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Palco Litoral: chegou a hora de escolher os finalistas do concurso

Programa com os semifinalistas começa a ser exibido neste sábado, junto com o início da votação
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

14 out 2021 às 09:00

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 09:00

Alry, Marlon e Theo são os primeiros semifinalistas a se apresentarem no Palco Litoral 2021
Alry, Marlon e Theo são os primeiros semifinalistas a se apresentarem no Palco Litoral 2021 Crédito: Montagem
Chegou a hora do capixaba escolher a voz de 2021. Neste sábado (16), o Palco Litoral ganha espaço na TV Gazeta com a exibição de programas apresentando os semifinalistas e abrindo as votações na internet. A atração vai ocupar a grade da emissora por quatro sábados - logo depois do Em Movimento - para o público conhecer melhor os candidatos ao título e escolher os três finalistas.
"Agora é o grande momento de mostrar para o público os talentos do ES, depois de um processo bem difícil, mas também gratificante, de curadoria para a escolha dos semifinalistas", anuncia o gerente de Rádios e Produção Carlos Gonzaga.
Mas como vai funcionar? A cada sábado, serão apresentados três semifinalistas num programa que contará suas histórias e mostrará todo seu talento. Ao fim de cada edição, serão abertas as votações para que o público escolha um para a grande final, no dia 6 de novembro.
A votação será feita no site palco.litoralfm.com.br, do fim do programa até a terça-feira seguinte à abertura dos votos. Os vencedores de cada chave serão anunciados no mesmo dia, logo após o ES2.
Neste primeiro sábado (16), serão apresentados os candidatos Alry, Theo Mesquita e Marlon Franco. No dia 23, inicia a disputa entre Cleisla e Cleiciane, Nanda Marques e Elon Adan. A última rodada da semifinal será no dia 30 de outubro com Janaína e Jonathan, Filipe Lourenço e Julia Cordeiro tentando uma vaga na final.

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A final acontece no dia 6 de novembro com os três de cada chave. O vencedor será anunciado numa transmissão ao vivo.
A segunda edição do Palco Litoral já se revelou um sucesso, e ainda estamos só no início. Com 679 candidatos, a edição teve recorde de inscrições e agora revela os nove moradores do ES que seguem no sonho de uma carreira musical.
"Dos 679 candidatos, fizemos uma primeira seleção com um grupo menor de profissionais da Rede Gazeta. Depois disso, disponibilizamos os vídeos dos 52 escolhidos para a banca, que tem representantes do Entretenimento, da Rádio, do Estúdio Bravo, do Marketing e da PromoTV. Todos eles viram e ouviram os vídeos dos pré-selecionados. Após isso, fizemos uma reunião na terça-feira (21) e chegamos na definição dos nove", explicou Carlos.

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