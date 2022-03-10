Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de comprovantes de vacina

Não será mais preciso apresentar o comprovante de vacinação durante os dias dos desfiles das escolas de samba, no Sambão do Povo. A informação é da Prefeitura de Vitória e chega após o prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), sancionar a lei que veta a obrigatoriedade do comprovante da vacina contra a Covid-19 em estabelecimentos da capital capixaba, na última quarta-feira (9).
Após ser questionada por HZ, a prefeitura emitiu nota com a informação sobre o evento marcado para os dias 7, 8 e 9 de abril, na capital.
"A Prefeitura de Vitória informa que com a sanção da Lei 9818/2022 a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacina no Sambão do Povo, nos dias do desfile, deixa de existir", diz a nota da Prefeitura de Vitória.
Segundo a LM Eventos e Sensacional Eventos, responsáveis pela organização do evento, "no que tange as medidas de combate a pandemia do Covid-19, o Desfile das Escolas de Samba seguirá a legislação em vigor nas datas de realização do evento”.
Assim, tanto pessoas vacinadas, quanto não vacinadas poderão comparecer ao evento sem qualquer impedimento por causa do imunizante.
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foram procurados por A Gazeta para informar se podem adotar algum procedimento relacionado à decisão da Prefeitura de Vitória, mas ambos os órgãos disseram que vão analisar a lei municipal antes de se manifestar.
PREPARATIVOS
Na última quinta-feira (03), a estrutura para o evento começou a ser montada no Sambão do Povo, como camarotes, tendas e outros estabelecimentos. A venda de ingressos, camarotes e mesas continuam a todo vapor no site lebillet.com.br. O acesso para curtir os desfiles da arquibancada custa R$30 (meia-entrada, sexta-feira) e o passaporte para os dois dias a partir de R$ 60 (meia-entrada).
Mas caso você queira curtir a folia em dos camarotes particulares da avenida, o valor do ingresso varia de R$70 (meia, sexta-feira) a R$ 590 (combo, sexta e sábado). Já em relação as mesas para quatro pessoas, apenas há assentos disponíveis para a sexta-feira (08), no valor de R$500.
Desfiles no Sambão do Povo não terão exigência de comprovantes de vacina