Quanto a Prefeitura de Vitória pagou por dois shows gospel na Praça do Papa?

A Prefeitura de Vitória
gastou um total de R$ 120 mil com dois shows de cantores evangélicos, comemorativos aos 471 anos de Vitória, no dia 8 de setembro, na Praça do Papa. O cantor Gabriel Guedes e sua banda receberam R$ 70 mil, enquanto o DJ PV levou outros R$ 50 mil.
As duas atrações são de fora do Estado e fazem sucesso junto ao público evangélico. Nascido em São Paulo
, Gabriel Guedes iniciou a sua carreira aos 12 anos de idade e coleciona grandes sucessos dentro do segmento gospel. Em 2019 lançou seu primeiro DVD, intitulado "Eterno Presente".
Pedro Victor, por sua vez, conhecido como DJ PV, é um produtor musical e compositor que tem carreira internacional. Já lançou dois álbuns lançados em português, um espanhol e alguns singles em inglês. De acordo com a sua produção, é o primeiro DJ latino-americano contratado pela Sony Music alcançando mais de 200 milhões de views no YouTube
.
A festa da cidade também teve, entre outras atrações, iluminação especial da Catedral Metropolitana e pequenos shows dentro do templo católico, festival de chorinho e apresentação da Banda Big Beatles e de DJs locais na Praça do Papa.