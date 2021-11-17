Alemão do Forró comemora sucesso da turnê americana; veja vídeo

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Após quase um mês fora de casa, Alemão do Forró retorna ao Espírito Santo comemorando o sucesso da turnê americana. Iniciada no último dia 5 de novembro, ela contou com seis apresentações em clubes de Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey e Massachusetts durante dois finais de semana.

"Levamos o nosso borogodó capixaba para os brasileiros que estão longe de casa e morrendo de saudade de curtir um forró. Todos os shows tiveram casa lotada. O de Danbury deu o maior público, chegando a mil pagantes", comenta Alemão.

E a turnê pode ter rendido ainda mais. Alemão aproveitou o período para compor novas músicas.

Turnê do Alemão do Forró nos Estados Unidos Crédito: Weber Niero

O linharense fez sua primeira turnê nos Estados Unidos em 2019 e retornaria em 2020. Mas, devido a pandemia do Coronavírus, a viagem do ano passado foi cancelada.

Neste ano, ele viajou acompanhado de três músicos e do irmão Weber Niero, que foi o cinegrafista da turnê. A turma passou 15 dias no Panamá antes de entrar na terra do Tio Sam.