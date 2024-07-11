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Volta às aulas

Volta às aulas: o que comprar de material escolar?

Julho marca o período de férias, momento ideal para relaxar, mas também revisar os materiais escolares para o próximo semestre. Então, confira nossa lista do que comprar

Públicado em 

11 jul 2024 às 13:04
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

volta as aulas - capa
De lápis a mochila, o que comprar antes de voltar às aulas? Crédito: Divulgação
Lidar com crianças em fase escolar é sempre uma caixinha de surpresas. É comum que os pequenos percam alguns de seus materiais ou que eles simplesmente acabem pelo uso constante. A organização dos itens escolares, saber o que falta e o que se tem em abundância é extremamente importante para garantir que o retorno às aulas seja tranquilo e sem imprevistos.

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Por que revisar os materiais escolares é importante? 

A organização dos materiais escolares não apenas facilita a rotina dos estudantes, como a dos pais também! Além disso contribui para um ambiente de estudo mais eficiente. Contar os lápis, conferir os cadernos e verificar se todos os itens necessários estão disponíveis evita surpresas desagradáveis no retorno às aulas. 
Nós sabemos que alguns materiais precisam ser trocados com mais frequência do que outros, devido ao uso constante, como lápis de colorir, borrachas perdidas ou cadernos no final. Então, manter um controle dos materiais escolares ajuda a identificar o que precisa ser reposto e o que ainda está em bom estado.
Lista de materiais indispensáveis para a volta às aulas
Caso perceba que está faltando algo, trouxemos uma lista ideal para quem precisa repor materiais antes da volta às aulas:
volta as aulas - subcapa
Uma variedade de itens a repor Crédito: Divulgação

07 itens que não podem faltar no material escolar

Lápis Grafite Nº 2B Triangular, Faber-Castell

volta as aulas - lapis
Lápis ideal para escrita Crédito: Divulgação
Ideal para escrever e desenhar, o lápis grafite 2B triangular da Faber-Castell oferece um traço macio e preciso. Seu formato triangular facilita a pegada, proporcionando conforto durante o uso. 

Borracha Branca, Faber-Castell, 2 unidades

borracha
Para apagar sem fazer sujeira Crédito: Divulgação
Itens indispensável em qualquer estojo, as borrachas acabam sendo as primeiras a se perderem durante, sendo comum a necessidade de recompra-las, essa opção da Faber-Castell é eficaz em apagar grafite sem deixar resíduos. 

Kit C/5 Caneta Esferográfica Preta, Trilux, Ponta Média 1.0mm 

caneta preta
Ponta fina para garantir precisão na escrita Crédito: Divulgação
As canetas esferográficas pretas Trilux são perfeitas para as anotações. Com ponta média de 1.0mm, garantem uma escrita suave e contínua, enquanto o corpo transparente permite monitorar o nível de tinta.

Canetinha Hidrográfica 24 Cores

volta as aulas - canetinha
Canetinhas proporcionam cores mais vivas Crédito: Divulgação
As canetinhas hidrográficas de 24 cores da Faber-Castell são uma ótima opção para as atividades artísticas e trabalhos escolares. Suas cores vibrantes estimulam a criatividade e tornam os projetos mais divertidos 

Caderno de 01 Matéria Capa Dura 2020 Happy 80 Folhas - Pacote com 4, Tilibra

cadernos-clube
Caderno de 80 folhas e capa dura Crédito: Divulgação
Os cadernos de uma matéria da Tilibra são ideais para organizar as anotações de cada disciplina. Com capa dura e 80 folhas, são resistentes e duráveis, garantindo um semestre inteiro de uso eficiente.

Mochila ACO Masculina 

volta as aulas
Mochila de tecido reforçado e anti furto Crédito: Divulgação
Ideal para estudantes e profissionais, esta mochila oferece segurança e durabilidade com seu design reforçado e tecido semi-impermeável.

Mochila Escolar Ambientais 

mochila fem
Mochila com diversas repartições Crédito: Divulgação
Caso precise mudar de mochila essa é uma opção prática e estilosa, com compartimentos espaçosos para organizar todos os materiais escolares.

Mochila Escolar Casual Universitária em Poliéster

mochila masc
Mochila estilo universitário Crédito: Divulgação
Feita de poliéster resistente, a mochila escolar casual Convoy Cool oferece conforto e durabilidade, além de múltiplos compartimentos para organização eficiente dos materiais.

Tecnologia como forma de auxiliar os estudos 

Além dos materiais básicos, a tecnologia pode ser uma grande aliada na rotina escolar. Investir em dispositivos como notebooks, tablets e leitores digitais podem transformar a forma de estudar, aprender e se organizar.   

Notebook Acer Aspire 3 A315-510P-35D2 Intel Core i3, 8GB RAM, 512GB SSD, 15.6

volta as aulas - notebook
Desempenho e praticidade  Crédito: Divulgação
Um bom notebook facilita a realização de pesquisas, elaboração de trabalhos e acesso a plataformas de estudo online e o Acer Aspire 3 é uma opão que combina desempenho e praticidade, sendo ideal para estudantes e profissionais.

Galaxy Tab A9+ 5G, Grafite, Tela 11", 64 GB

volta as aulas - tablet
Um computador em suas mãos Crédito: Divulgação
Os tablets são ótimos para leitura e anotações rápidas. Sua portabilidade permite que os alunos levem seus estudos para qualquer lugar, facilitando o acesso a livros digitais e aplicativos educativos.

Kindle Paperwhite 16 GB: tela de 6,8”

volta as aulas - kindle
Carregue seus livros de forma compacta Crédito: Divulgação
Para aqueles que preferem ler sem a distração das redes sociais, o Kindle é uma excelente opção. Com ele, é possível armazenar centenas de livros e ler em qualquer lugar, sem o peso dos livros físicos.
As férias de meio de ano são sempre muito aguardadas, oferecendo um merecido descanso para os pequenos antes da volta às aulas. Aproveite esse período para verificar se todos os materiais escolares estão em ordem e reponha o que for necessário. Assim, seus filhos estarão bem preparados para um retorno tranquilo. Boas férias!

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