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Sambão do Povo

De R$ 50 a R$ 199,90, fantasias para os desfiles no Sambão do Povo estão à venda

Escolas de samba estão com os barracões trabalhando em ritmo acelerado para deixar tudo bonito para os desfiles marcados para os dias 7, 8 e 9 de abril
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:39

Fantasia da MUG para o carnaval 2022
Fantasia da MUG para o carnaval 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
Faltando 23 dias para a folia invadir o Sambão do Povo após um ano sem desfiles, as escolas de samba do Espírito Santo seguem em ritmo acelerado. Com o samba-enredo sendo repetido nos ensaios e a animação lá no alto, agora só falta garantir o traje para pisar na avenida. As agremiações estão com diversas opções de estilos e valores de fantasias. Tudo isso para fazer bonito nos dias dos desfiles, marcados para 7, 8 e 9 de abril.
Os preços das fantasias variam de R$ 50 até R$ 199,90, conforme o grupo e o dia de desfile da escola. Por isso, pensando em ajudar o folião a escolher o costume que melhor atende, 'HZ' trouxe todas as informações sobre as fantasias disponíveis das agremiações do Grupo Especial, no sábado (09), e do Grupo de Acesso A, na sexta-feira (08).

GRUPO ESPECIAL (SÁBADO- 09/04)

  • JUCUTUQUARA

  • A Unidos de Jucutuquara está com fantasias disponíveis em 11 alas para o Carnaval 2022.  A escola será a primeira do Grupo Especial a desfilar no sábado, dia 09 de abril. Com o enredo "O povo inteiro vai saber, é Jucutuquara que vem lá!", desenvolvido pelos carnavalescos Vanderson Cesar e Jorge Mayko, a agremiação homenageará o bairro e os 50 anos da escola.

  • Preço das fantasias:  R$ 150 (valor único)
  • Contato: (27) 99823-0224 / @jucutuquara
Fantasia da ala
Fantasia da ala "Caboclos" da escola Unidos de Jucutuquara em 2022 Crédito: Divulgação/Unidos de Jucutuquara
  • IMPERATRIZ DO FORTE

  • Segunda escola a desfilar no sábado (09), a Imperatriz do Forte chega no Sambão do Povo com o enredo “Em busca do 10”, que conta a história dos números na humanidade. A letra do samba traz também a misticidade e a religião. Ainda há 8 alas com fantasias disponíveis.

  • Preço das fantasias: R$ 130 (preço único)
  • Contato: (27) 992875805 - Daniel / (27) 995100778 - Artur / @imperatrizdoforteoficial
Fantasia da escola Imperatriz do Forte
Fantasia da escola Imperatriz do Forte Crédito: Divulgação/Imperatriz do Forte
  • NOVO IMPÉRIO

  • A escola de samba Novo Império, terceira a desfilar no sábado (9), está com fantasias para 8 alas. O enredo da agremiação do Carnaval 2022 contará a saga de Santo Antônio, desde quando partiu de Lisboa para o Marrocos, passando pela Itália.

  • Preço das fantasias:  De 1 a 4 fantasias - R$ 150 (cada) / De 5 a 9 - R$ 130 (cada) / 10 ou mais - R$ 110 (cada)
  • Contato: (27) 99274-1291 /@novoimperio
Imagem ilustrativa da fantasia 'Anjos da Cura' da escola de samba Novo Império para o Carnaval 2022
Imagem ilustrativa da fantasia 'Anjos da Cura' da escola de samba Novo Império para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Novo Império
  • BOA VISTA

  • Com o samba-enredo “O pássaro de fogo traz a BOA nova: É Tempo de AMAR”, a agremiação Independente de Boa Vista, já está com as vendas abertas para as fantasias do desfile deste ano. A escola será a quarta a pisar na avenida no dia 9 de abril (sábado).

  • Preço das fantasias: R$ 199 (até 3x no cartão de crédito) / R$ 170 (dinheiro, PICPAY ou PIX) / R$ 150 (para grupos a partir de 03 pessoas)
  • Contato: (27) 99925-1116 - Gisela / @gresboavista
Fantasia da GRES Independente de Boa Vista
Fantasia da GRES Independente de Boa Vista Crédito: Divulgação/ GRES Independente de Boa Vista
  • MUG

  • Quinta escola a desfilar no Sambão do Povo no sábado, 9 de abril, a Mocidade Unida da Glória ainda tem 10 alas disponíveis para comercialização. Em 2022, o universo dos bonecos vai passar em caravana com muita magia, encanto, misticismo, regionalismo e fé. Tudo isso para entrar na avenida com muita alegria.

  • Preço das fantasias: R$ 199,90 (preço único, dividido em até 3x). Descontos especiais para Grupos a partir de 5 pessoas. 
  • Contato: (27) 99976-6936 (telefone e whatsapp) - Michele Spalenza / @arcmug
Fantasia da MUG para o carnaval 2022
Fantasia da MUG para o carnaval 2022 Crédito: Carlos Alberto Silva
  • PIEDADE

  • A Unidos de Piedade será a sexta escola a entrar na avenida pelo Grupo Especial, no dia 9 de abril (sábado), com o enredo "Da riqueza do café, sua força e majestade". A “Mais Querida” já está esquentando os tambores para o desfile de 2022. Ainda há 4 alas com fantasias disponíveis para se juntar ao encanto da Piedade no Sambão do Povo. 

