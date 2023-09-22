Dicas de como organizar melhor a sua rotina no dia a dia

Indicação livros Skeelo. Crédito: (Divulgação).

Você já sentiu que queria ajeitar alguns aspectos da sua vida, mas não importava o que você fizesse, nada parecia funcionar? Isso acontece porque, além de estarmos acostumados a um tipo de rotina, nossa cabeça fica cheia demais para conseguirmos criar um plano de ação, nos desapegar de alguns hábitos negativos e construirmos outros positivos no lugar.

Se a primeira coisa que você quer mudar é sua forma de lidar com o tempo e sua produtividade, poderia começar tentando alguns métodos — como o Pomodoro — e organizar o dia em listas. Elas podem acompanhar uma técnica chamada "despejo", que deixa você esvaziar a mente de coisas mais banais ou tarefas menores durante a realização de atividades mais importantes.

Você também pode se aproveitar das ferramentas que a tecnologia traz para criar estratégias e planejar sua semana em etapas — ou em "blocos". Isso te ajuda a focar nas áreas que demandam mais atenção e esforço e deixa a mente livre de coisas automáticas e fáceis.

Cuidar da saúde também é importante para evitar que tudo vire um caos completo. Fazer exercícios físicos, comer de maneira saudável e manter a terapia em dia deixa um peso a menos com o qual lidar ao longo do tempo — e tudo isso ainda ajuda a desanuviar a mente nos momentos que você mais precisa.

Para te ajudar com mais métodos de organização e de forma mais aprofundada, o Skeelo separou para você alguns livros com dicas indispensáveis para quem quer mudar de vida. Confira!

01 A melhor rotina, de Yasmin Barroso Buscando simplificar e desmistificar o conceito de "rotina" e "planejamento", Yasmim Barroso apresenta, neste livro, formas de fazer as pazes com o cotidiano e o dia a dia agitado, mostrando que a produtividade pode ser saudável e você pode viver uma vida plena. 02 Vida organizada, de Thais Godinho Em seu primeiro livro, Thais Godinho mostra ao leitor as melhores maneiras de organizar a rotina e a vida. Embora a palavra "organização" pareça estar ligada a uma realidade utópica, com as instruções da autora, viver em paz com as coisas no lugar ficará surpreendentemente fácil. O livro aborda a organização da casa, do trabalho e de todos os itens fundamentais para deixar o dia a dia mais tranquilo e, principalmente, para que o leitor possa ter muito mais tempo para a família e o lazer. 03 A mágica da arrumação em quadrinhos, de Marie Kondo Best-seller mundial, Marie Kondo apresenta de um jeito diferente seu revolucionário método de arrumação para acabar com a bagunça e mudar de vida: uma história em quadrinhos! Com ilustrações da premiada artista japonesa Yuko Uramoto, este livro cativa leitores de todas as idades e é perfeito não só para os fãs de Marie Kondo, mas também para aqueles que procuram uma introdução ao transformador método KonMari de arrumação.