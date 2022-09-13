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Leonel Ximenes

Quanto a Prefeitura de Vitória pagou por dois shows gospel na Praça do Papa?

Apresentações marcaram o último dia da festa dos 471 anos de fundação da Capital

Públicado em 

13 set 2022 às 13:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O paulista Gabriel Guedes coleciona grandes sucessos dentro do segmento gospel
O paulista Gabriel Guedes coleciona grandes sucessos dentro do segmento gospel Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória gastou um total de R$ 120 mil com dois shows de cantores evangélicos, comemorativos aos 471 anos de Vitória, no dia 8 de setembro, na Praça do Papa. O cantor Gabriel Guedes e sua banda receberam R$ 70 mil, enquanto o DJ PV levou outros R$ 50 mil.
As duas atrações são de fora do Estado e fazem sucesso junto ao público evangélico. Nascido em São Paulo, Gabriel Guedes iniciou a sua carreira aos 12 anos de idade e coleciona grandes sucessos dentro do segmento gospel. Em 2019 lançou seu primeiro DVD, intitulado "Eterno Presente".

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Pedro Victor, por sua vez, conhecido como DJ PV, é um produtor musical e compositor que tem carreira internacional. Já lançou dois álbuns lançados em português, um espanhol e alguns singles em inglês. De acordo com a sua produção, é o primeiro DJ latino-americano contratado pela Sony Music alcançando mais de 200 milhões de views no YouTube.

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A festa da cidade também teve, entre outras atrações, iluminação especial da Catedral Metropolitana e pequenos shows dentro do templo católico, festival de chorinho e apresentação da Banda Big Beatles e de DJs locais na Praça do Papa.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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