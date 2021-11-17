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Rei do forró capixaba

Alemão do Forró comemora sucesso da turnê americana; veja vídeo

Capixaba lotou os seis clubes onde se apresentou e aproveitou período para compor novas canções
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 17 de Novembro de 2021 às 18:52

Após quase um mês fora de casa, Alemão do Forró retorna ao Espírito Santo comemorando o sucesso da turnê americana. Iniciada no último dia 5 de novembro, ela contou com seis apresentações em clubes de Connecticut, Pensilvânia, Nova Jersey e Massachusetts durante dois finais de semana.
"Levamos o nosso borogodó capixaba para os brasileiros que estão longe de casa e morrendo de saudade de curtir um forró. Todos os shows tiveram casa lotada. O de Danbury deu o maior público, chegando a mil pagantes", comenta Alemão.
E a turnê pode ter rendido ainda mais. Alemão aproveitou o período para compor novas músicas.
Turnê do Alemão do Forró nos Estados Unidos
Turnê do Alemão do Forró nos Estados Unidos Crédito: Weber Niero
O linharense fez sua primeira turnê nos Estados Unidos em 2019 e retornaria em 2020. Mas, devido a pandemia do Coronavírus, a viagem do ano passado foi cancelada.
Neste ano, ele viajou acompanhado de três músicos e do irmão Weber Niero, que foi o cinegrafista da turnê. A turma passou 15 dias no Panamá antes de entrar na terra do Tio Sam.
Segundo Alemão, foram dias de muita espera, paciência e tentando encontrar coisas para passar o tempo. Afinal, eles quase não sairam do hotel. (Confira um compilado de tudo no início da matéria)
Se você está com saudade de curtir um show de Alemão do Forró, vale se preparar. O Rei do Forró Capixaba é atração do Pokar Festival, que terá ainda Barões da Pisadinha, Tayrone e Dennis DJ e acontece no próximo dia 4 de dezembro, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

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