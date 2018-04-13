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Anitta se retrata após ofender pessoas com hanseníase em seu programa

'Não convido gente hanseníase', disse a cantora durante o programa

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 17:54
Anitta durante seu programa no Multishow Crédito: Reprodução/Multishow
No início do mês, Anitta ganhou um programa próprio no Multishow, o Anitta Entrou no Grupo. O programa tem sido muito elogiado pelos fãs, porém na edição da última terça-feira, 10, gerou uma avalanche de críticas após a cantora ter se referido de forma negativa às pessoas portadoras de hanseníase, doença crônica que causa manchas na pele.
"Primeiro eu queria dizer que minhas amigas são muito amigas mesmo, eu só convido pra esse programa gente que eu amo, não convido gente hanseníase", disse Anitta no programa antes de falar sobre a brincadeira que faria no palco com as convidadas Maiara e Maraísa.
Entretanto, a fala gerou revolta entre a comunidade médica e uma nota da Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), em que a associação alega que a cantora reafirma um "preconceito infundado contra pessoas atingidas pela doença", ressaltando que o fato é o principal obstáculo para a superação da hanseníase no Brasil. De acordo com o Morhan, a cada ano 35 mil novos casos são diagnosticados no País.
"Ao contrário do que a cantora sugere no programa, não há nenhum motivo para se evitar pessoas atingidas pela hanseníase: assim que iniciado o tratamento, a doença deixa de ser transmissível. Sabe o que as pessoas com hanseníase têm de sobra, Anitta? Muita garra para enfrentar o preconceito e para exigir seus direitos em um país que os nega diariamente", diz a nota, que ainda pede uma retratação da cantora.
Nesta tarde desta sexta-feira, 13, a cantora usou o seu perfil no Facebook para pedir desculpas pelo seu comentário, explicando que ela não se referia à doença e sim ao termo "ranço".
"Galera, eu errei ao dizer 'pessoa hanseníase' em vez de dizer pessoas que tenho ranço. Eu me expressei mal e posso ter ofendido alguém. Gostaria de pedir desculpas por isso e me retratar aqui. Além disso, reforçar que hanseníase é coisa séria e atinge muitas pessoas pelo mundo", publicou Anitta, que ainda compartilhou um link do formulário de inscrição para voluntários do Morhan.

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