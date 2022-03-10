Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Em SP, Alemão do Forró grava álbum em que promete voltar às origens
Forró na veia

Em SP, Alemão do Forró grava álbum em que promete voltar às origens

"É um Alemão do Forró raiz", garante o cantor, que nos últimos trabalhos passeou pelo piseiro, pisadinha e outros gêneros do momento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Março de 2022 às 15:48

Alemão com o produtor Cléber Camargo durante a gravação do álbum Alemão do Forró Volume 8
Alemão com o produtor Cléber Camargo durante a gravação do álbum Alemão do Forró Volume 8 Crédito: Acervo Pessoal
Depois de passear pelo piseiro, pela pisadinha e por outros ritmos do momento, o Rei do Forró Capixaba vai voltar às origens. Alemão do Forró está gravando um álbum que promete alegrar aquele fã raiz, que acompanha o artista desde o início da carreira. O disco “Alemão do Forró Volume 8” vai contar com 16 músicas, entre regravações e canções inéditas compostas pelo linharense.
“Esse CD vai ter a pegada de 'Fica Amor', que é o meu maior sucesso. Vai ter essa batida! É um trabalho que está sendo feito com muito carinho, pensando especialmente naqueles fãs que me acompanham há muito tempo, desde o início da carreira quando era só eu e meu teclado. É um Alemão do Forró raiz”, brincou o cantor.
Alemão está em São Paulo, cidade onde morou quando trabalhou na banda Camisa Suada, bem no início da carreira. “É um retorno diferente a essa cidade que eu gosto tanto. Cheguei aqui há quase 12 anos, sem dinheiro, sem ser conhecido, mas já focado e sabendo onde eu queria chegar. Por isso, estar de volta a São Paulo para gravar esse CD é muito especial para mim”, destacou.
O álbum está sendo gravado no estúdio do renomado produtor musical Cleber Camargo, que é uma referência na produção artística nacional, principalmente no ramo do forró. Alemão está no estúdio acompanhando do seu sanfoneiro Bebê do Acordeom. O CD “Alemão do Forró Volume 8” deve ser lançado no mês de abril, junto com novos clipes das músicas que compõem o álbum.

Veja Também

027 Perguntas: Alemão do Forró responde as questões do quiz de HZ

Alemão do Forró refaz cena de Rocky Balboa: 'Fora de forma'

Alemão do Forró comemora sucesso da turnê americana; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo demite presidente do INSS e servidora de carreira assume cargo
Imagem de destaque
Alckmin defende fim da escala 6x1 e diz que redução é tendência mundial
Imagem de destaque
6 dicas para preparar os lábios para uma maquiagem impecável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados