Conheça os nove semifinalistas do Palco Litoral 2021

Atualização Após o anúncio dos selecionados, a produção do concurso Palco Litoral desclassificou a candidata Talyta Salucci, de Muqui. A jovem, de 17 anos, não cumpria o requisito de ter, no mínimo, 18 anos para participar do concurso. Assim, ela foi substituída pela dupla Cleisla e Cleiciane, de Guarapari. Além disso, as datas da semifinal e final também foram modificadas. O texto abaixo foi atualizado.

A segunda edição do Palco Litoral já se revelou um sucesso, e ainda estamos só no início. Com 679 candidatos, a edição teve recorde de inscrições e agora revela os nove moradores do ES que seguem no sonho de uma carreira musical.

Alry; Nanda Marques, Theo Mesquita, Júlia Cordeiro, Filipe Lourenço, Marlon Franco, Elon Adan, além das duplas Janaína e Jonathan Lima e Cleisla e Cleiciane. Os semifinalistas serão apresentados nesta sexta-feira (24), numa live no Instagram YouTube da rádio Litoral , às 16h, que será transmitida também no site de A Gazeta. Mas o Divirta-se saiu na frente e traz os nomes:

Quem ficará a frente da apresentação será Bruninho, comunicador da Litoral FM. O radialista destaca que tem muita gente envolvida no projeto.

"Estamos lidando com sonhos e não só dos ganhadores, mas de todos os nove que vão ter visibilidade em todo o Estado com a música deles sendo apresentada na TV Gazeta. Na live, vamos ter uma conversa descontraída e quero poder dar os parabéns aos nove semifinalistas e mostrar que agora eles fazem parte do projeto grandioso que é o Palco Litoral", frisa.

O gerente de Rádios e Produção Carlos Gonzaga explica que tiveram duas seleções até chegar aos nove nomes selecionados. “Dos 679 candidatos, fizemos uma primeira seleção com um grupo menor de profissionais da Rede Gazeta. Depois disso, disponibilizamos os vídeos dos 52 escolhidos para a banca, que tem representantes do Entretenimento, da Rádio, do Estúdio Bravo, do Marketing e da PromoTV. Todos eles viram e ouviram os vídeos dos pré-selecionados. Após isso, fizemos uma reunião na terça-feira (21) e chegamos na definição dos nove”, explicou Carlos.

OS SEMIFINALISTAS

Agora que você está por dentro de como foi a seleção, vale conhecer um pouco mais de cada um. Temos participantes da Grande Vitória, São Mateus, Muqui... Gente de todo o ES que promete soltar a voz e encantar o capixaba. Confira abaixo.

Filipe Lourenço tem 21 anos e reside em São Mateus. Ele nos contou o que espera da competição. “Espero muita alegria, só de ter ficado entre os nove, pra mim, já é uma grande conquista. Espero que eu possa aprender mais e mais. E o que tiver que ser, vai ser. Estou bastante feliz, vou me dedicar muito. Pra cima!”. Declarou o participante com bastante entusiasmo.

Outra semifinalista é Júlia Cordeiro, de 23 anos. Natural de Aimores, Minas Gerais, ela mora na Serra. No início de sua carreira, Júlia espera que o Palco Litoral possa lhe agregar bastante. “Acredito que o palco litoral vai agregar muito a minha carreira. Sem falar no desafio de competir com vários outros cantores muito bons”.

Marlon Franco tem 24 anos e já tem uma carreira de cantor. Ele é de Guarapari e deseja trazer esse prêmio para o seu amado município. “Espero fazer novas amizades no ramo da música, ganhar mais visibilidade no meu trabalho e, se Deus quiser, trazer esse troféu pra Guarapari que é minha cidade”.

Theo Mesquita, de 31 anos, é de Vila Velha e veio com um olhar bastante ampliado sobre a competição. “Com a competição quero adquirir mais conhecimento e alcançar novos horizontes”.

Outra mineira no Palco Litoral é Nanda Marques, de 29 anos. Além de cantar, ela pretende passar todo esse amor com a música. “O que espero é mostrar um pouco do meu trabalho e também o meu amor pela a música. O Palco Litoral é a oportunidade ideal pra isso!”.

Alry de 18 anos vem de Domingos Martins para ter uma experiência única nesse projeto. “Conhecer novos artistas, ter uma experiência memorável, me divertir acima de tudo é o que eu quero. Espero ganhar, porque a música faz parte de mim e eu tenho esse sonho de crescer na carreira musical”.

A dupla de irmãs Cleisla (24) e Cleiciane (20) prometem dar o nome e representar bem a cidade de Guarapari. "Acompanhamos a edição passada do Palco Litoral e torcemos bastante de casa, inclusive para a dupla vencedora. Quando recebemos a notícia que estávamos entre os 9 finalistas ficamos muito felizes em poder realizar esse sonho e já nos sentimos grandes vitoriosas de ter essa oportunidade. Entraremos de cabeça nessa competição e cheias de vontade de aprender e de dar nosso melhor e claro, sermos as grandes campeãs do Palco Litoral", conta Cleisla.

A única dupla da competição são os irmãos Janaína (28) e Jonathan Lima (32), diretamente de Colatina. "Queremos adquirir mais experiência e realizar o nosso sonho, que estamos em busca há muito tempo”. Também relatou que enxerga o Palco Litoral como a grande oportunidade de se realizar esse grande sonho.

E para fechar, outro semifinalista é o Elon Adan de 23 anos, de uma cidadezinha localizada no Sul do Estado do Espírito Santo chamada Celina. Elon tem o desejo de não só vencer, mas também crescer no ramo musical. “Não quero só vencer, quero também crescer como artista, conhecer pessoas que compartilham do mesmo sonho que eu, e dar o meu melhor, mostrar o que eu sei fazer.”

Como não se apaixonar pelos nossos semifinalistas? Eles estão cheios de expectativas e sonhos, e nós podemos ajudá-los.

PALCO LITORAL

O Palco Litoral foi pensado para corroborar com o cenário musical do nosso Estado e dar voz aos talentos que temos. Desde a primeira edição, em 2020, o sucesso da competição foi visível. Neste ano, as semifinais acontecem nos dias 16, 23 e 30 de outubro, a final dia 6 de novembro.