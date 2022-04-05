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Revitalização

Mercado da Capixaba ganhará até Rua de Lazer em reforma de R$ 10 milhões

O edital para selecionar a empresa que executará a obra foi lançado nesta terça-feira (5). Prédio terá 14 lojas, dois banheiros e elevador
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 19:03

Imagem ilustrativa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória
Imagem ilustrativa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
A reforma do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória, ganhou um novo capítulo, nesta terça-feira (05). A Prefeitura de Vitória realizou o lançamento do edital, que será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (4), para as empresas interessadas em executar as obras de revitalização do espaço.
Vale lembrar que o prédio já abrigou a Junta de Alistamento Militar do Exército, a Secretaria Municipal de Cultura e o auditório da Rádio Espírito Santo, mas nos últimos anos anda abandonado e bastante danificado pelo tempo. As obras da construção histórica, fundada em 1926, custarão R$ 10.495.065 aos cofres públicos.
Resgatando a estrutura original, a reforma irá contemplar a criação de 14 lojas, dois banheiros, elevador e salas de multiuso nos dois pavimentos do prédio. Além disso, a Rua Araribóia, localizada ao lado do Mercado, será apenas para pedestres e ganhará uma nova cara com bares, choperias e cafeterias.
Imagem ilustrativa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória
Imagem ilustrativa do Mercado da Capixaba, no Centro de Vitória Crédito: Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
“A Rua de Lazer terá bares, choperias, atrações culturais, artísticas e apresentações musicais. Tudo isso será integrado à comunidade, trazendo o setor para perto. Teremos um Mercado da Capixaba pronto para receber turistas e capixabas. Vamos trazer um local novo, mas preservando as características arquitetônicas com muito respeito”, afirmou o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.
Segundo o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, o pátio central será ampliado e terá cerca de 688 m². Além disso, todas as lojas serão entregues com pontos de energia e até estrutura para instalação de ar condicionado.
Imagem ilustrativa do projeto da reforma do
Imagem ilustrativa do projeto da reforma do "Mercado da Capixaba" Crédito: Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
“A ideia que as pessoas terão com essa obra é de que o mercado aumentou de tamanho. Vamos integrar o monumento com a cidade abrindo as quatro passagens do imóvel para as ruas do entorno. O Mercado será esse grande pilar de revitalização do Centro de Vitória”, ressaltou Marcelo.
A previsão do início das obras é para o segundo semestre deste ano, mas o pontapé do processo de revitalização já alimentou a expectativa dos moradores do Centro. Segundo Lino Feletti, presidente da Associação de Moradores do Centro de Vitória (AMACentro),  a reforma do Mercado é uma conquista para a comunidade.
Imagem ilustrativa do projeto da reforma do
Imagem ilustrativa do projeto da reforma do "Mercado da Capixaba" Crédito: Secretaria de Desenvolvimento da Cidade
“Esse monumento sempre foi muito importante para a comunidade capixaba, é uma conquista ter ele vivo. Por muito tempo, o mercado foi deixado de lado.  Além dele, precisamos alongar (a revitalização) para os imóveis que estão ao redor do Mercado da Capixaba e tornar todo aquele espaço atrativo”, pontuou Lino.

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