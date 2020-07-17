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Agenda

Léo Santana fará live agitando o domingo (2); confira a programação

A apresentação online contará com a participação dos cantores  Dilsinho e Ferrugem

Publicado em 

17 jul 2020 às 14:15

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:15

Leo Santana
O cantor Léo Santana se apresentará via live no domingo (2) Crédito: Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Live Musical

Léo Santana

Às 13h, no canal no YouTube do cantor. Com Dilsinho e Ferrugem.  

Larissa Luz

Simone

Gusttavo Lima- Buteco Sunset

O show será transmitido no canal no YouTube do cantor, a live ainda não tem horário confirmado. 

Ziriguidum em casa

A partir das 17h, nas redes sociais de cada artista. Confira a programação:

André Prando canta Tim Maia

Emicida

Às 20h, no aplicativo BeApp.

Tulipa e Gustavo Ruiz em Tulipa Noir

Às 21h, no site da Casa Francisca. A apresentação será em preto e branco sob a direção de Laís Bodansky. Ingressos: R$ 26 (normal); R$ 53 (apoio ao espetáculo 1); R$ 80 (apoio ao espetáculo 2); R$ 125 (apoio ao espetáculo 3). Vendas: No site Sympla

Teatro Online

Instabilidade Perpétua

Infantil

Diversão em Cena- Show de Bonecos

Às 16h, no YouTubeFacebook Instagram do projeto Diversão em Cena. A live irá exibir O espetáculo da Cia. Circo dos Bonecos “Circus – A nova tournée”.

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

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