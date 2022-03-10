Em SP, Alemão do Forró grava álbum em que promete voltar às origens

Depois de passear pelo piseiro, pela pisadinha e por outros ritmos do momento, o Rei do Forró Capixaba vai voltar às origens. Alemão do Forró está gravando um álbum que promete alegrar aquele fã raiz, que acompanha o artista desde o início da carreira. O disco “Alemão do Forró Volume 8” vai contar com 16 músicas, entre regravações e canções inéditas compostas pelo linharense.
“Esse CD vai ter a pegada de 'Fica Amor', que é o meu maior sucesso. Vai ter essa batida! É um trabalho que está sendo feito com muito carinho, pensando especialmente naqueles fãs que me acompanham há muito tempo, desde o início da carreira quando era só eu e meu teclado. É um Alemão do Forró raiz”, brincou o cantor.
Alemão está em São Paulo, cidade onde morou quando trabalhou na banda Camisa Suada, bem no início da carreira. “É um retorno diferente a essa cidade que eu gosto tanto. Cheguei aqui há quase 12 anos, sem dinheiro, sem ser conhecido, mas já focado e sabendo onde eu queria chegar. Por isso, estar de volta a São Paulo para gravar esse CD é muito especial para mim”, destacou.
O álbum está sendo gravado no estúdio do renomado produtor musical Cleber Camargo, que é uma referência na produção artística nacional, principalmente no ramo do forró. Alemão está no estúdio acompanhando do seu sanfoneiro Bebê do Acordeom. O CD “Alemão do Forró Volume 8” deve ser lançado no mês de abril, junto com novos clipes das músicas que compõem o álbum.