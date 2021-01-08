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Seria em julho

Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2021 é suspenso devido à Covid

A 21ª edição do evento de Conceição da Barra, que estava programada para acontecer entre os dias 17 a 24 de julho deste ano, foi suspensa por conta do novo coronavírus e ainda não foi remarcada pela organização
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

08 jan 2021 às 07:33

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 07:33

Festival Nacional de Forró de Itaúnas
Festival Nacional de Forró de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Facebook Fenfit
Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2021 é suspenso devido à Covid
No dia em que o Brasil perdeu Genival Lacerda para a Covid-19, o tradicional Festival Nacional de Forró de Itaúnas, evento que contou com a participação do mestre paraibano em várias ocasiões, anunciou nesta quinta-feira (7) que sua 21º edição, marcada entre os dias 17 a 24 de julho, foi suspensa por conta do novo coronavírus.
A organização do encontro, com evento presencial também cancelado em 2020 por conta da pandemia, usou as redes sociais para falar do adiamento da próxima edição usando uma única expressão: "Sejamos conscientes!"
O adiamento foi confirmado por Juliana Matos, uma das organizadoras do Fenfit 2021, à reportagem de A Gazeta. "Enquanto não houver a vacina, não terá Fenfit, pois o nosso evento gera aglomeração. Estamos muito preocupados com a saúde do pessoal da Vila de Itaúnas e também com a dos frequentadores dos bares do local. Então, assim que tudo isso normalizar, estaremos prontos para nos encontrarmos", garante. 
Juliana relata que um dos motivos que pesaram na decisão foi o alto número de turistas que Itaúnas recebeu durante o réveillon, mesmo com o governo do Estado alertando para os perigos do avanço da Covid-19 no Espírito Santo e pedindo para que as pessoas ficassem em suas casas durante as festas de fim de ano.  
"Os bares, tradicionais pontos do forró pé de serra, não abriram e mesmo assim veio muito turista, gerando aglomeração. É hora de ter empatia e se preocupar com a população de Itaúnas, um local de difícil acesso à saúde. Aqui, se precisamos de atendimento, temos que ir para São Mateus ou mesmo para Vitória", explica. 

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Juliana explica que, mesmo com a chegada da vacina contra a Covid-19 (ainda sem previsão no Estado), o 21º Fenfit não tem previsão de acontecer em 2021.  
"Vivemos em um momento de incertezas e não podemos confirmar nada por agora. Estamos estudando possibilidades. Uma delas é fazer um festival menor, com menos dias e sem a presença de atrações nacionais, apenas com a participação de poucos grupos do Espírito Santo.  Porém, vamos começar a pensar nisso quando a população estiver imunizada", complementa. 

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