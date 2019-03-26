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Dominando o mundo

Alemão do Forró comemora shows lotados em turnê nos EUA

Capixaba já fez três apresentações em regiões diferentes do país. Turnê vai até abril
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

26 mar 2019 às 14:46

Publicado em 26 de Março de 2019 às 14:46

Crédito: Arquivo pessoal
Alemão do Forró é só alegria ao falar de sua primeira turnê internacional. Desde o último dia 20 nos Estados Unidos, o capixaba comemora os três primeiros shows com casas lotadas. "Tem coisa que não dá nem para falar. É só sentir. Vibração ótima, a galera está adorando e eu não tenho nem como medir o tamanho da experiência. Surreal", detalha.
> Do Espírito Santo para o mundo: a carreira de Alemão do Forró
Até agora, o linharense fez apresentações na Flames House, em Philadelphia, na Pensilvânia, Clube Português, em Danbury, em Connecticut, e no Tropical Café, em Framingham, em Massachusets. Apesar de algumas delas serem casas de brasileiros e cultura portuguesa, os americanos também estão encantados com o forró capixaba.
"É um público que tem de tudo. Gente que vai matar a saudade, com os amigos, conhecer o trabalho. Está sendo espetacular", declara Alemão, que ainda tem shows nos EUA até o dia 1º de abril.
ORGULHO DO FORRÓ CAPIXABA
Crédito: Arquivo pessoal
Na web, Alemão está compartilhando suas experiências nos Estados Unidos com stories e posts no Instagram. Neles, sempre exalta o fato de ser de Linhares, no Espírito Santo, e levar para o mundo o forró que nasceu no Estado. "É uma maravilha poder ver que a galera curte tudo isso", corrobora.

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