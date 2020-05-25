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Daniela Mercury, Alexandre Pires e Dilsinho fazem lives de 25 a 31 de maio

A última semana de maio contará ainda com apresentaçõesde Joelma,  João Bosco e Vinícius, entre outros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 14:36

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 14:36

Adelmario Coelh
Cantor Adelmario Coelho irá se apresentar via live nesta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução/ Instagram @adelmariocoelhoficial

SEGUNDA-FEIRA (25 DE MAIO)

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano
A dupla sertaneja Munhoz e Mariano irá se apresentar por live na terça-feira (26). Crédito: Instagram/@munhozemariano

TERÇA-FEIRA (26 DE MAIO)

Joelma
Joelma fará live show na quarta-feira (27). Crédito: Reprodução/ Instagram @joelmareal

QUARTA-FEIRA (27 DE MAIO)

Emicida
Emicida fará parte do festival live Home Hour Popload Festival na quinta-feira (28) Crédito: Jornal de Brasília

QUINTA-FEIRA (28 DE MAIO)

Foto da capa do álbum
Daniela Mercury irá se apresentar via live na sexta-feira (29) Crédito: Instagram/@danielamercury

SEXTA-FEIRA (29 DE MAIO)

Cantor Dilsinho anima a noite de sábado na Matrix Music Hall, em Cariacica
Cantor Dilsinho terá live no YouTube no sábado (30 Crédito: Divulgação/ Facebook

SÁBADO (30 DE MAIO)

  • 24h Juntos pela Música
  • Às  12h, no perfil no Instagram da União Brasileira de Compositores. Com Maria Rita, Di Ferrero, Paula Fernandes e vários outros. Programação:
  • 12h- Atitude 67 
  • 13h - Maria Rita
  • 15h - Kell Smith 
  • 16h - Thales Roberto 
  • 17h - Di Ferrero 
  • 18h - Luiz Carlos Sá 
  • 19h - Zé Ricardo 
  • 20h - Agnes Nunes 
  • 21h - Paula Fernandes 
  • 22h - Bruno Martini 
  • 23h - Blancah

  • João Fellipe & Rafael
  • Às 14h, no canal no YouTube da dupla. Com a participação de Belle Cazaroto. 

  • Teresa Cristina
  • Às 15h, no canal no YouTube da cantora
Alexandre Pires
Alexandre Pires fará live show ao lado de Seu Jorge no domingo (31) Crédito: Reprodução/ Instagram @alexandrepires_

DOMINGO (31 DE MAIO)

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