Léo Santana fará live agitando o domingo (2); confira a programação

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Live Musical
Léo Santana
Às 13h, no canal no YouTube do cantor. Com Dilsinho e Ferrugem.
Larissa Luz
Simone
Às 18h, no perfil no Instagram da cantora.
Gusttavo Lima- Buteco Sunset
O show será transmitido no canal no YouTube do cantor, a live ainda não tem horário confirmado.
Ziriguidum em casa
A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:
André Prando canta Tim Maia
Emicida
Às 20h, no aplicativo BeApp.
Tulipa e Gustavo Ruiz em Tulipa Noir
Às 21h, no site da Casa Francisca. A apresentação será em preto e branco sob a direção de Laís Bodansky. Ingressos: R$ 26 (normal); R$ 53 (apoio ao espetáculo 1); R$ 80 (apoio ao espetáculo 2); R$ 125 (apoio ao espetáculo 3). Vendas: No site Sympla.
Teatro Online
Instabilidade Perpétua
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atrizSoraya Ravenle.
Infantil
Diversão em Cena- Show de Bonecos
Às 16h, no YouTube, Facebook e Instagram do projeto Diversão em Cena. A live irá exibir O espetáculo da Cia. Circo dos Bonecos “Circus – A nova tournée”.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.