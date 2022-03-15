De R$ 50 a R$ 199,90, fantasias para os desfiles no Sambão do Povo estão à venda

Os preços das fantasias variam de R$ 50 até R$ 199,90, conforme o grupo e o dia de desfile da escola. Por isso, pensando em ajudar o folião a escolher o costume que melhor atende, 'HZ' trouxe todas as informações sobre as fantasias disponíveis das agremiações do Grupo Especial, no sábado (09), e do Grupo de Acesso A, na sexta-feira (08).