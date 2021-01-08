Festival Nacional de Forró de Itaúnas Crédito: Reprodução/ Facebook Fenfit

Your browser does not support the audio element. Festival Nacional de Forró de Itaúnas 2021 é suspenso devido à Covid

A organização do encontro, com evento presencial também cancelado em 2020 por conta da pandemia, usou as redes sociais para falar do adiamento da próxima edição usando uma única expressão: "Sejamos conscientes!"

O adiamento foi confirmado por Juliana Matos, uma das organizadoras do Fenfit 2021, à reportagem de A Gazeta. "Enquanto não houver a vacina, não terá Fenfit, pois o nosso evento gera aglomeração. Estamos muito preocupados com a saúde do pessoal da Vila de Itaúnas e também com a dos frequentadores dos bares do local. Então, assim que tudo isso normalizar, estaremos prontos para nos encontrarmos", garante.

Juliana relata que um dos motivos que pesaram na decisão foi o alto número de turistas que Itaúnas recebeu durante o réveillon, mesmo com o governo do Estado alertando para os perigos do avanço da Covid-19 no Espírito Santo e pedindo para que as pessoas ficassem em suas casas durante as festas de fim de ano.

"Os bares, tradicionais pontos do forró pé de serra, não abriram e mesmo assim veio muito turista, gerando aglomeração. É hora de ter empatia e se preocupar com a população de Itaúnas, um local de difícil acesso à saúde. Aqui, se precisamos de atendimento, temos que ir para São Mateus ou mesmo para Vitória", explica.

Juliana explica que, mesmo com a chegada da vacina contra a Covid-19 (ainda sem previsão no Estado), o 21º Fenfit não tem previsão de acontecer em 2021.