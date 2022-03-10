Em SP, Alemão do Forró grava álbum em que promete voltar às origens

“Esse CD vai ter a pegada de 'Fica Amor', que é o meu maior sucesso. Vai ter essa batida! É um trabalho que está sendo feito com muito carinho, pensando especialmente naqueles fãs que me acompanham há muito tempo, desde o início da carreira quando era só eu e meu teclado. É um Alemão do Forró raiz”, brincou o cantor.