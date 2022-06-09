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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vitória suspende festa de servidores durante o expediente

Festa junina, chamada de "confraternização", seria realizada na parte da tarde desta sexta (10), impedindo o público de ir à Secretaria Municipal

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 13:55

Públicado em 

09 jun 2022 às 13:55
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O aviso ao público na Sedec: nada de atendimento ao... público
O aviso ao público na Sedec: nada de atendimento ao... público Crédito: Foto do leitor
Estava tudo pronto para o arraiá dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) da Prefeitura de Vitória. Estava. Seria uma festa saudável, se não fosse marcada para ser realizada em pleno horário de atendimento ao público. Procurada pela coluna para saber se a “confraternização”, marcada para esta sexta-feira (10), no período da tarde, seria realizada, a Sedec afirmou que não e determinou o cancelamento da farra.
Nesta quinta (9), um leitor de A Gazeta esteve na Secretaria e, surpreso, viu um cartaz na porta de uma sala da Sedec com o aviso ao público de que o expediente seria realizado apenas no período da manhã desta sexta por um motivo inusitado: na parte da tarde, o espaço seria utilizado pelos servidores para uma confraternização. Segundo a coluna apurou, seria uma festa junina em pleno horário de serviço.

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Acionada, a assessoria do secretário Marcelo de Oliveira enviou à coluna uma nota em que informa a suspensão da confraternização e garante que o atendimento ao público será realizado no horário normal de expediente da repartição pública municipal.
“A Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec) informa que o cartaz não se trata de uma comunicação oficial e que a confraternização havia sido organizada por servidores. A Secretaria destaca que suspendeu a realização da confraternização no horário do expediente. O horário de funcionamento da Sedec seguirá normalmente, das 8h às 18h”, diz a nota.
Santo Antônio, São João e São Pedro merecem mesmo ser comemorados. Mas não à custa do atendimento do serviço público, prejudicando os cidadãos. A festa é bem-vinda, claro, mas fora do horário do expediente. “Pula a fogueira, iaiá, pula a fogueira, ioiô…”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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