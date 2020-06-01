Lives de Bell Marques, Jota Quest e arraiás agitam a semana de 1 a 7 de junho

SEGUNDA-FEIRA (1 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o músico Jair Oliveira.
- Fred da banda Macucos
- Às 19h, no perfil do Instagram @reggaebrazucaofical.
- Cristian Badu
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Tom Zé
- Às 21h30, no site Cultura em Casa.
- TEATRO
- Cárcere
- Às 19h, no canal no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade. Atuação de vinícius Piedade com texto de sua autoria em parceria com Saulo Ribeiro.
- O carrinho de mão in A Poltrona Escura
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com a atriz Cacá Carvalho.
TERÇA-FEIRA (2 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o músico Carlos Malta.
- Zé Renato
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Luna e Vitória - Arraiá na tora
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Cecitônio Coelho
- Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Especial Maria Bethânia.
- Ed Star + Maria Alcina
- Às 21h30, no site Cultura em Casa.
QUARTA-FEIRA (3 DE JUNHO)
- Nego do Borel
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação do Pastor Bradley.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o cantor Lucas Silveira.
- Live 80 anos Asilo de Vitória
- A partir das 18h20, no perfil do Instagram de cada participante. Confira a programação:
- 18h20- Flávia Veiga apresentará a história da instituição. (@fladaveiga)
- 18h30- Apresentação do saxofonista e professor da Fames Jovaldo Guimarães, ao lado da pianista Liana Castro (@jovaldosax e no canal no YouTube do músico)
- 19h- Show com Marcelo Ribeiro (@marceloriveirobandab)
- Felipe Catto
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Amaro Lima
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor, que acolhe os pedidos de seus seguidores nas redes sociais para o repertório.
- Tiago Iorc
- Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
- Lobão
- Às 21h30, no site Cultura em Casa.
- TEATRO
- Mãe Coragem
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com a atriz Bete Coelho.
QUINTA-FEIRA (4 DE JUNHO)
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o cantor Haroldo Ferretti.
- RadioHead
- Às 18h, todas as quintas-feiras a banda transmite shows de sua carreira no seu canal no YouTube.
- Edgard Scandurra
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Raimundo Machado
- Às 19h30, no perfil no Instagram do músico. Tocando Cartola, Nélson cavaquinho e Paulinho da Viola.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor. Bate-papo e música com Alza Alves.
- Banda Flashback
- Às 20h, no canal no YouTube da banda.
- Mariana Coelho
- Às 20h, no canal do Youtube da cantora.
- Cecitônio Coelho
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor. Com a participação de Saulo Santos.
SEXTA-FEIRA (5 DE JUNHO)
- Pink Floyd
- Às 13h a banda irá transmitir mais um de seus shows, como tem feito todas as sextas.
- Arraiá do Boyzinho
- Às 16h, no canal no YouTube do cantor Devinho Novaes.
- Kevin Fiorani - Arrraiá Solidário
- Às 17h30, no canal no YouTube do cantor. Com apresentação pela influencer Dany Lima.
- Clube Big Beatles convida
- Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com o cantor Eduardo Araújo.
- Teresa Cristina
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Marcelo D2
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor e no Multishow.
- Arraiá do Mano Walter
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- Luísa e Maurílio
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Alvaro & Daniel
- Às 20h, no canal da dupla no YouTube.
- Cesar e Bruno
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Sérgio Lopes
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
- São João do TEG- Thiago e Graciano
- Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
- Eliana Pittman
- Às 20h, no Facebook do Centro da Música Carioca. Com participação de Jimmy Santa Cruz.
- Fábio Pinel - Especial João Nogueira
- Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com música, curiosidades e um bate-papo com José Roberto S Neves.
- Ponto de Equilíbrio
- Às 21h, no canal no YouTube da banda.
- Avine Vinny
- Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
- Murilo Ruff
- Às 21h30, no canal no YouTube do cantor.
- TEATRO
- A Casa Amarela
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Gero Camilo.
SÁBADO (6 DE JUNHO)
- Arraiá Camila Loures
- Às 13h, no seu canal no YouTube.
- Banda Carlota
- Às 16h, no seu canal no YouTube.
- Arraiá do Felipão
- Às 17h, no canal no YouTube do cantor.
- Live do Cozinha
- Às 17hh, no canal no YouTube da Matrix Hall. Com participação de Leley.
- Brasas do Forró
- Às 17h, no canal no YouTube do grupo.
- Arraiá do Bell Marques
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Francis e Olivia Hime
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- Jota Quest
- Às 20h, no canal no YouTube da banda.
- O Grande Encontro das Vozes
- Às 20h, no canal no YouTube do cantor Batista Lima e do Edson Lima.
- Fábio Pinel Convida
- Às 20h, no perfil do Instagram do cantor. Bate-papo e música com Cecitônio Coelho.
- Live Junina do Alemão do Forró
- Após a novela Fina Estampa, na TV Gazeta.
- Fernando & Sorocaba
- Às 21h, no canal no YouTube da dupla.
- Tuyo
- Às 21h, no canal no YouTube da banda.
DOMINGO (7 DE JUNHO)
- Inimigos da HP
- Às 14h, no site Ingresse. Ingresso: R$ 15 (2º lote).
- Vila Mix Modão
- Às 15h, no canal do Festival no YouTube. Com Leonardo, Rio Negro e Solimões, Trio Parada Dura e mais.
- Michele Andrade Arraiá Pé de Serra
- Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
- Lauana Prado
- Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
- Thaeme e Thiago
- Às 16h no canal no YouTube da dupla.
- Mato Seco
- Às 16h20, no canal no YouTube da banda.
- Mumuzinho
- Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
- Renato Teixeira
- Às 19h, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram.
- TEATRO
- Cartas Libanesas
- Às 21h30, no canal no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram. Com o ator Eduardo Mossri.
- INFANTIL
- Grupo Tique-Taque
- Às 16h, no Instagram, Facebook e canal no YouTube do projeto Diversão em Cena.