Barões da Pisadinha e Dennis DJ são atrações de festival no Kleber Andrade

Os Barões da Pisadinha Crédito: Alisson Demetrio

Com a expectativa de liberação dos eventos em novembro, os empresários preparam um calendário recheado para o fim do ano. Um dos eventos prometidos é o Pokar Festival, que acontece no dia 4 de dezembro e trará nomes como Barões da Pisadinha, Dennis DJ, Tayrone, Matheus Fernandes, Alemão do Forró e outros capixabas confirmados.

Realizado pela Matrix, Brava e L2 Promoções, o evento está com ingressos à venda no site Le Billet. Os valores vão de R$ 50 a R$ 140.

Por falar em entradas, o ingresso será virtual para garantir os protocolos sanitários e de segurança exigidos pelo Governo do Estado. Além disso, o passaporte da vacina estará entre as exigências de entrada.

CASO A CIDADE NÃO ATINJA O RISCO MUITO BAIXO

Caso o município de Cariacica não entre na situação de Risco Muito Baixo para a Covid-19, segundo o mapa do Governo do ES, a organização garante a validade do ingresso para a nova data a ser definida do Pokar. Se o cliente não puder comparecer na nova data, poderá solicitar o reembolso em até 30 (trinta) dias úteis após o anúncio das orientações de reembolso por parte da organização do evento.

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