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Lives de Bell Marques, Jota Quest e arraiás agitam a semana de 1 a 7 de junho

Entre as apresentações de São João, se destacam  nomes como Bell Marques e Mano Walter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 14:52

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 14:52

Fred, músico capixaba integrante da banda Macucos
Fred da banda Macucos fará um show live nesta segunda-feira (1) Crédito: Reprodução/Instagram

SEGUNDA-FEIRA (1 DE JUNHO)

TERÇA-FEIRA (2 DE JUNHO)

O cantor Tiago Iorc
Tiago Iorc irá se apresentar na quarta-feira (3) por meio de live.  Crédito: Marcos Hermes

QUARTA-FEIRA (3 DE JUNHO)

QUINTA-FEIRA (4 DE JUNHO)

Kevin Fiorani
Kevin Fiorani fará uma live de São joão solidária na sexta-feira (5). Crédito: Divulgação/ RF Comunicação

SEXTA-FEIRA (5 DE JUNHO)

Bell Marques, cantor
Bell Marques irá fazer live junina no sábado (6) Crédito: Fabio Cunha

SÁBADO (6 DE JUNHO)

com quadro de saúde estável, Mumuzinho fez uma live neste domingo (26) para tranquilizar os fãs
Mumuzinho terá live neste domingo (7). Crédito: Divulgação

DOMINGO (7 DE JUNHO)

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