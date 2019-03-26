Alemão do Forró comemora shows lotados em turnê nos EUA

Alemão do Forró é só alegria ao falar de sua primeira turnê internacional. Desde o último dia 20 nos Estados Unidos, o capixaba comemora os três primeiros shows com casas lotadas. "Tem coisa que não dá nem para falar. É só sentir. Vibração ótima, a galera está adorando e eu não tenho nem como medir o tamanho da experiência. Surreal", detalha.
Até agora, o linharense fez apresentações na Flames House, em Philadelphia, na Pensilvânia, Clube Português, em Danbury, em Connecticut, e no Tropical Café, em Framingham, em Massachusets. Apesar de algumas delas serem casas de brasileiros e cultura portuguesa, os americanos também estão encantados com o forró capixaba.
"É um público que tem de tudo. Gente que vai matar a saudade, com os amigos, conhecer o trabalho. Está sendo espetacular", declara Alemão, que ainda tem shows nos EUA até o dia 1º de abril.
ORGULHO DO FORRÓ CAPIXABA
Na web, Alemão está compartilhando suas experiências nos Estados Unidos com stories e posts no Instagram. Neles, sempre exalta o fato de ser de Linhares, no Espírito Santo, e levar para o mundo o forró que nasceu no Estado. "É uma maravilha poder ver que a galera curte tudo isso", corrobora.