Capixaba fica em 2° lugar em um dos vestibulares mais disputados do Brasil

Filipe Araújo Pedra, de 18 anos, conquistou o segundo lugar em uma das vagas mais concorridas do país. Crédito: Acervo Pessoal

Sem cursinho para vestibular e estudando apenas em casa, o capixaba Filipe Araújo Pedra, de 18 anos, conquistou uma das vagas mais concorridas do país. Ele foi aprovado em 2° lugar no curso de Direito da Universidade de São Paulo (USP), uma das instituições mais tradicionais e disputadas do Brasil

O resultado saiu na última sexta-feira (27), trazendo alívio e a realização de um sonho do jovem, que concorreu a vaga com mais de 8 mil candidatos.

E o feito veio através de muita dedicação. No entanto, diferente de outros que buscam uma vaga na USP, Filipe não recorreu aos tradicionais cursinhos pré-vestibular. Ele conta que aproveitou o amplo conteúdo disponibilizado gratuitamente na internet e passou a estudar testes similares e temas recorrentes na avaliação.

O jovem ainda relata que buscou não só um bom desempenho nas provas e simulados na escola particular São Domingos, onde cursava o ensino médio, mas ao mesmo tempo direcionou os estudos para a Fuvest, o vestibular da USP.

“Na primeira fase, 90% das questões são objetivas e tem mais uma segunda fase com dois dias. No primeiro dia da segunda, são 10 questões de português discursivas e uma redação. No segundo dia, 12 questões discursivas direcionadas ao seu curso. Então tive que direcionar meus estudos, tive que estudar também obras literárias”, contou o jovem.

Escolha pelo Direito

O pai de Filipe, Adriano Sant’Ana Pedra, é advogado, mas a escolha do filho também foi influenciada pelo fato dele gostar de pessoas e relações interpessoais.

"Gosto de atividades que envolvam diálogos, debates, troca de ideias. Assim que escolhi direito, a USP também surgiu de forma natural, por ser mais tradicional. Foi casa de ex-presidentes da república e grandes personalidades do Direito, então passa a ser um sonho ser parte disso" Filipe Araújo Pedra - Estudante

Apesar da confiança no resultado, o jovem nunca imaginou que ficaria em segundo lugar na ampla concorrência com mais de 8 mil candidatos.

Filipe Araújo Pedra concorreu com quase 8 mil candiatos por uma vaga no curso de Direito da USP Crédito: Acervo Pessoal

“Eu tinha confiança pois me preparei, mas em nenhum momento eu pensei que poderia ser em segundo. Eu sabia que se tratava de um vestibular muito difícil. Tinha incertezas.”

O início das aulas na USP será em março e a partir de agora Filipe se prepara para as mudanças. Morador de Vitória , o sentimento é de felicidade, dever cumprido e sensação de objetivo alcançado.