Barões da Pisadinha e Dennis DJ são atrações de festival no Kleber Andrade

Com a expectativa de liberação dos eventos em novembro, os empresários preparam um calendário recheado para o fim do ano. Um dos eventos prometidos é o Pokar Festival, que acontece no dia 4 de dezembro e trará nomes como Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes, Alemão do Forró e outros capixabas confirmados.
Realizado pela Matrix, Brava e L2 Promoções, o evento está com ingressos à venda no site Le Billet. Os valores vão de R$ 50 a R$ 140.
Por falar em entradas, o ingresso será virtual para garantir os protocolos sanitários e de segurança exigidos pelo Governo do Estado. Além disso, o passaporte da vacina estará entre as exigências de entrada.
CASO A CIDADE NÃO ATINJA O RISCO MUITO BAIXO
Caso o município de Cariacica não entre na situação de Risco Muito Baixo para a Covid-19, segundo o mapa do Governo do ES, a organização garante a validade do ingresso para a nova data a ser definida do Pokar. Se o cliente não puder comparecer na nova data, poderá solicitar o reembolso em até 30 (trinta) dias úteis após o anúncio das orientações de reembolso por parte da organização do evento.
SERVIÇO:
- POKAR FESTIVAL
- Quando: 4 de dezembro (sábado), a partir das 17h
- Onde: no estádio Kleber Andrade - R. Padre Anchieta, 2 - Rio Branco, Cariacica - ES
- Atrações: Dennis Dj; Os Barões Da Pisadinha; Matheus Fernandes; Tayrone; Alemão Do Forró; mais atrações locais a confirmar
- Classificação: 16 anos - menores somente com ordem judicial.
- Ingressos:
- Arquibancada Gritaa R$50,00 (meia) - 1º lote.
- Arquibancada Bora pro Rock R$50,00 (meia) 1º lote.
- Área VIP É Massa R$90,00 (meia) - 3º lote
- FrontStage Pokar R$140,00 (meia) - 1º lote
- Lounges: aguarde infos
- Pontos de vendas: Pelo site lebillet.com.br ou nas lojas Indus no Shopping Vitória, Shopping Vila Velha, Shopping Moxuara, Campo Grande, Laranjeiras e Glória.
- Informações: (27) 3336-4776 - de segunda a sexta, das 9h às 12h30 e 13h30 às 18h.