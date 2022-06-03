Vai começar a restauração de um símbolo (abandonado) de Vitória

Projeção do novo Mercado da Capixaba após as obras de restauração Crédito: PMV

Finalmente o histórico Mercado da Capixaba , no Centro de Vitória, vai ser restaurado. A prefeitura lança a ordem de serviço para a obra no próximo dia 25. A restauração levará dois anos, vai gerar 90 empregos diretos e custar quase R$ 10,5 milhões.

Além do espaço comercial, inaugurado em 1926, será feito um novo projeto na Rua Araribóia, ao lado do mercado. A via será destinada apenas a pedestres e ciclistas e as calçadas no entorno serão requalificadas para garantir acessibilidade.

Segundo o projeto da Prefeitura de Vitória, o novo Mercado da Capixaba terá 18 lojas, com dimensões que variam de 23 a 103 metros quadrados. O imóvel, hoje bastante deteriorado, tem área total construída de aproximadamente 1,6 mil metros quadrados, subdividida em dois blocos e um pátio central com 690 metros quadrados.

A Rua Araribóia, ao lado do Mercado da Capixaba, será destinada apenas a pedestres e ciclistas Crédito: PMV

As lojas poderão ser ocupadas com comércio de artesanato, obras de arte, livros e outros produtos vinculados à cultura local, produtos típicos do agronegócio do Espírito Santo, flores, lembranças locais e nacionais, entre outros itens.

Abandonado, o mato toma do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva