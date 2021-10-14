Palco Litoral: chegou a hora de escolher os finalistas do concurso

Alry, Marlon e Theo são os primeiros semifinalistas a se apresentarem no Palco Litoral 2021 Crédito: Montagem

Chegou a hora do capixaba escolher a voz de 2021. Neste sábado (16), o Palco Litoral ganha espaço na TV Gazeta com a exibição de programas apresentando os semifinalistas e abrindo as votações na internet. A atração vai ocupar a grade da emissora por quatro sábados - logo depois do Em Movimento - para o público conhecer melhor os candidatos ao título e escolher os três finalistas.

"Agora é o grande momento de mostrar para o público os talentos do ES, depois de um processo bem difícil, mas também gratificante, de curadoria para a escolha dos semifinalistas", anuncia o gerente de Rádios e Produção Carlos Gonzaga.

Mas como vai funcionar? A cada sábado, serão apresentados três semifinalistas num programa que contará suas histórias e mostrará todo seu talento. Ao fim de cada edição, serão abertas as votações para que o público escolha um para a grande final, no dia 6 de novembro.

A votação será feita no site palco.litoralfm.com.br , do fim do programa até a terça-feira seguinte à abertura dos votos. Os vencedores de cada chave serão anunciados no mesmo dia, logo após o ES2.

Neste primeiro sábado (16), serão apresentados os candidatos Alry, Theo Mesquita e Marlon Franco. No dia 23, inicia a disputa entre Cleisla e Cleiciane, Nanda Marques e Elon Adan. A última rodada da semifinal será no dia 30 de outubro com Janaína e Jonathan, Filipe Lourenço e Julia Cordeiro tentando uma vaga na final.

A final acontece no dia 6 de novembro com os três de cada chave. O vencedor será anunciado numa transmissão ao vivo.

A segunda edição do Palco Litoral já se revelou um sucesso, e ainda estamos só no início. Com 679 candidatos, a edição teve recorde de inscrições e agora revela os nove moradores do ES que seguem no sonho de uma carreira musical.