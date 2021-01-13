Banda capixaba Big Beatles vai representar o Brasil em evento chileno

A banda Club Big Beatles, que mesmo na pandemia e com as apresentações restritas, tem mostrado seu trabalho participando de eventos virtuais de outros países, inicia sua programação de 2021 anunciando participação em um novo evento internacional. Desta vez promovido no Chile, o "Azoteas Por Los Beatles". A banda capixaba, que é de Vitória, é a única do Brasil que está confirmada no evento, que será realizado de forma virtual no próximo dia 30.
O evento chileno é realizado anualmente, no dia 30 de janeiro (data da última apresentação pública dos Beatles, que pode ser conferida no filme Let It Be e que popularmente é chamada de "o show do telhado"). Azoteas, em espanhol significa "telhados".
O "Azoteas Por Los Beatles" tradicionalmente acontece em vários pontos, em diversos palcos montados em terraços e telhados de prédios de Santiago, capital e maior cidade do Chile. Neste ano, devido à pandemia da Covid-19, o evento será virtual.
A apresentação acontecerá no último sábado deste mês, dia 30 de janeiro, às 21:30h (horário de Brasília). Os interessados poderão acompanhar através do site www.passline.com.
OUTROS EVENTOS INTERNACIONAIS
Em 2020, o Clube Big Beatles também realizou aparições em eventos on-line beneficentes e em lives, sendo duas delas internacionais: uma para Liverpool, no International Beatleweek 2020, e outra para um evento da Hungria, em homenagem a John Lennon.