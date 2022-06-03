Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vai começar a restauração de um símbolo (abandonado) de Vitória

Ordem de serviço para obra será lançada no próximo dia 25. Imóvel, de quase 100 anos, terá 18 lojas de gastronomia e artesanato e espaço para atividades culturais e shows

Publicado em 03 de Junho de 2022 às 15:54

Públicado em 

03 jun 2022 às 15:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração
Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração Crédito: PMV
Finalmente o histórico Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, vai ser restaurado. A prefeitura lança a ordem de serviço para a obra no próximo dia 25. A restauração levará dois anos, vai gerar 90 empregos diretos e custar quase R$ 10,5 milhões.
Além do espaço comercial, inaugurado em 1926, será feito um novo projeto na Rua Araribóia, ao lado do mercado. A via será destinada apenas a pedestres e ciclistas e as calçadas no entorno serão requalificadas para garantir acessibilidade.

Veja Também

Cadê aquele Centro de Vitória que conheci quando criança?

Segundo o projeto da Prefeitura de Vitória, o novo Mercado da Capixaba terá 18 lojas, com dimensões que variam de 23 a 103 metros quadrados. O imóvel, hoje bastante deteriorado, tem área total construída de aproximadamente 1,6 mil metros quadrados, subdividida em dois blocos e um pátio central com 690 metros quadrados.
A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas
A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas Crédito: PMV
As lojas poderão ser ocupadas com comércio de artesanato, obras de arte, livros e outros produtos vinculados à cultura local, produtos típicos do agronegócio do Espírito Santo, flores, lembranças locais e nacionais, entre outros itens.
Mercado da Capixaba
Abandonado, o mato toma do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Haverá espaço também para estabelecimentos vinculados à gastronomia tais como bares, choperias, cafés, caldos de cana e restaurantes. No pátio interno, a adequação deverá permitir a realização de eventos culturais como exposições e pequenos shows.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Vitória (ES) Comércio História do es
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados