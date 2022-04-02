Estrutura de camarotes no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini/AG

Your browser does not support the audio element. Sambão do Povo recebe iluminação especial para o Carnaval de Vitória

O Carnaval de Vitória está chegando e, para garantir o brilho das apresentações das agremiações, a pista do Sambão do Povo recebeu 326 novos projetores com tecnologia LED. Segundo a Prefeitura de Vitória, são 125 projetores de 200 W, 177 de 500 W e 24 de 1.000 W.

"Com a novidade, o nível de luminosidade melhorou em, aproximadamente, 20% na pista, trazendo uma economia de 55% do consumo de energia", diz o órgão em seu site.

Além da pista, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura (Setran) promoveu melhorias no entorno do Sambão do Povo para garantir o fluxo seguro dos foliões, com o aumento da luminosidade das vias. Para isso, foram instalados projetores de tecnologia LED.

Durante o evento, oito geradores garantirão fonte alternativa de energia para que, em caso de falha na rede de distribuição elétrica da concessionária, a iluminação continue em pleno funcionamento.

"Foi necessário que todas as instalações elétricas que atendem a iluminação pública do Sambão fossem recuperadas. Devido ao período de pandemia, no qual o Sambão ficou sem uso, houve furtos e vandalismo. Com o desgaste natural das instalações, era imprescindível o investimento para segurança e bem-estar de todos que vão participar dos dias de Carnaval", contou o secretário da Setran, Alex Mariano.