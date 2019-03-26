Alemão do Forró comemora shows lotados em turnê nos EUA

Crédito: Arquivo pessoal

Alemão do Forró é só alegria ao falar de sua primeira turnê internacional. Desde o último dia 20 nos Estados Unidos, o capixaba comemora os três primeiros shows com casas lotadas. "Tem coisa que não dá nem para falar. É só sentir. Vibração ótima, a galera está adorando e eu não tenho nem como medir o tamanho da experiência. Surreal", detalha.

Até agora, o linharense fez apresentações na Flames House, em Philadelphia, na Pensilvânia, Clube Português, em Danbury, em Connecticut, e no Tropical Café, em Framingham, em Massachusets. Apesar de algumas delas serem casas de brasileiros e cultura portuguesa, os americanos também estão encantados com o forró capixaba.

"É um público que tem de tudo. Gente que vai matar a saudade, com os amigos, conhecer o trabalho. Está sendo espetacular", declara Alemão, que ainda tem shows nos EUA até o dia 1º de abril.

ORGULHO DO FORRÓ CAPIXABA

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