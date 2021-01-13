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Começa nesta sexta-feira

Linhares anuncia Festival de Verão em formato virtual; veja programação

Ao todo, serão 55 apresentações e 100 horas de entretenimento com apresentações transmitidas, ao vivo, pelo Youtube oficial da prefeitura. O 1° Festival de Verão On Linhares, que começa nesta sexta-feira (15) e será realizado até 7 de fevereiro

Publicado em 

13 jan 2021 às 02:00

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 02:00

A cantora Fernanda Pádua
A cantora Fernanda Pádua Crédito: Felipe Reis
Prefeitura de Linhares anunciou a programação da 1ª edição do Festival de Verão On Linhares, que começa nesta sexta-feira (15) e será realizado até 7 de fevereiro. 
Segundo a secretaria municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o lançamento do festival foi possível graças a um pacote de dois editais como parte das ações de fomento da prefeitura – com recursos da Lei Federal Aldir Blanc – para atender o setor cultural durante a crise causada pela pandemia.
A secretaria informou que estão sendo investidos R$ 700 mil que beneficiam cerca de 300 artistas escolhidos por meio do Edital Emergencial da Cultura. Ao todo, serão 55 apresentações e 100 horas de entretenimento com apresentações transmitidas, ao vivo, pelo Youtube oficial da Prefeitura de Linhares (youtube.com/prefeituralinhares) numa medida de prevenção ao novo coronavírus
Contemplando as mais diversas áreas, da literatura à capoeira, passando pela música, dança, artes circenses, além de culturas populares tradicionais, as medidas não têm apenas caráter de auxílio emergencial, mas também de reconhecer a importância do papel desempenhado por artistas, técnicos, produtores e todos os profissionais do setor.
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, disse que o setor cultural foi um dos mais afetados pela crise sanitária e pelas medidas de distanciamento social, sendo, provavelmente, um dos últimos a retomar plenamente suas atividades, por isto a importância dos recursos oriundos da Lei Aldir Blanc.
“A proposta, com esses editais, não é apenas ajudar, socorrer, mas também não medir esforços no sentido de estimular a retomada da produção artístico-cultural em Linhares. Queremos valorizar os nossos talentos, fomentar novos projetos, dar visibilidade aos já existentes, e agradecer os esforços feitos por toda a cadeia produtiva do setor nestes meses tão difíceis que estamos enfrentando”, afirma o prefeito de Linhares, Guerino Zanon.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, destacou que o festival busca fomentar e incentivar o setor da Cultura, que foi um dos mais prejudicados pela pandemia do novo coronavírus.
“Os editais da Lei Aldir Blanc estão sendo implementados em Linhares para fortalecer os agentes culturais em um momento de tantas dificuldades que estamos enfrentando. A viabilização deste programa vem sendo feita por uma grande força-tarefa envolvendo as secretarias e órgãos da administração e seus parceiros. Mesmo com os desafios e complicações no caminho, os editais foram concluídos com êxito e os recursos chegam devidamente até os proponentes selecionados”, concluiu.

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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

  • 15/01 – Sexta-feira
    18h - Live Show Banda Single Back
    19h40 - Cultura Nordestina
    21h20 - Dharas Estilizado
  • 16/01 – Sábado
    15h - Live Roda de Congo São Benedito
    16h40 - Oficina Musical Descomplicando com Yuri Taquetti
    18h20 - Live "A capoeira e sua história"
    20h - Narrando e Tocando EP Gravekeepers
  • 17/01 – Domingo
    14h30 - Roda de Capoeira Gingando para o Futuro
    16h10 - Projeto Balance com Suellen Brandão
    17h50 - Hélio Santos e Banda Velhos Garotos
    19h30 - Live Show João Alberto
  • 21/01 – Quinta-feira
    18h - Bit Live Senses
    19h40 - Xandim Canta
    21h20 - Live do DJ Wesley
  • 22/01 – Sexta-feira
    18h - Performance Mix - Aula de Dança Online
    19h40 - Live Projeto Forronejo
    21h20 - Live Show João Victor e Vinicius
  • 23/01 – Sábado
    14h45 - Exfest - Bella Nogueira
    16h25 - Show de Dança de Forró Pé de Serra
    18h05 - Live Show Jotta - Sala Acústica
    19h45 - Live Show 10 Anos Página 7
    21h25 - Cante Latinas e Internacionais com Leticia Braz
  • 24/01 – Domingo
    14h30 - Live Show Graciliano
    16h10 - Cainã: Da Praça 22 ao Palco Mundo
    17h50 - José Elpídio In Concert
    19h30 - Carol Live Show
  • 28/01 – Quinta-feira
    19h30 - Live Show Banda Agridoce
    21h10 - Live Banda Neon 25 Anos
  • 29/01 – Sexta-feira
    18h - Blitz Eletromusic DJ Rildo
    19h40 - Sotaque de Dendê
     21h20 - Live Show Lady Day
  • 30/01 – Sábado
    14h45 - Apresentação Circense - Marcas da Alegria
    16h25 - Ensaio de Carnaval com Fernanda Pádua
    18h05 - Dance em Casa com Robinho Cruz
    19h45 - Live Show Diego e Priscila
    21h25 - Live Show Quebra e Samba
  • 31/01 – Domingo
    14h30 - Projeto Cultural Caminhos - Palhaço Risadinha
    16h10 - Live Verão do FF
    17h50 - Domingão e CIA
    19h30 - Pocket Show - Rolezinho da KF
  • 04/02 – Quinta-feira
    18h - Live Hitmado DJ Josué
    19h40 - Um brinde a MPB
    21h20 - Severo Canta
  • 05/02 – Sexta-feira
    18h - Projeto X
    19h40 - Live Show Banda Black White
    21h20 - Live Forrozão Retrô
  • 06/02 – Sábado
    15h30 - Live Sunset
    17h10 - Live Show Banda Almanaques
    18h50 - Live Show "Sou Igualzinho a você" com Elias Wagner
    20h30 - Live Show Wanderley e Fabricio
  • 07/02 – Domingo
    14h30 - Live Show Cipó Cravo
    16h10 - Projeto de Capoeira "Ginga Menino Bom"
    17h50 - As Mais Tocadas David Meireles
    19h30 - Dayane Rosa - Cantos Capixabas

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