Linhares anuncia Festival de Verão em formato virtual; veja programação

A cantora Fernanda Pádua Crédito: Felipe Reis

Festival de Verão On , que começa nesta sexta-feira (15) e será realizado até 7 de fevereiro. Prefeitura de Linhares anunciou a programação da 1ª edição do Linhares , que começa nesta sexta-feira (15) e será realizado até 7 de fevereiro.

Segundo a secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o lançamento do festival foi possível graças a um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da prefeitura – com recursos da Lei Federal Aldir Blanc – para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia.

serão 55 apresentações e 100 horas de entretenimento com apresentações transmitidas, ao vivo, pelo Youtube oficial da Prefeitura de Linhares (youtube.com/prefeituralinhares) numa medida de prevenção ao novo A secretaria informou que estão sendo investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura. Ao todo,numa medida de prevenção ao novo coronavírus

Contemplando as mais diversas áreas, da literatura à capoeira, passando pela música, dança, artes circenses, além de culturas populares tradicionais, as medidas não têm apenas caráter de auxílio emergencial, mas também de reconhecer a importância do papel desempenhado por artistas, técnicos, produtores e todos os profissionais do setor.

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, disse que o setor cultural foi um dos mais afetados pela crise sanitária e pelas medidas de distanciamento social, sendo, provavelmente, um dos últimos a retomar plenamente suas atividades, por isto a importância dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.

“A proposta, com esses editais, não é apenas ajudar, socorrer, mas também não medir esforços no sentido de estimular a retomada da produção artístico-cultural em Linhares. Queremos valorizar os nossos talentos, fomentar novos projetos, dar visibilidade aos já existentes, e agradecer os esforços feitos por toda a cadeia produtiva do setor nestes meses tão difíceis que estamos enfrentando”, afirma o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.

O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, destacou que o festival busca fomentar e incentivar o setor da Cultura, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.

“Os editais da Lei Aldir Blanc estão sendo implementados em Linhares para fortalecer os agentes culturais em um momento de tantas dificuldades que estamos enfrentando. A viabilização deste programa vem sendo feita por uma grande força-tarefa envolvendo as secretarias e órgãos da administração e seus parceiros. Mesmo com os desafios e complicações no caminho, os editais foram concluídos com êxito e os recursos chegam devidamente até os proponentes selecionados”, concluiu.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

15/01 – Sexta-feira

18h - Live Show Banda Single Back

19h40 - Cultura Nordestina

21h20 - Dharas Estilizado

16/01 – Sábado

15h - Live Roda de Congo São Benedito

16h40 - Oficina Musical Descomplicando com Yuri Taquetti

18h20 - Live "A capoeira e sua história"

20h - Narrando e Tocando EP Gravekeepers

17/01 – Domingo

14h30 - Roda de Capoeira Gingando para o Futuro

16h10 - Projeto Balance com Suellen Brandão

17h50 - Hélio Santos e Banda Velhos Garotos

19h30 - Live Show João Alberto

21/01 – Quinta-feira

18h - Bit Live Senses

19h40 - Xandim Canta

21h20 - Live do DJ Wesley

22/01 – Sexta-feira

18h - Performance Mix - Aula de Dança Online

19h40 - Live Projeto Forronejo

21h20 - Live Show João Victor e Vinicius

23/01 – Sábado

14h45 - Exfest - Bella Nogueira

16h25 - Show de Dança de Forró Pé de Serra

18h05 - Live Show Jotta - Sala Acústica

19h45 - Live Show 10 Anos Página 7

21h25 - Cante Latinas e Internacionais com Leticia Braz

24/01 – Domingo

14h30 - Live Show Graciliano

16h10 - Cainã: Da Praça 22 ao Palco Mundo

17h50 - José Elpídio In Concert

19h30 - Carol Live Show

28/01 – Quinta-feira

19h30 - Live Show Banda Agridoce

21h10 - Live Banda Neon 25 Anos

29/01 – Sexta-feira

18h - Blitz Eletromusic DJ Rildo

19h40 - Sotaque de Dendê

21h20 - Live Show Lady Day

30/01 – Sábado

14h45 - Apresentação Circense - Marcas da Alegria

16h25 - Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua

18h05 - Dance em Casa com Robinho Cruz

19h45 - Live Show Diego e Priscila

21h25 - Live Show Quebra e Samba

31/01 – Domingo

14h30 - Projeto Cultural Caminhos - Palhaço Risadinha

16h10 - Live Verão do FF

17h50 - Domingão e CIA

19h30 - Pocket Show - Rolezinho da KF

04/02 – Quinta-feira

18h - Live Hitmado DJ Josué

19h40 - Um brinde a MPB

21h20 - Severo Canta

05/02 – Sexta-feira

18h - Projeto X

19h40 - Live Show Banda Black White

21h20 - Live Forrozão Retrô

06/02 – Sábado

15h30 - Live Sunset

17h10 - Live Show Banda Almanaques

18h50 - Live Show "Sou Igualzinho a você" com Elias Wagner

20h30 - Live Show Wanderley e Fabricio