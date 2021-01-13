Linhares anuncia Festival de Verão em formato virtual; veja programação

A Prefeitura de Linhares anunciou a programação da 1ª edição do Festival de Verão On Linhares, que começa nesta sexta-feira (15) e será realizado até 7 de fevereiro.
Segundo a secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o lançamento do festival foi possível graças a um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da prefeitura – com recursos da Lei Federal Aldir Blanc – para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia.
A secretaria informou que estão sendo investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura. Ao todo, serão 55 apresentações e 100 horas de entretenimento com apresentações transmitidas, ao vivo, pelo Youtube oficial da Prefeitura de Linhares (youtube.com/prefeituralinhares) numa medida de prevenção ao novo coronavírus.
Contemplando as mais diversas áreas, da literatura à capoeira, passando pela música, dança, artes circenses, além de culturas populares tradicionais, as medidas não têm apenas caráter de auxílio emergencial, mas também de reconhecer a importância do papel desempenhado por artistas, técnicos, produtores e todos os profissionais do setor.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, disse que o setor cultural foi um dos mais afetados pela crise sanitária e pelas medidas de distanciamento social, sendo, provavelmente, um dos últimos a retomar plenamente suas atividades, por isto a importância dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.
“A proposta, com esses editais, não é apenas ajudar, socorrer, mas também não medir esforços no sentido de estimular a retomada da produção artístico-cultural em Linhares. Queremos valorizar os nossos talentos, fomentar novos projetos, dar visibilidade aos já existentes, e agradecer os esforços feitos por toda a cadeia produtiva do setor nestes meses tão difíceis que estamos enfrentando”, afirma o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, destacou que o festival busca fomentar e incentivar o setor da Cultura, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.
“Os editais da Lei Aldir Blanc estão sendo implementados em Linhares para fortalecer os agentes culturais em um momento de tantas dificuldades que estamos enfrentando. A viabilização deste programa vem sendo feita por uma grande força-tarefa envolvendo as secretarias e órgãos da administração e seus parceiros. Mesmo com os desafios e complicações no caminho, os editais foram concluídos com êxito e os recursos chegam devidamente até os proponentes selecionados”, concluiu.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
- 15/01 – Sexta-feira
18h - Live Show Banda Single Back
19h40 - Cultura Nordestina
21h20 - Dharas Estilizado
- 16/01 – Sábado
15h - Live Roda de Congo São Benedito
16h40 - Oficina Musical Descomplicando com Yuri Taquetti
18h20 - Live "A capoeira e sua história"
20h - Narrando e Tocando EP Gravekeepers
- 17/01 – Domingo
14h30 - Roda de Capoeira Gingando para o Futuro
16h10 - Projeto Balance com Suellen Brandão
17h50 - Hélio Santos e Banda Velhos Garotos
19h30 - Live Show João Alberto
- 21/01 – Quinta-feira
18h - Bit Live Senses
19h40 - Xandim Canta
21h20 - Live do DJ Wesley
- 22/01 – Sexta-feira
18h - Performance Mix - Aula de Dança Online
19h40 - Live Projeto Forronejo
21h20 - Live Show João Victor e Vinicius
- 23/01 – Sábado
14h45 - Exfest - Bella Nogueira
16h25 - Show de Dança de Forró Pé de Serra
18h05 - Live Show Jotta - Sala Acústica
19h45 - Live Show 10 Anos Página 7
21h25 - Cante Latinas e Internacionais com Leticia Braz
- 24/01 – Domingo
14h30 - Live Show Graciliano
16h10 - Cainã: Da Praça 22 ao Palco Mundo
17h50 - José Elpídio In Concert
19h30 - Carol Live Show
- 28/01 – Quinta-feira
19h30 - Live Show Banda Agridoce
21h10 - Live Banda Neon 25 Anos
- 29/01 – Sexta-feira
18h - Blitz Eletromusic DJ Rildo
19h40 - Sotaque de Dendê
21h20 - Live Show Lady Day
- 30/01 – Sábado
14h45 - Apresentação Circense - Marcas da Alegria
16h25 - Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua
18h05 - Dance em Casa com Robinho Cruz
19h45 - Live Show Diego e Priscila
21h25 - Live Show Quebra e Samba
- 31/01 – Domingo
14h30 - Projeto Cultural Caminhos - Palhaço Risadinha
16h10 - Live Verão do FF
17h50 - Domingão e CIA
19h30 - Pocket Show - Rolezinho da KF
- 04/02 – Quinta-feira
18h - Live Hitmado DJ Josué
19h40 - Um brinde a MPB
21h20 - Severo Canta
- 05/02 – Sexta-feira
18h - Projeto X
19h40 - Live Show Banda Black White
21h20 - Live Forrozão Retrô
- 06/02 – Sábado
15h30 - Live Sunset
17h10 - Live Show Banda Almanaques
18h50 - Live Show "Sou Igualzinho a você" com Elias Wagner
20h30 - Live Show Wanderley e Fabricio
- 07/02 – Domingo
14h30 - Live Show Cipó Cravo
16h10 - Projeto de Capoeira "Ginga Menino Bom"
17h50 - As Mais Tocadas David Meireles
19h30 - Dayane Rosa - Cantos Capixabas