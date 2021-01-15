Alemão do Forró e Thiarlys e Melina lançam hit da campanha Verão Litoral

Verão Litoral 2021: o artista Alemão do Forró e a dupla Thiarlys e Melina Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Alemão do Forró e campanha Verão Litoral, como é chamado o projeto que pede que, em 2021, a curtição dos capixabas durante o verão e o carnaval seja em casa. Por enquanto, o hit poderá ser ouvido na programação da emissora e nesta publicação (aperte o play no áudio abaixo). Thiarlys e Melina se jogaram na pisadinha para cantarem a música da campanha de verão da Rádio Litoral . A canção, lançada nesta semana, faz parte da, como é chamado o. Por enquanto, o hit poderá ser ouvido na programação da emissora e nesta publicação ().

Your browser does not support the audio element. Música "Verão Litoral 2021" (Alemão do Forró e Thiarlys e Melina)

Em anos anteriores, a Litoral organizou verdadeiras festas e ações superagitadas em points badalados do Espírito Santo para promover as músicas mais pedidas e tocadas na emissora. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus , o formato foi redesenhado.

O novo single, de nome homônimo ao da campanha, é embalado pelo mix de forró, sertanejo e pisadinha – ritmo que está dominando os últimos lançamentos musicais nas paradas de sucesso. Na letra, a melodia reflete também a importância do distanciamento social e das medidas de proteção contra o coronavírus neste momento de pandemia.

A música, que ganhará até clipe no próximo dia 19, é para “alegrar os ouvintes, fazendo com que eles possam aproveitar o verão dentro de suas casas, carros ou enquanto estão trabalhando”, como destaca a própria Litoral.

E TOME FORRÓ!

Na próxima terça-feira (19), um primeiro clipe vai ao ar na internet e na TV Gazeta com a participação de cinco locutores da Litoral. Na gravação, os comunicadores participam das cenas como protagonistas.