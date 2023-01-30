Saiba onde buscar tratamento contra a hanseníase na Grande Vitória

A hanseníase atinge sobretudo os nervos periféricos (braços e pernas) e pode causar lesões neurais irreversíveis Crédito: Rafael Zambe

Comemorado no último domingo (29), o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Hanseníase chama a atenção para uma doença que ainda é cercada de muitos preconceitos. Na Grande Vitória , os municípios contam com uma estrutura para receber pacientes que manifestam sintomas e que precisam de tratamento.

Mycobacterium leprae. Ela atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos (de braços e pernas), com capacidade de ocasionar lesões neurais e danos irreversíveis, caso o diagnóstico seja tardio. A hanseníase é classificada pelo Ministério da Saúde como uma doença infecciosa, contagiosa e de evolução crônica, causada pela bactériaEla atinge principalmente a pele, as mucosas e os nervos periféricos (de braços e pernas), com capacidade de ocasionar lesões neurais e danos irreversíveis, caso o diagnóstico seja tardio.

Sintomas e forma de contaminação A hanseníase é transmitida de um doente que não esteja em tratamento para outra pessoa que não possui a doença, principalmente por meio da respiração durante o convívio diário ou por secreções das vias aéreas, como espirro, tosse ou fala. Os principais sintomas são: manchas brancas ou avermelhadas dormentes; dor nos nervos dos braços, das mãos, das pernas ou dos pés; parte do corpo com formigamento ou dormência; caroços no corpo, ausência de dor em casos de queimaduras ou cortes em braços, mãos, pernas e pés.



Veja onde há tratamento gratuito para hanseníase na Grande Vitória

CARIACICA

A Secretaria Municipal de Saúde(Semus) possui o Programa Municipal de Controle de Hanseníase, que funciona na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Jardim América. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone para contato é (27) 3354-7052.

"Por meio do programa 'Cariacica Livre da Hanseníase', o município realiza, desde novembro de 2021, a capacitação de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas para avaliação simplificada em pacientes. Os profissionais também são treinados para analisar o nível de comprometimento neurológico das pessoas que desenvolveram a doença."

A orientação para os moradores com sintomas da hanseníase podem se dirigir a qualquer uma das 30 unidades básicas de saúde do município, onde serão atendidos pelas equipes de atenção à saúde e, com o diagnóstico, poderão ser encaminhados para o tratamento adequado na UBS de Jardim América.

FUNDÃO

No município, há o acolhimento nas unidades básicas de saúde de Praia Grande, Timbuí e Fundão. "Há uma equipe treinada para tal agravo, composta de médico, técnico de enfermagem e analista clínico, que realiza a avaliação, coleta de amostra do raspado dérmico, diagnóstico e tratamento, assim como o acompanhamento do paciente até a cura e alta."

A Prefeitura de Fundão também destacou que realiza "a busca ativa de todos os contatos dos pacientes positivos, passando pela triagem médica e solicitação de exame para verificar se houveram positividade pela exposição".

GUARAPARI

Já na "cidade saúde", o atendimento médico específico para a doença ocorre às quintas-feiras, das 07h às 16h, na Unidade de Saúde Arnaldo Magalhães, em Muquiçaba. Para iniciar o tratamento, é necessário realizar o agendamento na própria unidade, com apresentação do encaminhamento médico, documento pessoal e Cartão SUS.

SERRA

A Serra, por sua vez, possui seis locais de atendimento especializado contra a doença, localizados em: Boa Vista, Serra Sede, Feu Rosa, Novo Horizonte, Jacaraípe e Serra Dourada. Com o intuito de chamar a atenção das pessoas, vai acontecer uma roda de conversa com pacientes na Unidade Regional de Saúde de Boa Vista, nesta terça-feira (31), das 7h às 13h.

VIANA

Outra cidade que conta com um programa de referência contra a hanseníase é Viana. Para receber o atendimento, o paciente deve receber encaminhamento médico em uma das 18 unidades básicas de saúde da cidade. O atendimento especializado acontece regularmente na Policlínica, em Marcílio de Noronha.

VILA VELHA

No município canela-verde são duas unidades de referência para a hanseníase: em Paul e na Prainha. Nesses locais, o paciente recebe apoio de enfermeiros, assistente social, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, farmacêuticos e atendimento odontológico para casos específicos.

Vila Velha também possui um laboratório municipal para realização de exames complementares ao diagnóstico da doença. "No caso da procura pelo atendimento com suspeita, o paciente é acolhido pela equipe de enfermagem e passa pela consulta médica em seguida", explicou a prefeitura.

Em caso de resultado positivo para hanseníase, o tratamento medicamentoso é iniciado imediatamente, sendo gratuito e ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) . "O paciente é acompanhado pelas unidades de referência, e a duração do tratamento varia de acordo com a forma clínica da doença", explicou.

VITÓRIA