  • Preço das fantasias: a partir de R$150 
  • Contato: (27) 99840-3767 ou (27) 98817-1626 / @unidosdapiedade
Fantasia da ala
Fantasia da ala "Colheita" da escola Piedade Crédito: Divulgação/Piedade
  • ANDARAÍ

  • Trazendo o samba-enredo “Mulembá”, a escola Andaraí vai contar a história do bairro Santa Marta, em Vitória.  Última agremiação a pisar na avenida no sábado (09), a escola promete levar a origem da árvore Mulembá, desde sua vinda da África, chegando no Brasil, consequentemente no bairro de Santa Marta.

  • Preço das fantasias: R$ 70 (preço único)
  • Contato: (27) 99976-8227 / @andaraioficial
Fantasia da escola Andaraí
Fantasia da escola Andaraí Crédito: Divulgação/Andaraí

GRUPO DE ACESSO A (SEXTA-FEIRA- 08/04):

  • SÃO TORQUATO

  • “Atlântida” será o enredo da São Torquato no Carnaval de Vitória 2022. A primeira escola do ‘Grupo de Acesso A’ a desfilar na sexta-feira (8) vai mergulhar na história de Atlântida, o continente perdido. Ainda não há fantasias disponíveis e as vendas devem iniciar no próximo domingo (20).

  • Preço das fantasias: de R$ 70 a R$ 100
  • Contato: (27) 99886-8484 / @saotorquatooficial
  • CHEGA MAIS

  • Trazendo o enredo “Eu quero botar meu bloco na rua” para o desfile do Sambão do Povo em 2022, a Chega Mais será a segunda escola do ‘Grupo de Acesso A’ a entrar na avenida na sexta-feira, dia 8 de abril. A venda para as fantasias começam na próxima semana. 

  • Preço das fantasias:  R$ 50 (valor único) 
  • Contato: (27) 996447928 - Zezé / @greschegamaisoficial
Fantasia
Fantasia "Bloco das Flores" da escola Chega Mais Crédito: Reprodução/Divulgação/@greschegamaisoficial
  • CHEGOU O QUE FALTAVA

  • Com o samba-enredo “Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento da Vida”, a Chegou o Que Faltava vai falar sobre o milho. A escola será a terceira a desfilar no Sambão do Povo pelo ‘Grupo de Acesso A’, na sexta-feira (08). Para comprar as fantasias é preciso apresentar o passaporte de vacina. 

  • Preço das fantasias: R$ 100 (preço único), desde que seja comprovado a segunda dose de vacinação. Há preços especiais para grupos de amigos.
  • Contato: (027) 99741-5689 - Fabiano / (027) 99972-8255 - Nininha / (027) 99735-5577 - Elzinha
Fantasia da ala
Fantasia da ala "Alimento da Escravidão" da escola Chegou o Que Faltava Crédito: Divulgação/Chegou o Que Faltava
  • MOCIDADE DA PRAIA

  • A agremiação “Mocidade da Praia” vai entrar na avenida em 2022 com o samba-enredo “Solis: O alvorecer da humanidade”, exaltando o astro-rei. A escola, que será a quarta a desfilar no Sambão do Povo na sexta-feira (08), ainda tem fantasias disponíveis. 

  • Preço das fantasias: a partir de R$75
  • Contato: (27) 99971-6213 - Edmée / (27) 99828-8756 - Gleice / @gresmocidadedapraiaoficial
Fantasia da escola Mocidade da Praia para o Carnaval 2022
Fantasia da escola Mocidade da Praia para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Mocidade da Praia
  • ROSAS DE OURO

  • “Gênesis. Momentos da criação”, esse é o tema da escola de samba Rosas de Ouro neste ano. Na letra, o refrão “Vai desabrochar / No paraíso a mais bela flor / Rosas de Ouro és minha paixão / Um caso sério de amor”. A escola será a quinta a pisar na avenida na sexta-feira (08). 

  • Preço das fantasias:  R$ 75
  • Contato: (27) 99828-8756 - Gleice / @rosasdeouro.serra
Fantasia da escola de samba Rosas de Ouro para o Carnaval 2022
Fantasia da escola de samba Rosas de Ouro para o Carnaval 2022 Crédito: Divulgação/Rosas de Ouro
  • PEGA NO SAMBA

  • A sexta escola a entrar na avenida após o sinal verde é a Pega no Samba, que esse ano traz o enredo “Abayomi”. A agremiação ainda tem fantasias disponíveis para o desfile no Sambão do Povo, na sexta-feira (08). Também há promoção especial para grupos com mais de cinco pessoas.    

  • Preço das fantasias: R$ 70 / Grupos acima de 5 cada uma sai a $50 
  • Contato: (27) 99995-1659
Fantasia da ala
Fantasia da ala "Arte na Comunidade" da escola Pega no Samba Crédito: Divulgação/Pega no Samba
  • IMPÉRIO DE FÁTIMA

  • E para encerrar o desfile do ‘Grupo de Acesso A’ na sexta-feira (08), a última escola a pisar na avenida será a Império de Fátima. A agremiação vai levar o enredo “Uma índia, um negro – Diferentes crenças, costumes e rituais…Um conto tupi-yorubá” para o Sambão do Povo. 

  • Fantasias esgotadas.
De R$ 50 a R$ 199,90, fantasias para os desfiles no Sambão do Povo estão à venda

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