Cidade de 12 mil habitantes no ES vai gastar R$ 480 mil com shows

A crise brasileira e mundial parece que passou longe da Prefeitura de Brejetuba
, na Região Serrana do Espírito Santo. É que o município, de apenas 12.450 habitantes, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
, vai desembolsar R$ 480 mil – fora os demais gastos – com shows de artistas nacionais para a Festa de emancipação política do município, de 23 a 25 de setembro deste ano.
No dia 23, será a vez da cantora Naiara Azevedo, que recentemente participou do Big Brother Brasil
. Já no dia 24, a dupla Munhoz e Mariano vai embalar a população de Brejetuba. E, no dia 25, Di Paullo e Paulino finalizam a programação festiva.
E tudo isso tem um custo, claro. Para Naiara Azevedo, o cachê será de R$ 175 mil. A dupla Munhoz e Mariano vai embolsar R$ 165 mil. E Di Paullo e Paulino vão faturar R$ 140 mil, somando R$ 480 mil no total.
Na justificativa dos contratos, a prefeitura ressalta que o investimento está sendo feito por ser uma festa tradicional do município. E que festa!