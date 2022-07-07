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Leonel Ximenes

Cidade de 12 mil habitantes no ES vai gastar R$ 480 mil com shows

Cachês de artistas nacionais, para a festa de emancipação do município, variam de R$ 140 mil a R$ 175 mil

Públicado em 

07 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Naiara Azevedo, Munhoz e Mariano e Di Paullo e Paulino: cachês gordos
Naiara Azevedo, Munhoz e Mariano e Di Paullo e Paulino: cachês gordos Crédito: Divulgação
A crise brasileira e mundial parece que passou longe da Prefeitura de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. É que o município, de apenas 12.450 habitantes, segundo projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vai desembolsar R$ 480 mil – fora os demais gastos – com shows de artistas nacionais para a Festa de emancipação política do município, de 23 a 25 de setembro deste ano.
No dia 23, será a vez da cantora Naiara Azevedo, que recentemente participou do Big Brother Brasil. Já no dia 24, a dupla Munhoz e Mariano vai embalar a população de Brejetuba. E, no dia 25, Di Paullo e Paulino finalizam a programação festiva.

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E tudo isso tem um custo, claro. Para Naiara Azevedo, o cachê será de R$ 175 mil. A dupla Munhoz e Mariano vai embolsar R$ 165 mil. E Di Paullo e Paulino vão faturar R$ 140 mil, somando R$ 480 mil no total.
Na justificativa dos contratos, a prefeitura ressalta que o investimento está sendo feito por ser uma festa tradicional do município. E que festa!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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