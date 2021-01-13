Banda capixaba Big Beatles vai representar o Brasil em evento chileno

Banda Clube Big Beatles se apresenta no dia 30 de janeiro "Azoteas Por Los Beatles", evento chileno em formato virtual Crédito: Banda Clube Big Beatles

Club Big Beatles, que mesmo na pandemia e com as apresentações restritas, tem mostrado seu trabalho participando de eventos virtuais de outros países, inicia sua programação de 2021 anunciando participação em um novo evento internacional. Desta vez promovido no Chile, o "Azoteas Por Los Beatles". A banda capixaba, que é de forma virtual no próximo dia 30. A banda, que mesmo na pandemia e com as apresentações restritas, tem mostrado seu trabalho participando de eventos virtuais de outros países, inicia sua programação de 2021 anunciando participação em um novo evento internacional. Desta vez. A banda capixaba, que é de Vitória , é a única do Brasil que está confirmada no evento, que será realizado deno

O evento chileno é realizado anualmente, no dia 30 de janeiro (data da última apresentação pública dos Beatles, que pode ser conferida no filme Let It Be e que popularmente é chamada de "o show do telhado"). Azoteas, em espanhol significa "telhados".

O "Azoteas Por Los Beatles" tradicionalmente acontece em vários pontos, em diversos palcos montados em terraços e telhados de prédios de Santiago, capital e maior cidade do Chile. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o evento será virtual.

último sábado deste mês, dia 30 de janeiro, às 21:30h (horário de Brasília). Os interessados poderão acompanhar através do site A apresentação acontecerá no. Os interessados poderão acompanhar através do site www.passline.com

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