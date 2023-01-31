Volta às aulas no ES: veja início do ano letivo em escolas, Ufes e Ifes

Volta às aulas no ES: confira calendário de início do ano letivo em escolas, Ufes e Ifes Crédito: Divulgação | Sedu

Na rede estadual, cerca de 200 mil alunos com idades entre seis e 17 anos voltam às salas de aula na próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro. O ano letivo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em que não há idade limite, também retorna na data.

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação (Sedu) , foram ofertadas 270 mil vagas e algumas continuam sendo preenchidas por meio da lista de suplência da chamada pública escolar.

Confira as datas de retorno das aulas no ES

REDE ESTADUAL

Na rede estadual, as aulas retornam no próximo dia 2 de fevereiro. A Sedu disse que as vagas em aberto continuam sendo preenchidas. O prazo para as matrículas vai até o dia 7 de fevereiro, mas o processo não funciona mais de forma on-line.

A orientação da pasta é procurar a superintendência regional de educação da sua cidade. A partir disso, é possível verificar a escola mais próxima com vagas para matricular o aluno. Esse processo pode ser feito por telefone. Todos os contatos e endereços estão disponíveis no site da Sedu

REDE PARTICULAR

De acordo com o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), a sugestão de retorno das aulas é para o dia 6 de fevereiro. No entanto, cada escola tem autonomia para decidir a respectiva data de retorno.

REDE MUNICIPAL: VITÓRIA

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) informou que as aulas retornam no dia 6 de fevereiro e que, até a última semana de janeiro, estavam matriculados 40.535 estudantes. A rede atende a crianças a partir seis meses na educação infantil e não tem limite de idade para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Seme disse ainda que as matrículas na rede municipal ficam abertas o ano todo. A confirmação de matrículas para o ensino fundamental e EJA seguem até o dia 31 de janeiro. O contato com as famílias para as novas matrículas é feito pela unidade de ensino, obedecendo ao cadastro de solicitação de vaga, de acordo com o Sistema de Gestão Escolar (SGE).

Para a confirmação da matrícula, é exigida a apresentação de documentos de identificação e de comprovação de residência na Capital em nome do pai ou da mãe ou do responsável legal pelo estudante. Também é preciso levar:

Certidão de nascimento da criança, ou passaporte quando estrangeiro;

CPF da criança, caso possua;

Declaração de situação vacinal atualizada da criança;

Documento de identificação com foto e CPF do pai, da mãe, ou do responsável legal;

Comprovante de residência, preferencialmente a conta de energia.

REDE MUNICIPAL: CARIACICA

Em Cariacica, as aulas na rede municipal também retornam no próximo dia 6 de fevereiro para alunos do tempo regular e, no dia 13, para alunos das escolas em tempo integral.

No final de 2022 foram abertas mais de 9 mil vagas nas escolas da rede municipal. O número total de matriculados será contabilizado nos próximos dias, quando será encerrado o período de matrículas.

A faixa etária média dos alunos da rede municipal é de 1 a 14 anos, matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

REDE MUNICIPAL: VILA VELHA

Em Vila Velha, as aulas em 2023 também retornam no dia 6 de fevereiro para a educação infantil, ensino fundamental e EJA, e no dia 7 de fevereiro para as escolas de tempo integral. As unidades de ensino já contam com 50 mil alunos matriculados, sendo a capacidade máxima de mais de 58 mil.

A chamada para matrícula continua. As secretarias escolares estão entrando em contato com os responsáveis pelos estudantes no telefone informado no cadastro do aluno para agendar a data e o horário para realizarem a efetivação.

REDE MUNICIPAL: SERRA

Na Serra, a volta às aulas acontece no dia 6 de fevereiro. As matrículas ainda estão em processo de efetivação. Até este momento, o total de alunos matriculados é de 61.366. Para o ano de 2023, foram abertas 14.881 novas vagas para a rede municipal.

UFES

O calendário acadêmico aprovado ainda em 2022 prevê o início das aulas do primeiro semestre letivo de 2023 no dia 13 de março. No dia 10 de fevereiro, será realizada uma reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da Ufes para confirmar a manutenção da data.

Haverá uma programação para os novos estudantes, que ainda não foi definida. Os novos alunos ainda não estão matriculados, pois o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) não ocorreu. A Ufes ofertou 2.799 vagas para esta edição, e o período de inscrições, definido pelo Ministério da Educação (MEC), vai de 16 a 24 de fevereiro.

IFES