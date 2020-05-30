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Televisão

Alemão do Forró comandará live junina na TV Gazeta

Show acontecerá na casa do artista, no sábado (6), depois da novela Fina Estampa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2020 às 15:00

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 15:00

O cantor capixaba Alemão do Forró fará uma live de sua casa, que será transmitida pela TV Gazeta
O cantor capixaba Alemão do Forró fará uma live de sua casa, que será transmitida pela TV Gazeta Crédito: Instagram/@alemaodoforrooficial
Entramos no período das famosas festas juninas. Devido ao isolamento, os capixabas não poderão participar das tradicionais quermesses que costumam invadir as ruas das cidades do Espírito Santo. Pensando nisso, a TV Gazeta vai levar a seus telespectadores um pouco deste clima no próximo sábado (6), quando Alemão do Forró vai comandar a primeira live junina transmitida em televisão aberta.
A apresentação do artista, um dos cantores mais populares do Espírito Santo, terá uma hora de duração e será feita diretamente da casa dele, em Linhares. Então marca na "folhinha": dia 6 de junho, após a novela "Fina Estampa", é hora de sintonizar na TV Gazeta.
A Live Junina do Alemão. E tome forró em casa contará com equipe reduzida, para respeitar os cuidados de isolamento social em época de pandemia do novo coronavírus.
"Estamos passando por um momento muito difícil, com certeza nesta época estaria fazendo muitos shows. Então, estou me sentindo honrado de poder levar alegria e música boa para a casa dos capixabas. Estou muito feliz mesmo com este convite. É uma responsabilidade gigante e uma oportunidade incrível, conta o Alemão.

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De acordo com o artista, ele cantará vários de seus sucessos. O público pode esperar muita música boa. Assim como a gente fazia nos shows, vai ter um clima pra cima o tempo todo. Pode esperar que vai ser massa demais, adianta.

SOLIDARIEDADE

A apresentação também promoverá doações, que serão destinadas integralmente para o Asilo dos Idosos de Vitória, que conta com 66 idosos e está precisando de ajuda. O público será convidado a contribuir por meio de QR-code que irá aparecer na tela durante a live. Os valores irão diretamente para a instituição.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Segundo o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, o objetivo da live é oferecer entretenimento de primeira qualidade, produzido por um grande artista capixaba, e estimular a solidariedade por intermédio das doações.
Vários times da Rede gazeta trabalharam integrados para desenvolver os recursos de tecnologia que permitirão que a live junina do alemão seja a primeira de muitas, não apenas de música, mas também de premiações, seminários, debates e múltiplos formatos de conteúdo, diz André.

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