Conheça os melhores itens para o ano letivo

Material Escolar 2024: Volta às Aulas em 16 itens

Cadernos, canetas, lápis, estojos, corretivos e tudo o que precisar em um só lugar

Públicado em 

25 jan 2024 às 15:13
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Mochila capa coluna
Confira uma lista completa com itens práticos e com bom custo-benefício. Crédito: Google
A volta às aulas é um recomeço de um ciclo na busca por conhecimento e desenvolvimento. Entretanto, com ela e as grandes expectativas para o novo ano, a corrida pelos melhores materiais escolares em preços acessíveis se instaura. E mais do que isso, é necessário buscar itens que conciliem os gastos com os interesses das crianças: é útil e duradouro, te poupando das futuras despesas? O design, estampa e a usabilidade vão agradar seu filho? Essas e outras questões como o possível impacto na organização e produtividade foram consideradas ao criar um compilado de 16 itens para o volta às aulas, pensando a nível fundamental, médio e universitário.
Lembrando que o início oficial na maioria das escolas se dá no dia 05 de Fevereiro, e, para facilitar, nessa matéria A Gazeta destacou os materiais que podem ser exigidos pelas escolas, como tesoura sem ponta, caixa de lápis de cor, apontador, cadernos e canetas. Os quais nos atentamos em selecionar a seguir. Confira:

01

Tilibra - Neon Caderno Universitário com Espiral

De uma marca bem conhecida por sua qualidade no mercado, esse caderno da Tilibra é de 10 matérias e possui 160 folhas. Mais adequado para praticidade e organização, tem tudo em um só lugar e possui capa plástica com silkscreen, bolsa para guardar trabalhos e elástico para garantir segurança das suas anotações. Ideal tanto para a escola quanto para a faculdade. Acesse o site.

02

Post-it, 3M, Bloco de Notas Adesivas

Para compor a estética neon e ajudar os estudantes, o post-it é um item não-obrigatório mas extremamente útil, seja para agir como lembrete em diversas matérias e ajudar na memorização, seja para auxiliar na organização e hierarquia de informações. Compre aqui.

03

Lancheira Infantil Térmica Pets Pinguim

Um item que marca presença nesse período é justamente a lancheira. Essa é confeccionada em poliéster, tem detalhes em pelúcia e garantia contra defeito de fabricação. Além de tudo, é fofa e ideal para as crianças. Possui também compartimento térmico e puxador personalizado, alças ajustáveis e zíper em formato de patinhas. Compre aqui.

04

Caneta Hidrográfica Stabilo, pacote de 20

Em alta e uma das mais procuradas e bem avaliadas do mercado. E não sem razão: altíssima qualidade, cores vivas e com variedade, toque leve e longa duração. As queridinhas dos estudantes que separam as matérias por cor. Confira.

05

Kit para Desenho Junior, Tilibra

Útil, didático e durável. São as palavras que descrevem esse kit perfeito para as aulas de matemática: são de alta qualidade, detalhados em cm e mm, auxiliando no traçado, entendimento de noções geométricas e resolução de problemas. Saiba mais.

06

Marca Texto Stabilo - 4 unidades

O marca texto é um item que, na opinião do Clube, é extremamente necessário, dando as caras até na vida adulta. Indispensável para a leitura dinâmica em um texto e hierarquização de informações, ou ainda, para tornar uma tarefa obrigatória em algo bonito e divertido. (Aqui entre nós, você é do tipo que marca a página inteira?) Veja já o seu.

07

CIS Tecnocis Lapiseira Técnica Blister 0,7 mm

Um item presente na vida de muitos alunos por sua praticidade, precisão, design e conforto: a lapiseira! Essa da blister tem área grip ergonômica, clip de metal e vem também com grafite 0,7. Clique aqui.

08

Lápis de Cor Ecolápis Aquarelável 24 Cores, Faber-Castell

Fórmula resistente, aquarelável e com madeira 100% proveniente de manejo florestal sustentável. O Lápis de Cor da Faber-Castell tem também 24 cores vivas para seu filho deixar a criatividade fluir e se divertir.

09

Corretivo em Fita BIC Super Tape

Necessário para a organização do caderno e corrigindo sem fazer bagunça o Corretivo da Bic tem 12 metros, ação instantânea em uma só passada e formato anatômico. Além de tudo, é também sustentável, ecológica e resistente.

10

Canetinha Vai e Vem 12 Cores, Faber-Castell

Além de ser atóxico e possuir cores vivas, as canetinhas oferecem também um sistema exclusivo que protege a ponta contra impactos e a torna mais durável. Excelente para a idade escolar e estimular o gosto artístico. Saiba mais.

11

Compasso Escolar Cis

Precisão, qualidade e ótimo custo-benefício. Este é o compasso escolar 106-s sem tira, linha metálica com design ergonômico e mina extra, necessário nas aulas de matemática. Compre aqui.

12

Tilibra - Tesoura Escolar 135mm

Da lista de materiais que podem ser exigidos, a famosa tesoura sem ponta. Esta tem alta qualidade e cabo emborrachado em polipropileno, que garante sua durabilidade. Suas pontas arredondadas trazem a segurança necessária durante o manuseio e cotidiano escolar. Confira.

13

Apontador com Borracha, Faber-Castell

Uma solução mais que criativa para o dia a dia é este Apontador com depósito + borracha no mesmo produto: ele traz maior economia, praticidade e conveniência. Contempla ainda nosso kit neon citado nos outros itens: sendo sortido, ele pode vir nas cores amarelo, rosa, roxo e verde. Ah, e mais! Ele tem um sistema de fechamento que impede a saída de resíduos e uma capa protetora na borracha para evitar a sujeira. 

14

Estojo Escolar Box Jumbo

Para carregar todo esse material, não poderia faltar um bom estojo. Este ideal por ser espaçoso, com compartimentos e organizador para 28 canetas. Adquira já.

15

Tilibra - Caderno Argolado Cartonado Colegial Pooh

Um caderno argolado, fofo e prático: são 160 folhas pautadas decoradas, folha com adesivos e bolsa plástica, é leve e bastante funcional. Perfeito para o dia a dia, na organização e reorganização de anotações e matérias. Confira.

16

Mochila De Costas Escolar Oficial One Piece

A mochila oficial do One Piece, conhecido por crianças, adolescentes e adultos, é confeccionada em poliéster 600D, zíper invertido e puxador de corda, com detalhes em telado duplo no bolso frontal e com compartimento para laptop. Uma ótima pedida em questão de uso, design e adaptabilidade, além de agradar os fãs.
Nessa lista, nosso objetivo foi de reunir opções práticas, esteticamente agradáveis e com bom custo benefício, tendo em mente a durabilidade e uso: seja para passar o ensino médio com preciosos cadernos e anotações voltadas para o enem, seja para despertar o lado artístico com lápis que dão lugar a uma linda aquarela ou canetinhas de alta qualidade. Visto isso, se ainda quer buscar mais, dê uma olhada na nossa lista de planners e bolsas e mochilas.

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos: 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

