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Alemão do Forró e Thiarlys e Melina lançam hit da campanha Verão Litoral

Canção conscientiza capixabas sobre importância dos cuidados contra a Covid-19 e pede para curtição do Carnaval 2021 ser em casa. O novo single, de nome homônimo ao da campanha, é embalado pelo mix de forró, sertanejo e pisadinha

Publicado em 

15 jan 2021 às 16:11

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:11

Verão Litoral 2021: o artista Alemão do Forró e a dupla Thiarlys e Melina
Verão Litoral 2021: o artista Alemão do Forró e a dupla Thiarlys e Melina Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
Alemão do Forró e Thiarlys e Melina se jogaram na pisadinha para cantarem a música da campanha de verão da Rádio Litoral. A canção, lançada nesta semana, faz parte da campanha Verão Litoral, como é chamado o projeto que pede que, em 2021, a curtição dos capixabas durante o verão e o carnaval seja em casa. Por enquanto, o hit poderá ser ouvido na programação da emissora e nesta publicação (aperte o play no áudio abaixo). 
Música "Verão Litoral 2021" (Alemão do Forró e Thiarlys e Melina)
Em anos anteriores, a Litoral organizou verdadeiras festas e ações superagitadas em points badalados do Espírito Santo para promover as músicas mais pedidas e tocadas na emissora. Neste ano, devido à pandemia do coronavírus, o formato foi redesenhado.
O novo single, de nome homônimo ao da campanha, é embalado pelo mix de forró, sertanejo e pisadinha – ritmo que está dominando os últimos lançamentos musicais nas paradas de sucesso. Na letra, a melodia reflete também a importância do distanciamento social e das medidas de proteção contra o coronavírus neste momento de pandemia.
A música, que ganhará até clipe no próximo dia 19, é para “alegrar os ouvintes, fazendo com que eles possam aproveitar o verão dentro de suas casas, carros ou enquanto estão trabalhando”, como destaca a própria Litoral.

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E TOME FORRÓ!

Na próxima terça-feira (19), um primeiro clipe vai ao ar na internet e na TV Gazeta com a participação de cinco locutores da Litoral. Na gravação, os comunicadores participam das cenas como protagonistas.
Os cinco aproveitaram a ocasião para gravarem vídeos conscientizando sobre os protocolos de saúde que devem ser adotados para conter o avanço do vírus no mundo e sobre os cuidados que foram tomados durante toda a produção de filmagem de clipe e música neste período de pandemia. O material também vai ao ar ao longo da programação na web.

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