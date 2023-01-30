MPES arquiva pedido de investigação sobre shows gospel em Vitória

Gabriel Guedes é um cantor gospel paulista Crédito: Facebook/Gabriel Guedes

Vitória comemorou 471 no dia 8 de setembro de 2022. Para marcar a data, a prefeitura da cidade bancou uma programação especial . Parte das atrações gerou polêmica.

No próprio dia 8, na Praça do Papa, houve apenas apresentações de cunho evangélico: momentos de oração, capitaneados por pastores, e shows gospel.

A vereadora de Vitória Camila Valadão (PSOL) e uma pessoa anônima acionaram o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

"A presente Notícia de Fato foi instaurada para apurar se o Secretário Municipal de Cultura, ao disponibilizar recursos do erário municipal para a realização de evento direcionado para membros de uma religião específica, violou a laicidade estatal, incorrendo, com isso, em ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública", escreveu o promotor de Justiça Rafael Calhau Bastos, que ficou a cargo do caso.

"Pretendeu, também, apurar se o valor pago na contratação da atração musical 'Gabriel Guedes' destoou daqueles habitualmente praticados, resultando em prejuízo ao erário municipal", registrou o membro do MPES.

Camila Valadão apontou que os R$ 70 mil pagos pela prefeitura pela apresentação de Guedes representam um valor 56% maior que o que ele recebeu por sua contratação em outros estados.

Nesta sexta-feira (30), foi publicado no Diário Oficial do MPES o arquivamento da apuração.

O promotor concluiu que "não há, no objeto analisado nestes autos, a prática de ato de improbidade administrativa ou de violação a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos tutelados pelo Ministério Público".

Assim, não vai ser instaurado um procedimento investigatório e tampouco uma ação judicial.

"(...) O que a ordem constitucional veda é que o Estado crie igrejas ou com elas mantenha relação de dependência ou aliança, com o que garante aos indivíduos a liberdade de professarem a religião que julgarem verdadeira – inclusive nenhuma –, o que não significa que deva desconsiderar a influência da religião cristã na formação sociocultural capixaba, sobretudo em um município como Vitória, onde aproximadamente 84% (oitenta e quatro por cento) dos moradores se declaram cristãos", argumentou Bastos.

Ele também frisou que a programação em alusão ao 471º aniversário de Vitória não se restringiu aos eventos do dia 8. Começou ainda em 1º de setembro, e "incluía exposições, oficinas, visitações, shows, apresentações de dança, festivais e atividades esportivas".

"FEST GOSPEL"

Programação de 8 de setembro de 2022, divulgada pela Prefeitura de Vitória em comemoração ao aniversário da cidad Crédito: Reprodução

"Diante disso, entendo que a afirmação da noticiante, vereadora Camila Costa Valadão, de que as principais atrações do evento 'foram direcionadas tão somente para o público gospel assembleísta', não encontra respaldo", escreveu o promotor, na decisão de arquivamento.

"Além disso, conforme esclarecido pelo Secretário Municipal de Cultura, 'o próprio calendário oficial de eventos e comemorações do município de Vitória, instituído pela Lei Municipal nº 9.278/2018, estabelece que no início do mês de setembro será realizado evento denominado ‘Fest Gospel’, por isso a opção por realiza-lo em conjunto com as comemorações do aniversário da cidade, proporcionando, dessa forma, economia e redução de custos com o aproveitamento de toda estrutura montada'".

O VALOR

Em relação aos R$ 70 mil pagos pelo show de Gabriel Guedes, o promotor destacou que não há indícios que a cifra esteja acima do praticado no mercado. Ao contrário.

O valor engloba cachê do artista e músicos, passagens aéreas e translado, hospedagem, alimentação e carga de impostos.