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Música

Você conhece o Werner? Conheça a história e carreira do Alemão do Forró

Rei do Forró comandará live junina ao vivo na TV Gazeta após 'Fina Estampa', novela da Globo, neste sábado (6); reportagem emocionou ao mostrar história de Alemão do Forró
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2020 às 14:27

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 14:27

O cantor Alemão do Forró
O cantor Alemão do Forró Crédito: Carlos Palito
Em 2019, Alemão do Forró lotou todas as casas de shows pelas quais se apresentou durante sua primeira turnê internacional, nos Estados Unidos. Antes disso, já movimentava multidões pelo Espírito Santo com suas músicas. Neste ano, só não cumpriu agenda profissional na Europa por conta da pandemia do novo coronavírus.

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No próximo sábado (6), ele também vai ter mais um marco na carreira. Vai ocupar o horário nobre da Globo para expor o próprio trabalho. Na ocasião, fará live na TV Gazeta com uma hora de música para abrir a temporada de festas juninas. Mas como o menino Werner, de Rio Bananal, Norte do Espírito Santo, se tornou o fenômeno que é Alemão do Forró?
Tudo começou em abril de 2002, quando tios do cantor celebraram 50 anos de casado na fazenda da família, ainda em Rio Bananal, conforme apresentou reportagem de Vinícius Baptista, da TV Gazeta Norte, no ES1 desta segunda (1°). De acordo com o pai de Alemão, Cloves Niero, uma prima o incentivou a fazer uma apresentação para celebrar as bodas dos parentes.
O cantor Alemão do Forró
O cantor Alemão do Forró Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Marilza Loss, a prima responsável por ter convencido Alemão de se apresentar na festa de família, usou justamente deste argumento para fazer o menino perder a timidez. Ele tinha medo e era tímido. Mas eu falei que era de família e, no fim, ele topou, disse, à reportagem da TV Gazeta.
"E aqui que acontecia o forró cortando solto até de madrugada "
Cloves Niero - Pai de Alemão do Forró, indicando o local em que foi celebrada a festa de 50 anos de casados dos tios do cantor
Não precisa nem dizer que Alemão fez sucesso nas bodas e, aos poucos, perdeu a vergonha de aparecer nos palcos. A mãe do artista, Elizete Bossoli Niero, acredita que Alemão pode ter herdado o talento do avô para a música, já que nunca estudou e aprendeu praticamente tudo o que sabe sozinho. Papai sempre foi envolvido com a música e Werner cresceu naquele ambiente, fala.
O cantor Alemão do Forró (direita) com o avô materno (esquerda)
O cantor Alemão do Forró (direita) com o avô materno (esquerda) Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Mas foi um ano depois do episódio, em meados de 2003, que Alemão decolou de vez. Após o pai decidir ir embora de Rio Bananal, o cantor foi para Linhares, também no Norte do Estado, e em seguida passou cerca de três anos em São Paulo. Nesse período, se apresentou pelo Brasil inteiro tocando com bandas de vários lugares e fazendo fama como o rei do forró.
"Quando alguém chega para mim e fala nossa, você é o irmão de Alemão, é que eu vejo o quanto as pessoas gostam dele e o quanto ele é querido. Para mim, é meu irmão"
Weber Niero - Irmão de Alemão do Forró
Quando voltou para Linhares, anos depois, já chegou ao Estado como Alemão do Forró. Em entrevistas passadas para A GAZETA, o artista já havia confidenciado que o nome artístico surgiu a partir de apelidos que os colegas acabavam criando com Werner, chamando-o de Alemão.
O cantor Alemão do Forró
O cantor Alemão do Forró Crédito: TV Gazeta/Reprodução

130 SHOWS POR ANO

Nessa época, Alemão já ostentava uma agenda com aproximadamente 130 shows por ano para centenas de milhares de pessoas. As apresentações aconteciam pelo Brasil todo e, ineditamente, no exterior.

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Tanta fama não é para menos. Na internet, o cantor tem praticamente um milhão de seguidores juntando todas suas redes sociais. Só no YouTube, tem mais de 100 milhões de visualizações e só um dos clipes contabiliza 40 milhões de views.
Após a exibição da reportagem que contou a história de Alemão na TV Gazeta nesta segunda (1°) foi possível ver a reação de fãs na web. Sábado meu ídolo Alemão do Forró fará live. Acompanhem, por favor, escreveu um seguidor no Twitter. Outro disse: Ai, amo o Alemão do Forró.
Em duas lives que fez enquanto se mantém isolado em sua casa, em Linhares, durante o período da pandemia, conseguiu arrecadar algo em torno de 15 toneladas de alimentos para instituições carentes.

LIVE NA TV GAZETA

A próxima aparição do cantor é justamente no sábado (6) na TV Gazeta. A apresentação junina vai abrir a temporada de São João no Espírito Santo e contará com uma hora de música que começa após a exibição de Fina Estampa, novela da Globo.
Estamos preparando um arraiá com muita música boa e muita diversão para o pessoal curtir em casa. Eu na minha casa vou levar música boa para todo mundo, finaliza Alemão, durante reportagem exibida no ES1.
Enquanto isso, os fãs podem ir até as redes sociais do cantor fazer o seu pedido de músico para deixar a noite de sábado completa.

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