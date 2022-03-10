Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de comprovantes de vacina

Passaporte vacina deixa de ser obrigatório nos desfiles no Sambão do Povo Crédito: Aglisson Lopes

Após ser questionada por HZ, a prefeitura emitiu nota com a informação sobre o evento marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril, na capital.

"A Prefeitura de Vitória informa que com a sanção da Lei 9818/2022 a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina no Sambão do Povo, nos dias do desfile, deixa de existir", diz a nota da Prefeitura de Vitória.

Segundo a LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização do evento, "no que tange as medidas de combate a pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento”.

Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas poderão comparecer ao evento sem qualquer impedimento por causa do imunizante.

PREPARATIVOS

Mas caso você queira curtir a folia em dos camarotes particulares da avenida, o valor do ingresso varia de R$70 (meia, sexta-feira) a R$ 590 (combo, sexta e sábado). Já em relação as mesas para quatro pessoas, apenas há assentos disponíveis para a sexta-feira (08), no valor de R$500.