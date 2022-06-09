Prefeitura de Vitória suspende festa de servidores durante o expediente

Estava tudo pronto para o arraiá dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) da Prefeitura de Vitória
. Estava. Seria uma festa saudável, se não fosse marcada para ser realizada em pleno horário de atendimento ao público. Procurada pela coluna para saber se a “confraternização”, marcada para esta sexta-feira (10), no período da tarde, seria realizada, a Sedec afirmou que não e determinou o cancelamento da farra.
Nesta quinta (9), um leitor de A Gazeta
esteve na Secretaria e, surpreso, viu um cartaz na porta de uma sala da Sedec com o aviso ao público de que o expediente seria realizado apenas no período da manhã desta sexta por um motivo inusitado: na parte da tarde, o espaço seria utilizado pelos servidores para uma confraternização. Segundo a coluna apurou, seria uma festa junina em pleno horário de serviço.
Acionada, a assessoria do secretário Marcelo de Oliveira enviou à coluna uma nota em que informa a suspensão da confraternização e garante que o atendimento ao público será realizado no horário normal de expediente da repartição pública municipal.
“A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informa que o cartaz não se trata de uma comunicação oficial e que a confraternização havia sido organizada por servidores. A Secretaria destaca que suspendeu a realização da confraternização no horário do expediente. O horário de funcionamento da Sedec seguirá normalmente, das 8h às 18h”, diz a nota.
Santo Antônio, São João e São Pedro merecem mesmo ser comemorados. Mas não à custa do atendimento do serviço público, prejudicando os cidadãos. A festa é bem-vinda, claro, mas fora do horário do expediente. “Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô…”