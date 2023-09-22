Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Organize sua vida

Dicas de como organizar melhor a sua rotina no dia a dia

Para te ajudar com métodos de organização e de forma mais aprofundada, veja alguns livros com dicas indispensáveis para quem quer mudar de vida

Públicado em 

22 set 2023 às 11:18
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Indicação livros Skeelo. Crédito: (Divulgação).
Você já sentiu que queria ajeitar alguns aspectos da sua vida, mas não importava o que você fizesse, nada parecia funcionar? Isso acontece porque, além de estarmos acostumados a um tipo de rotina, nossa cabeça fica cheia demais para conseguirmos criar um plano de ação, nos desapegar de alguns hábitos negativos e construirmos outros positivos no lugar.
Se a primeira coisa que você quer mudar é sua forma de lidar com o tempo e sua produtividade, poderia começar tentando alguns métodos — como o Pomodoro — e organizar o dia em listas. Elas podem acompanhar uma técnica chamada "despejo", que deixa você esvaziar a mente de coisas mais banais ou tarefas menores durante a realização de atividades mais importantes.
Você também pode se aproveitar das ferramentas que a tecnologia traz para criar estratégias e planejar sua semana em etapas — ou em "blocos". Isso te ajuda a focar nas áreas que demandam mais atenção e esforço e deixa a mente livre de coisas automáticas e fáceis.
Cuidar da saúde também é importante para evitar que tudo vire um caos completo. Fazer exercícios físicos, comer de maneira saudável e manter a terapia em dia deixa um peso a menos com o qual lidar ao longo do tempo — e tudo isso ainda ajuda a desanuviar a mente nos momentos que você mais precisa.
Para te ajudar com mais métodos de organização e de forma mais aprofundada, o Skeelo separou para você alguns livros com dicas indispensáveis para quem quer mudar de vida. Confira!

01

A melhor rotina, de Yasmin Barroso

Buscando simplificar e desmistificar o conceito de "rotina" e "planejamento", Yasmim Barroso apresenta, neste livro, formas de fazer as pazes com o cotidiano e o dia a dia agitado, mostrando que a produtividade pode ser saudável e você pode viver uma vida plena.

02

Vida organizada, de Thais Godinho

Em seu primeiro livro, Thais Godinho mostra ao leitor as melhores maneiras de organizar a rotina e a vida. Embora a palavra "organização" pareça estar ligada a uma realidade utópica, com as instruções da autora, viver em paz com as coisas no lugar ficará surpreendentemente fácil. O livro aborda a organização da casa, do trabalho e de todos os itens fundamentais para deixar o dia a dia mais tranquilo e, principalmente, para que o leitor possa ter muito mais tempo para a família e o lazer.

03

A mágica da arrumação em quadrinhos, de Marie Kondo

Best-seller mundial, Marie Kondo apresenta de um jeito diferente seu revolucionário método de arrumação para acabar com a bagunça e mudar de vida: uma história em quadrinhos! Com ilustrações da premiada artista japonesa Yuko Uramoto, este livro cativa leitores de todas as idades e é perfeito não só para os fãs de Marie Kondo, mas também para aqueles que procuram uma introdução ao transformador método KonMari de arrumação.
Assinantes de A Gazeta têm acesso ao aplicativo Skeelo, que oferece um livro digital por mês, sem nenhum custo benefício, para você aprimorar a sua leitura!

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados