semi-impermeável.

Mochila Escolar Ambientais

Mochila com diversas repartições Crédito: Divulgação

Caso precise mudar de mochila essa é uma opção prática e estilosa, com compartimentos espaçosos para organizar todos os materiais escolares.

Mochila Escolar Casual Universitária em Poliéster

Mochila estilo universitário Crédito: Divulgação

Feita de poliéster resistente, a mochila escolar casual Convoy Cool oferece conforto e durabilidade, além de múltiplos compartimentos para organização eficiente dos materiais.

Tecnologia como forma de auxiliar os estudos

Além dos materiais básicos, a tecnologia pode ser uma grande aliada na rotina escolar. Investir em dispositivos como notebooks, tablets e leitores digitais podem transformar a forma de estudar, aprender e se organizar.

Notebook Acer Aspire 3 A315-510P-35D2 Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6

Desempenho e praticidade Crédito: Divulgação

Um bom notebook facilita a realização de pesquisas, elaboração de trabalhos e acesso a plataformas de estudo online e o Acer Aspire 3 é uma opão que combina desempenho e praticidade, sendo ideal para estudantes e profissionais.

Galaxy Tab A9+ 5G, Grafite, Tela 11", 64 GB

Um computador em suas mãos Crédito: Divulgação

Os tablets são ótimos para leitura e anotações rápidas. Sua portabilidade permite que os alunos levem seus estudos para qualquer lugar, facilitando o acesso a livros digitais e aplicativos educativos.

Kindle Paperwhite 16 GB: tela de 6,8”

Carregue seus livros de forma compacta Crédito: Divulgação

Para aqueles que preferem ler sem a distração das redes sociais, o Kindle é uma excelente opção. Com ele, é possível armazenar centenas de livros e ler em qualquer lugar, sem o peso dos livros físicos.

As férias de meio de ano são sempre muito aguardadas, oferecendo um merecido descanso para os pequenos antes da volta às aulas. Aproveite esse período para verificar se todos os materiais escolares estão em ordem e reponha o que for necessário. Assim, seus filhos estarão bem preparados para um retorno tranquilo. Boas férias!