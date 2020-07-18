Em versão virtual, Festival de Forró de Itaúnas começa neste sábado

Um dos eventos tradicionais da cultura do Norte capixaba, o Festival Nacional de Forró de Itaúnas (Fenfit) será realizado virtualmente pela primeira vez. O evento já teve 19 edições, mas, desta vez, devido à pandemia do coronavírus, a festa terá que se adequar para ser curtida dentro dos protocolos necessários para o momento: cada um na sua casa, mantendo o distanciamento social.
Os 20 anos de evento ajudaram a colocar a região de Itaúnas, no município de Conceição da Barra, no cenário nacional, consagrando o festival como um dos maiores do gênero no país. Neste ano, a 20ª edição vai contar com lives de entrevistas e shows, para que ninguém perca a oportunidade de curtir, mesmo que seja na sala de casa.
As atividades começam neste sábado (18) e se estendem até o próximo sábado (25). O evento vai explorar diferentes plataformas, como o Zoom, Youtube e Instagram para transmitir entrevistas e shows. Confira a programação.
LIVES 20 ANOS FENFIT - PROGRAMAÇÃO
DIA 18 - SÁBADO
Das 16h às 17h Entrevista com Fabiano Santana, no Instagram
Das 17h às 18h Entrevista com Forró Maturi - Aracaju, no Instragram
Das 18h às 19h30 Fenfit Dança Entrevista com os professores de dança Raphael Brandão e Erikis Fonseca (Manifestações culturais de Itaúnas)
Das 19h30 às 21h Entrevista com Paulo Matos
Das 21h às 22h Entrevista com Alex Trapiá, no Instagram
DIA 19 - DOMINGO
Das 17h às 18h30 Jô Miranda, no You Tube
Das 18h30 às 19h30 Fenfit Dança Entrevista com Professores de Dança - Brenda Antunes e Juliane Rosa
Das 19h30 às 20h - Flávio Lima, no You Tube
Das 20h30 às 21h Entrevista com Léo Castilho (SP), no Instragram
Das 21h às 22h Entrevista com Janayna Pereira, no Instragram
DIA 20 - SEGUNDA - FEIRA
Das 18h às 18h30 Fenfit Dança lançamento com Daiara Paraíso, Jaime Arôxa, Úrsula Jeremias e Hugo Belmont, no Zoom
Das 18h às 18h30 Entrevista com Raphael Modenese (RJ), no Instragram
Das 18h30 às 20h Entrevista com Jullyano Mota, Jean Rocha, Hudson Lira e Fabricio Bravim
Das 20h às 21h Entrevista com Tato Falamansa, no Instragram
Das 21 às 22h Entrevista com Diana do Sertão, no Instragram
Das 22 às 23h DJ Vinny
DIA 21 - TERÇA-FEIRA
Das 18 às 19h30 Fenfit Dança Entrevistas com Professores de Dança
Das 19h30 às 20h Entrevista com Francisco (RJ), no Instragram
Das 20h às 21h Entrevista com Dió de Araújo, no Instragram
Das 21h às 22h Entrevista com Danilo Ramalho, no Instragram
DIA 22 - QUARTA-FEIRA
Das 18h00 às 19h30 Fenfit Dança Entrevistas com Professores de Dança
Das 19h30 às 20h Depoimentos no Instragram
Das 20h às 21h Entrevista com Mestrinho, no Instragram
Das 21h às 22h Entrevista com Ricardo Ribeiro, no Instragram
DIA 23 - QUINTA-FEIRA
Das 18 às 19h30 Fenfit Dança Entrevistas com Professores de Dança
Das 19h30 às 20h Depoimentos no Instragram
Das 20h às 21h Entrevista com Edson Duarte, no You Tube e no Instragram
Das 21h às 22h A confirmar
DIA 24 - SEXTA-FEIRA
Das 18h às 19h Entrevista com Enok Virgulino, no Instragram
Das 19h às 20h Depoimentos no Instragram
Das 20h às 21h Entrevista com Flávio Leandro, no Instragram
Das 21h às 22h Entrevista com Lisete e Lukas Veras e Os Três do Nordeste , no Instragram
DIA 25 - SÁBADO
Das 16h às 17h Entrevista com Diego Oliveira, no Instragram (a confirmar)
Das 17h às 18h Entrevista com Forrofiá, no Instragram
Das 18h às 19h30 Entrevista com Chama Chuva , no Instragram
Das 19h30 às 20h Depoimentos no Instragram
Das 20h às 21h Entrevista com Erivaldinho do Acordeon, no Instragram
Das 21h às 22h A confirmar